Dünya müzikle değişir mi?

Ekran kaynaklı şöhretiyle değil, pek çok yorumcunun peşinden koştuğu besteleriyle müzik kariyerinde basamakları hızla tırmanan Oğuzhan Koç, yeni teklisi ‘Aşkın Mevsimi’ ile kışı ısıttı. Her kuşağa hitap etmeyi başaran sanatçının heybesindekiler çabuk bitecek gibi görünmüyor...

Oğuzhan Koç’un ‘Çok Güzel Hareketler’in ilk kadrosundayken haberdar olduğumuz müzisyenliğinin gençlik hevesi ya da hobi olmadığını anlamamız fazla zaman almadı. Belli ki yıllar boyunca biriktirdikleri ve müzikle ilgili hayalleri vardı. Bu noktada Koç’u öncelikle bir TV ünlüsü olarak görmediğimi belirtmek isterim. Çünkü ekrandan mütevellit şöhretinin müzik kariyerine katkısının önemsenmeyecek kadar az olduğunu düşünüyorum.

Nedeniyse basit; Oğuzhan Koç her şeyden önce birçok önemli yorumcunun peşinde koştuğu iyi bir şarkı yazarı ve görünen o ki heybesindekiler öyle çabuk tükenecek gibi değil. Bir diğer önemli avantajıysa geleneksel anaakımla dijital yeni akım arasında bir yerlerde konumlanmış olması. Diğer bir deyişle hem anne-baba, abi-ablaların zevkine hem de gençlerin beklentilerine aynı anda ve ustaca cevap vermeyi başarması.

Sanatçı, yıla ‘Küskün’ ve ‘Hepsi Geçiyor’la hızlı girmişti. İbrahim Başaran’la yaptığı ‘Gözlerden Irak’ ve sonrasında ‘Bence de Zor’la nisana kadar hız kesmedi. Temmuzda Arem Özgüç ve Arman Aydın’la yaptığı ‘Yoksa Yasak’ adlı şarkısıyla algoritma ilgisi gören Koç, kışa ısınmaya çalıştığımız şu günlerde yeni teklisi ‘Aşkın Mevsimi’yle geldi. Şarkı için ‘musikişinas ve Akdenizli’ diyebilirim. Bir önceki tekliyle kıyaslayacak olursak geleneksel popa bağlı yetişkin dinleyicisini bir tık daha mutlu edecektir.

Söz ve müziğe düzenlemeyi de yapan Çağrı Telkıvıran’la ortak imza atan müzisyenin videosuysa Mali Ergin yönetmenliğinde çekildi. Şarkı ve video bitmiş bir ilişki ama bitmemiş bir aşk sonrası tarafların yaşadığı duygu ve olaylardaki benzerlikleri ele alırken dinleyene samimi hisler geçiriyor. ‘Aşkın mevsimi geçmiyorsa, yaz-kış fark etmez, sevmeye devam’ diyor özetle...

Üretkenliği, tutarlılığı, yazdığı çıta üstü pop şarkılarıyla bana sorarsanız Oğuzhan Koç adını Türk popüler müzik tarihine yazdırdı bile.

YENİ BİR ROCK STAR

Bugün Türkçe rock 2000’li yıllardaki kadar popüler değilmiş gibi görünüyor ancak bu durumda Duman, Athena, mor ve ötesi, Gripin, maNga gibi köklü grupların günümüze uzanan şöhret ve başarısını nasıl açıklayacağız? Esasen yeni nesil alternatif müzisyenlerin ana damarlarından biri açık şekilde rock’ın mirasından besleniyor. Synth katkılı yeni damar pop ya da R&B kafalar, elektronik altyapılar için bile bu böyle. Öte yandan yeni nesilden büyük vokalli, gitarının sesi yüksek, şarkı kalitesi ve ruhuyla rock olan cayır cayır bir albüm dinleme fırsatım olmamıştı çoktandır. Çünkü bütünlüklü bir rock albümü yapma çabası bile başlı başına takdire şayan bu devirde. Diğer bir deyişle Batu Akdeniz’in ‘Bir Kalbin Çöküşü’ albümü benim gibi hissedenler için birebir. Yaklaşık iki yıldır kendi yazdığı şarkılarla bu albüme çalışmaktaydı. Şarkıları, samimi tavrı, enerjisi ve müzisyenliği on numara. Sahnede izledim; ‘rock star’ ışığı da gördüm, içim rahat etti. Amerikan ya da İngiliz rock sound’undan etkilenmiş görünse de albümün genel tavrının bize ait olduğunu düşünüyorum. Adını Stefan Zweig’ın kitabından alan 10 şarkılık albümün ilk video’su aynı adlı şarkıya Emre Ergenç tarafından çekildi. Mutlaka dinleyin, izleyin.