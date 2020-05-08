Dijital kuşağa merhaba!

Gençliğini 1980’ler ve 1990’larda yaşayanlar için Ezginin Günlüğü dinlemek bir gurur vesilesiydi. ‘40 Yıllık Şarkılar’ albümüyse popüler isimlerle Ezginin Günlüğü’nü dijital kuşağa taşıyor.Tolga Akyıldız / takyildiz@hurriyet.com.tr
Ezginin Günlüğü, 1980’lerin başından beri şarkıları yazılan, 1982’de kurulan, ilk konserini bir yıl sonra verip ilk albümünüyse (Seni Düşünmek) 1985’te yayımlayan bir grup. Kurucu kadrosu 90’ların başında dağılan, sonraki dönemde Nadir Göktürk önderliğinde üretmeye devam eden grup benim nezdimde saygı albümünü en çok hak etmişti. Şiir ve ezgiden iyi şarkılar üretmeyi, türküleri kendi tadında yorumlamayı başarmış bir müzik grubundan daha fazlasını ifade ediyorlar. 1993-2010 arası Ezginin Günlüğü’nü çok sevmemizde pay sahibi olmuş ve bugün solo kariyerine devam eden müzisyen ve edebiyatçı Hüsnü Arkan’a da bir selam yollayalım yeri gelmişken.
Gençliğini 80’ler ve 90’larda yaşayan; okuyan, düşünen müzikseverler için birkaç isimle birlikte ‘Ezginin Günlüğü dinliyorum’ demek bir gurur vesilesi ve kimlik kartıydı adeta. Dönemin kategorik yaftasıyla ‘protest müzik’ yapan grubun en önemli başarılarından biri de müziği bir slogan atma aracı olarak kullanmamasıydı.
Ezginin Günlüğü için ‘Çeyrek’ (25. Yıl Özel) adıyla yapılmış bir saygı albümü var. O dönemin çok önemli isimlerini barındırıyordu. Üzerinden yaklaşık 13 yıl geçti. O güzelim şarkıları dijital kuşakla buluşturmanın zamanının geldiğine inanıyordum. ’40 Yıllık Şarkılar’, bunu yaptığı için çok memnunum.
Tamamı 29 Mayıs’ta dinlenebilecek
Dijital müzik çağının en çok ilgi gören isimlerinden Dolu Kadehi Ters Tut’un ‘Duvar’ yorumuyla başlayan albüm, projenin ‘ağabey’ isimlerinden Gripin’in ‘Ebruli’siyle devam etti. Önümüzdeki cumaysa Sedef Sebüktekin’in ‘Yastıklı Şarkı’ yorumu dinleyiciyle buluşacak. Şu anda dijital önsatışta olan albümün tamamıysa (20 parça) 29 Mayıs’ta açılmış olacak.
Katkıda bulunanların bazılarını saymak isterim: Nilipek, Zeynep Bastık, Eda Baba, Harun Tekin, Ömer Yener, Melek Mosso, Can Bonomo, Cihan Mürtezaoğlu, Dilhan Şeşen, Karsu, Canozan, Melike Şahin ve Pinhâni.. Tamamını dinleyince anlayacaksınız; dijital çağın taleplerini karşılayan, ‘saygı’da kusur etmeyen ve 40 yıl öncesinden günümüze Ezginin Günlüğü mesajını genç dimağlara doğru yöntemle iletecek bir iş.
Dijital kuşağa merhaba!
Gençliğini 1980’ler ve 1990’larda yaşayanlar için Ezginin Günlüğü dinlemek bir gurur vesilesiydi. ‘40 Yıllık Şarkılar’ albümüyse popüler isimlerle Ezginin Günlüğü’nü dijital kuşağa taşıyor.Tolga Akyıldız / takyildiz@hurriyet.com.tr
Ezginin Günlüğü, 1980’lerin başından beri şarkıları yazılan, 1982’de kurulan, ilk konserini bir yıl sonra verip ilk albümünüyse (Seni Düşünmek) 1985’te yayımlayan bir grup. Kurucu kadrosu 90’ların başında dağılan, sonraki dönemde Nadir Göktürk önderliğinde üretmeye devam eden grup benim nezdimde saygı albümünü en çok hak etmişti. Şiir ve ezgiden iyi şarkılar üretmeyi, türküleri kendi tadında yorumlamayı başarmış bir müzik grubundan daha fazlasını ifade ediyorlar. 1993-2010 arası Ezginin Günlüğü’nü çok sevmemizde pay sahibi olmuş ve bugün solo kariyerine devam eden müzisyen ve edebiyatçı Hüsnü Arkan’a da bir selam yollayalım yeri gelmişken.
Gençliğini 80’ler ve 90’larda yaşayan; okuyan, düşünen müzikseverler için birkaç isimle birlikte ‘Ezginin Günlüğü dinliyorum’ demek bir gurur vesilesi ve kimlik kartıydı adeta. Dönemin kategorik yaftasıyla ‘protest müzik’ yapan grubun en önemli başarılarından biri de müziği bir slogan atma aracı olarak kullanmamasıydı.
Ezginin Günlüğü için ‘Çeyrek’ (25. Yıl Özel) adıyla yapılmış bir saygı albümü var. O dönemin çok önemli isimlerini barındırıyordu. Üzerinden yaklaşık 13 yıl geçti. O güzelim şarkıları dijital kuşakla buluşturmanın zamanının geldiğine inanıyordum. ’40 Yıllık Şarkılar’, bunu yaptığı için çok memnunum.
Tamamı 29 Mayıs’ta dinlenebilecek
Dijital müzik çağının en çok ilgi gören isimlerinden Dolu Kadehi Ters Tut’un ‘Duvar’ yorumuyla başlayan albüm, projenin ‘ağabey’ isimlerinden Gripin’in ‘Ebruli’siyle devam etti. Önümüzdeki cumaysa Sedef Sebüktekin’in ‘Yastıklı Şarkı’ yorumu dinleyiciyle buluşacak. Şu anda dijital önsatışta olan albümün tamamıysa (20 parça) 29 Mayıs’ta açılmış olacak.
Katkıda bulunanların bazılarını saymak isterim: Nilipek, Zeynep Bastık, Eda Baba, Harun Tekin, Ömer Yener, Melek Mosso, Can Bonomo, Cihan Mürtezaoğlu, Dilhan Şeşen, Karsu, Canozan, Melike Şahin ve Pinhâni.. Tamamını dinleyince anlayacaksınız; dijital çağın taleplerini karşılayan, ‘saygı’da kusur etmeyen ve 40 yıl öncesinden günümüze Ezginin Günlüğü mesajını genç dimağlara doğru yöntemle iletecek bir iş.