Köpeğinizin ömrünü uzatacak 10 öneri

Köpeklerimiz hayatımıza dahil olduktan sonra bizler için son derece değerli ve önemli birer birey haline gelirler.
Onlarla birlikte olabildiğince uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak adına elinizden gelebilecek her şeyi yapmak, bizlere koşulsuz sevgi ve sadakat besleyen dostlarımız için boynumuzun borcudur.
İşte sevimli arkadaşlarımızın ömrünü sağlıkla uzatacak 10 önemli madde:
1) DÜZENLİ VETERİNER MUAYENESİ
Dostumuzu bebekliğinden itibaren veteriner hekim kontrollerine götürmek, onun sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi için elzemdir. Veteriner hekiminizin çizeceği programlara ve önerilere harfiyen uymanız, onun sağlıklı ve uzun bir ömür sürmesinde son derece önemlidir.
2) AŞI VE PARAZİTER UYGULAMALAR:
Köpekler için bulaşıcı ve ölümcül olabilen viral hastalıklara karşı uygulanması gereken periyodik aşılama programlarını asla atlamayın. Bu hastalıklar ciddi ve geri dönüşü olmayan organ yıkımlanmaları ve hatta ölümle sonuçlanabilmektedir. Ayrıca dostlarımıza musallat olabilecek iç ve dış parazitlere karşı da düzenli uygulamalar yapmak gerekir. Aksi taktirde bu parazitlerin aracılığı ile bulaşabilecek son derece tehlikeli hastalıklar hem onun hem bizim hayatımızı tehdit edebilir.
3) EGZERSİZ
Bizler için sağlıklı ve uzun yaşamanın sırlarından olan egzersiz yapmak yakın dostlarımız olan köpeklerimiz için de bir o kadar önemlidir. Sahibiyle düzenli egzersiz yapan köpekler hem daha mutlu hem de daha sağlıklı olurlar. Hareket rutini ve egzersiz onlar için de uzun bir yaşantının anahtarıdır. Ayrıca köpeğinizle yapacağınız egzersizler, sizin hayatınız için de katma değer olacaktır.
4) DOĞRU VE DENGELİ BESLEME
Beslenme her canlıda olduğu gibi köpeklerimiz için de uzun ve sağlıklı yaşamanın kuralıdır. Onlar için en doğrusuna bizler karar vereceğimiz için besleme olgusunu incelemek ve karar vermek bizim sorumluluğumuzdadır. Tıpkı insanda olduğu gibi bireysel duyarlılıklara göre beslemek ve doğru gıdalara ulaşmalarını sağlamak oldukça önemlidir. Dostlarımızın bizim artıklarımızla değil onların tür ve birey özelliklerine göre hazırlanmış diyetlerle beslenmeleri gerekir. Unutmayın! Doyurmak ve beslemek farklı kavramlardır.
5) KISIRLAŞTIRMA
Kısırlaştırmak hem erkek hem de dişi köpekler için yaşam sürelerini uzatan bir olgudur. Hormonal ve genital kökenli hastalıklar, özellikle kanser olgularının önlenmesi açısından kısırlaştırmak önemli bir hamledir. Evden kaçma ve kavgalarla trafik kazalarına maruz kalma vakalarının birçoğunun kısır olmayan köpeklerin başına geldiği istatistiki bir doğrudur.
6) KÖPEĞİNİZ VE KENDİ SAĞLIĞINIZ İÇİN SİGARA İÇMEYİN
Sigara, sizin ve tüm canlıların sağlığını tehdit ettiği gibi köpeklerinizin de sağlığı için sakıncalılar. Köpeğinizin yanında sigara içilmesi pasif içici olmalarına ve indirekt de olsa sigaranın zararlı etkilerine maruz kalmalarına neden olur. Köpeğinin yanında sigara içmeyerek zarar vermediğini düşünen tiryakiler için kötü haber ise ‘2. el ve 3. el zarar’ adı verilen şekilde yine dostunuza zarar verebilirsiniz. Sigara içilmiş bir eli koklamak, yalamak veya o el tarafından sevilmek köpeğiniz için aynı şekilde zararlı olacaktır.
7) EĞİTİM VE SOSYALİZASYON
Toplumsal hayat içerisinde bizlerle yaşayan dostlarımıza pozitif yaklaşımla kazandıracağımız eğitimler, onların daha uyumlu ve stressiz yaşamalarına neden olacaktır. Ayrıca zaman zaman türdeş arkadaşları olan diğer köpeklerle buluşup oynamalarını sağlayarak sosyal aktiviteler gerçekleştirmek onları mutlu edecektir.
8) DOĞRU VE DAYANIKLI EKİPMAN KULLANIMI
Özellikle köpeğinizin gezinti ekipmanlarının seçimine dikkat edin. Sağlam ve ölçüsü uygun olmayan tasma ve kayış ekipmanları dostumuzun kurtularak kaybolmasına, hatta ciddi sonuçlar doğurabilecek trafik kazaklarının yaşanmasına neden olabilir. Ayrıca onlar için seçtiğiniz oyuncakların kanserojen yada travma yaratabilecek materyallerden üretilmemiş olmasına dikkat edin.
9) ERKEN TANI İÇİN KÖPEĞİNİZİN DOKTORU OLUN
Köpeğinizi her gün gözle ve dokunarak muayene ve kontrol edin, davranış ve hareketlerini gözlemleyin. Erken dönemde sizin fark edip veteriner hekiminize vereceğiniz bilgiler dostumuzun sağlığı ve erken tanı açısından son derece önemlidir.
10) DİRSEK TEMASI VE SEVGİ
Köpeklerin birer sürü hayvanı olduğunu ve yalnızlık durumlarında mutsuz ve stresli olabileceklerini unutmayalım. Onlarla bol ve kaliteli zaman geçirmek ruh sağlıklarını son derece olumlu etkileyecektir. Dostunuza bol bol temas etmeyi ve sevmeyi de ihmal etmemelisiniz.
ÇÜNKÜ SEVGİ YAŞATIR...
Köpeğinizin ömrünü uzatacak 10 öneri
Köpeklerimiz hayatımıza dahil olduktan sonra bizler için son derece değerli ve önemli birer birey haline gelirler.
Onlarla birlikte olabildiğince uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak adına elinizden gelebilecek her şeyi yapmak, bizlere koşulsuz sevgi ve sadakat besleyen dostlarımız için boynumuzun borcudur.
İşte sevimli arkadaşlarımızın ömrünü sağlıkla uzatacak 10 önemli madde:
1) DÜZENLİ VETERİNER MUAYENESİ
Dostumuzu bebekliğinden itibaren veteriner hekim kontrollerine götürmek, onun sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi için elzemdir. Veteriner hekiminizin çizeceği programlara ve önerilere harfiyen uymanız, onun sağlıklı ve uzun bir ömür sürmesinde son derece önemlidir.
2) AŞI VE PARAZİTER UYGULAMALAR:
Köpekler için bulaşıcı ve ölümcül olabilen viral hastalıklara karşı uygulanması gereken periyodik aşılama programlarını asla atlamayın. Bu hastalıklar ciddi ve geri dönüşü olmayan organ yıkımlanmaları ve hatta ölümle sonuçlanabilmektedir. Ayrıca dostlarımıza musallat olabilecek iç ve dış parazitlere karşı da düzenli uygulamalar yapmak gerekir. Aksi taktirde bu parazitlerin aracılığı ile bulaşabilecek son derece tehlikeli hastalıklar hem onun hem bizim hayatımızı tehdit edebilir.
3) EGZERSİZ
Bizler için sağlıklı ve uzun yaşamanın sırlarından olan egzersiz yapmak yakın dostlarımız olan köpeklerimiz için de bir o kadar önemlidir. Sahibiyle düzenli egzersiz yapan köpekler hem daha mutlu hem de daha sağlıklı olurlar. Hareket rutini ve egzersiz onlar için de uzun bir yaşantının anahtarıdır. Ayrıca köpeğinizle yapacağınız egzersizler, sizin hayatınız için de katma değer olacaktır.
4) DOĞRU VE DENGELİ BESLEME
Beslenme her canlıda olduğu gibi köpeklerimiz için de uzun ve sağlıklı yaşamanın kuralıdır. Onlar için en doğrusuna bizler karar vereceğimiz için besleme olgusunu incelemek ve karar vermek bizim sorumluluğumuzdadır. Tıpkı insanda olduğu gibi bireysel duyarlılıklara göre beslemek ve doğru gıdalara ulaşmalarını sağlamak oldukça önemlidir. Dostlarımızın bizim artıklarımızla değil onların tür ve birey özelliklerine göre hazırlanmış diyetlerle beslenmeleri gerekir. Unutmayın! Doyurmak ve beslemek farklı kavramlardır.
5) KISIRLAŞTIRMA
Kısırlaştırmak hem erkek hem de dişi köpekler için yaşam sürelerini uzatan bir olgudur. Hormonal ve genital kökenli hastalıklar, özellikle kanser olgularının önlenmesi açısından kısırlaştırmak önemli bir hamledir. Evden kaçma ve kavgalarla trafik kazalarına maruz kalma vakalarının birçoğunun kısır olmayan köpeklerin başına geldiği istatistiki bir doğrudur.
6) KÖPEĞİNİZ VE KENDİ SAĞLIĞINIZ İÇİN SİGARA İÇMEYİN
Sigara, sizin ve tüm canlıların sağlığını tehdit ettiği gibi köpeklerinizin de sağlığı için sakıncalılar. Köpeğinizin yanında sigara içilmesi pasif içici olmalarına ve indirekt de olsa sigaranın zararlı etkilerine maruz kalmalarına neden olur. Köpeğinin yanında sigara içmeyerek zarar vermediğini düşünen tiryakiler için kötü haber ise ‘2. el ve 3. el zarar’ adı verilen şekilde yine dostunuza zarar verebilirsiniz. Sigara içilmiş bir eli koklamak, yalamak veya o el tarafından sevilmek köpeğiniz için aynı şekilde zararlı olacaktır.
7) EĞİTİM VE SOSYALİZASYON
Toplumsal hayat içerisinde bizlerle yaşayan dostlarımıza pozitif yaklaşımla kazandıracağımız eğitimler, onların daha uyumlu ve stressiz yaşamalarına neden olacaktır. Ayrıca zaman zaman türdeş arkadaşları olan diğer köpeklerle buluşup oynamalarını sağlayarak sosyal aktiviteler gerçekleştirmek onları mutlu edecektir.
8) DOĞRU VE DAYANIKLI EKİPMAN KULLANIMI
Özellikle köpeğinizin gezinti ekipmanlarının seçimine dikkat edin. Sağlam ve ölçüsü uygun olmayan tasma ve kayış ekipmanları dostumuzun kurtularak kaybolmasına, hatta ciddi sonuçlar doğurabilecek trafik kazaklarının yaşanmasına neden olabilir. Ayrıca onlar için seçtiğiniz oyuncakların kanserojen yada travma yaratabilecek materyallerden üretilmemiş olmasına dikkat edin.
9) ERKEN TANI İÇİN KÖPEĞİNİZİN DOKTORU OLUN
Köpeğinizi her gün gözle ve dokunarak muayene ve kontrol edin, davranış ve hareketlerini gözlemleyin. Erken dönemde sizin fark edip veteriner hekiminize vereceğiniz bilgiler dostumuzun sağlığı ve erken tanı açısından son derece önemlidir.
10) DİRSEK TEMASI VE SEVGİ
Köpeklerin birer sürü hayvanı olduğunu ve yalnızlık durumlarında mutsuz ve stresli olabileceklerini unutmayalım. Onlarla bol ve kaliteli zaman geçirmek ruh sağlıklarını son derece olumlu etkileyecektir. Dostunuza bol bol temas etmeyi ve sevmeyi de ihmal etmemelisiniz.
ÇÜNKÜ SEVGİ YAŞATIR...