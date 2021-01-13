Yavru köpeğinizle doğru ilişki kurmanın ve kılavuzu olmanın yolları

Köpeklerimizle günlük yapmamız gereken gezinti ve egzersiz rutinleri, onların mental ve fiziksel sağlığı açısından son derece önemlidir. Dışarıya çıkmak, parka gitmek ve türdeşleri olan diğer köpeklerle biraraya gelmek dostlarımızı mutlu edecektir.

Evde beslenen köpekler, günlük rutin gezinti ve oyun aktivitelerinin dışında vaktinin büyük bir kısmını ev içerisinde geçirmek durumundadır. Çalışma rutini olan köpek sahiplerinin, günün belli bir bölümünde dostlarını yalnız bırakmak zorunda olduklarını düşündüğümüzde eve döndüklerinde dirsek temasına aç olan dostlarıyla karşılaşacakları kaçınılmazdır. Dışarıda yapılan gezinti ve aktiviteler dışında, köpeğimizle evde beraber geçirdiğimiz vakitleri interaktif ve keyifli hale gelmesini şöyle sağlayabiliriz.

*İtaat ve odaklanma egzersizleri: Ev içinde dış uyaranlardan uzak olan köpeğimizin bize olan ilgisi daha yüksek olacaktır, bu durumda onlara lezzetli ödüller kullanarak yapabileceğimiz odaklanma, temel komut öğretileri ve basit numara eğitimleri, dostumuzun ve bizim ilişkimizi sıkılaştıracak, aynı zamanda keyifli, kaliteli vakit geçirmemize sebep olacaktır.

*Sakla bul oyunu: Üstlerine hava delikleri açtığımız saklama kaplarına koyacağımız lezzetli ve yoğun kokulu ödülleri, evin belli bölgelerine saklayarak oynayabileceğimiz bu oyunda köpeğinizin avlanma dürtüsünü doyurduğumuz gibi aynı zamanda iş birliği algısını da şekillendirmiş oluruz. Sakladığımız yiyecek içeren kabı, burnunu kullanarak arayıp bulan dostumuz yiyeceğe ulaşmak için bizden yardım isteyecektir. Bulduğu kabın kapağını bizim açarak besine ulaşmasını sağlıyor olmamız işbirliği içerikli iletişimimizi güçlendirecektir.







*Saklan bul oyunu: Özellikle kalabalık ailelerin rahat ve eğlenceli bu oyunu oynaması keyifli olacaktır. Bu oyunda ailenin bireylerinden birinin evde lezzetli bir ödül alarak saklanması, köpeği tutan diğer bireylerin saklanan kişinin ismini söyleyerek köpeği arama yönünde tetiklemesiyle oynanır. Saklanan kişiyi takip ederek bulan köpek hem lezzetli bir yiyecekle ödüllenecek hem de aynı zamanda aile bireylerini isimleriyle ayırt etmeyi öğrenmiş olacaktır.

