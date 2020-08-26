İnsanlık tarihindeki kahraman köpekler

Köpekler evcilleşme sürecinin en üst basamağındaki insana en yakın olan canlılardır. İnsanoğlu köpeklerle birlikte yaşamaya başladığından beri onların mucizevi his ve yeteneklerinden sürekli faydalanmıştır.
İnsanlık tarihi, bu sadık dostların birçok kahramanlık hikâyesi ile doludur. İşte size tarihe insanlık adına yaptıklarıyla damgasını vurmuş kahraman köpeklerin bazılarının gerçek hikâyesi:
ALPLERDE DONMAKTAN KURTARDI
Barry: Saint bernard ırkı köpekler 1600’lü yıllardan itibaren İsviçre’nin Alp Dağları bölgesindeki karlı zor geçitlerde mahsur kalan insanları kurtarmak hedefli olarak manastır rahipleri tarafından yetiştirilmektedirler. 1800’lerde yaşamış Barry isimli bir saint bernard, hayatı boyunca bu bölgede donma ve ölüm tehlikesi yaşayan 40’ın üstünde insanı kurtararak tarihe adını kahraman köpek olarak yazdırmıştır.
SPUTNİK 2 İLE UZAYA GÖNDERİLDİ
Laika: 1957 yılının kasım ayında S.S.C.B tarafından Sputnik 2 isimli uzay aracıyla geri dönüşü planlanmaksızın uzaya gönderilen ilk köpektir. Bir sokak köpeği olan Laika caddelerde koştururken birden kendini uzay araştırma merkezinde dar bir kabinde seyahate alıştırılma hedefli bir eğitim programının içinde bulur. Laika uzaya gönderilen ve orda ölen ilk canlıdır. Bilim adına önemli bir adım gibi gösterilen bu çalışma insanlık adına utanç vericidir.
9 YIL SAHİBİNİ BEKLEDİ
Hachiko: Japonya’nın Odeto ilçesinde doğmuş olan Hachiko, bu bölgede yaşayan bir ziraat mühendisi profesörün köpeğiydi. Her gün metroyla üniversiteye giden sahibini metroya götürüp, akşam geliş saatini tahmin ederek metro çıkışında karşılardı. Hayatının ikinci senesinde üniversitede kalp krizi geçirerek ölen sahibini metro çıkışında karşılamak üzere son kez istasyona gitti. Sahibinin gelmediğini gören Hachiko yaşamının geriye kalan 9 yılını sadakatle istasyonda sahibini bekleyerek geçirdi. Anısına aynı istasyonda heykeli dikildi.
KAYIP KUPAYI ORMANDA BULDU
Pickles: 1966 yılında futbol dünya kupası İngiltere’de oynanacaktı. Büyük kupa, maçların başlamasından bir kaç ay önce çalınınca İngiltere futbol federasyonunda büyük bir panik yaşandı. Pickles isimli border collie ırkı bir köpek maçlardan kısa bir süre önce ormanlık bir bölgede çalıların arasında büyük kupayı buldu. Pickles, İngiliz halkı tarafından kahraman ilan edildi.
27 KİŞİYİ SUDAN ÇIKARDI
Swansea Jack: 1930’larda İngiltere’de yaşayan bu köpek, hayatı boyunca Swansea bölgesindeki Tawe nehrinde boğulma tehlikesi geçiren 27 kişiyi kurtarmıştır. Bu cesur köpek belediye konseyi tarafından yılın en cesur köpeği olarak ilan edilmiş ve bölgenin futbol takımının simgesi olmuştur.
İnsanlık tarihindeki kahraman köpekler
Köpekler evcilleşme sürecinin en üst basamağındaki insana en yakın olan canlılardır. İnsanoğlu köpeklerle birlikte yaşamaya başladığından beri onların mucizevi his ve yeteneklerinden sürekli faydalanmıştır.
İnsanlık tarihi, bu sadık dostların birçok kahramanlık hikâyesi ile doludur. İşte size tarihe insanlık adına yaptıklarıyla damgasını vurmuş kahraman köpeklerin bazılarının gerçek hikâyesi:
ALPLERDE DONMAKTAN KURTARDI
Barry: Saint bernard ırkı köpekler 1600’lü yıllardan itibaren İsviçre’nin Alp Dağları bölgesindeki karlı zor geçitlerde mahsur kalan insanları kurtarmak hedefli olarak manastır rahipleri tarafından yetiştirilmektedirler. 1800’lerde yaşamış Barry isimli bir saint bernard, hayatı boyunca bu bölgede donma ve ölüm tehlikesi yaşayan 40’ın üstünde insanı kurtararak tarihe adını kahraman köpek olarak yazdırmıştır.
SPUTNİK 2 İLE UZAYA GÖNDERİLDİ
Laika: 1957 yılının kasım ayında S.S.C.B tarafından Sputnik 2 isimli uzay aracıyla geri dönüşü planlanmaksızın uzaya gönderilen ilk köpektir. Bir sokak köpeği olan Laika caddelerde koştururken birden kendini uzay araştırma merkezinde dar bir kabinde seyahate alıştırılma hedefli bir eğitim programının içinde bulur. Laika uzaya gönderilen ve orda ölen ilk canlıdır. Bilim adına önemli bir adım gibi gösterilen bu çalışma insanlık adına utanç vericidir.
9 YIL SAHİBİNİ BEKLEDİ
Hachiko: Japonya’nın Odeto ilçesinde doğmuş olan Hachiko, bu bölgede yaşayan bir ziraat mühendisi profesörün köpeğiydi. Her gün metroyla üniversiteye giden sahibini metroya götürüp, akşam geliş saatini tahmin ederek metro çıkışında karşılardı. Hayatının ikinci senesinde üniversitede kalp krizi geçirerek ölen sahibini metro çıkışında karşılamak üzere son kez istasyona gitti. Sahibinin gelmediğini gören Hachiko yaşamının geriye kalan 9 yılını sadakatle istasyonda sahibini bekleyerek geçirdi. Anısına aynı istasyonda heykeli dikildi.
KAYIP KUPAYI ORMANDA BULDU
Pickles: 1966 yılında futbol dünya kupası İngiltere’de oynanacaktı. Büyük kupa, maçların başlamasından bir kaç ay önce çalınınca İngiltere futbol federasyonunda büyük bir panik yaşandı. Pickles isimli border collie ırkı bir köpek maçlardan kısa bir süre önce ormanlık bir bölgede çalıların arasında büyük kupayı buldu. Pickles, İngiliz halkı tarafından kahraman ilan edildi.
27 KİŞİYİ SUDAN ÇIKARDI
Swansea Jack: 1930’larda İngiltere’de yaşayan bu köpek, hayatı boyunca Swansea bölgesindeki Tawe nehrinde boğulma tehlikesi geçiren 27 kişiyi kurtarmıştır. Bu cesur köpek belediye konseyi tarafından yılın en cesur köpeği olarak ilan edilmiş ve bölgenin futbol takımının simgesi olmuştur.