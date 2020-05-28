Değişken hava koşullarında köpeklerimize dikkat edelim

Hava sıcaklıklarının ani şekilde yükselmesi ve sonrasında yağışlarla birlikte tekrar ani şekilde düşmesi, tıpkı bizlerde olduğu gibi köpeklerinizde de bazı uyum ve sağlık problemlerine yatkınlık oluşturdu.
Bazı köpekler bu adaptasyon problemlerine bağlı olarak bir takım hafif seyirli hastalıklara yakalanabilmektedir. Bu dönemde köpeklerimizin sağlığı açısından dikkat edilmesi gerekenleri ve karşılaşabileceğimiz sorunları şu şekilde sıralayabiliriz:
FAZLA OT YEMELERİ
Yağışlı günlerin arkasından, beslenen taze ve yeşil otlar dostlarımızın dürtüsel olarak bu lezzetli otları yemesini tetikleyebilmektedir. Çoğunlukla az miktarda tükettiklerinde herhangi bir problemle karşılaşılmadığı gibi özellikle ıslak otların çok miktarda tüketilmesi mide-bağırsak problemlerine sebep oluyor. Genellikle ishal ve kusmayla karakterize olan problem bazen de mide ve barsak geçişlerinde yenilen yoğun ota bağlı tıkanmalara sebebiyet verebilir ki, en tehlikelisi de budur. Otlarla birlikte alınması muhtemel tek hücreli bağırsak parazitleri köpeğimizde şiddetli ishallere neden olabilir. Bu dönemde gezintiler esnasında dostumuzun yoğun ot tüketimine engel olmak olası bir barsak problemine karşı da prebiyotik besinlerle sistemine destek olmak doğru bir yaklaşım olacaktır.
KENE-PİRE TEHLİKESİ
Kısa süreli de olsa ısınan hava ile kene pire gibi dış parazitler uyanışa geçtiler. Dostlarımızda bu parazitlerin nakledebileceği birçok tehlikeli ve hatta ölümcül hastalığın söz konusu olabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Köpeklerimizin günlük tarama işlemleri esnasında gözle bu parazitlerin varlığını kontrol etmek ve bu parazitlere karşı uygulanan ilaçlarını özellikle bu dönemde geciktirmemek önlem açısından oldukça önemlidir.
TÜY DEĞİŞİMİ
Bu dönemde köpeklerimiz kışın kendilerini korumak hedefli uzattıkları tüylerinden klima adaptasyonuna bağlı olarak yavaş yavaş kurtulmaya başlarlar. Yoğun tüy kaybına bağlı iştah kayıpları ve enerji düşüklüğü bu dönemde gözlenebilecek olgulardır. Dostumuzun tüy değiştirmesine yardımcı olmak hedefli olarak tarama sıklığını arttırmak bazı magnezyum ve biotin takviyelerini kullanmak uyum sürecinde onlara yardımcı olacaktır.
SOĞUK ALGINLIKLARI
Özellikle değişken hava koşulları tıpkı bizlerde olduğu gibi onlarda da bağışıklık sistemini sekteye uğratabilir ve hafif üşütme ve soğuk algınlığı şekillenebilir. Tüy değiştirme sürecine tahammül edemeyen hayvan sahiplerinin kısa çözüm olarak köpeklerini makina traşıyla değişken hava koşullarına savunmasız hale getirmesi sonucunda hayvanın üşütmesi en sık rastlanılan durumdur. Bu dönemde asla makina traşı yapılmaması ve gezintiler esnasında ani yakalanılan sağnak yağmurlarda ıslanan dostumuzun eve dönüşünde kurulanması bağışıklığını güçlendirmek hedefli vitamin takviyeleri yapılması bu tip hastalıklara karşı direnç sağlamalarına yardımcı olacaktır. Mevsim geçiş dönemlerinde dostunuzun uyum sürecini iyi bir takiple önlem alarak ve bünyesini destekleyerek sorunsuz geçirmesini sağlayabilirsiniz.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Değişken hava koşullarında köpeklerimize dikkat edelim
Hava sıcaklıklarının ani şekilde yükselmesi ve sonrasında yağışlarla birlikte tekrar ani şekilde düşmesi, tıpkı bizlerde olduğu gibi köpeklerinizde de bazı uyum ve sağlık problemlerine yatkınlık oluşturdu.
Bazı köpekler bu adaptasyon problemlerine bağlı olarak bir takım hafif seyirli hastalıklara yakalanabilmektedir. Bu dönemde köpeklerimizin sağlığı açısından dikkat edilmesi gerekenleri ve karşılaşabileceğimiz sorunları şu şekilde sıralayabiliriz:
FAZLA OT YEMELERİ
Yağışlı günlerin arkasından, beslenen taze ve yeşil otlar dostlarımızın dürtüsel olarak bu lezzetli otları yemesini tetikleyebilmektedir. Çoğunlukla az miktarda tükettiklerinde herhangi bir problemle karşılaşılmadığı gibi özellikle ıslak otların çok miktarda tüketilmesi mide-bağırsak problemlerine sebep oluyor. Genellikle ishal ve kusmayla karakterize olan problem bazen de mide ve barsak geçişlerinde yenilen yoğun ota bağlı tıkanmalara sebebiyet verebilir ki, en tehlikelisi de budur. Otlarla birlikte alınması muhtemel tek hücreli bağırsak parazitleri köpeğimizde şiddetli ishallere neden olabilir.
Bu dönemde gezintiler esnasında dostumuzun yoğun ot tüketimine engel olmak olası bir barsak problemine karşı da prebiyotik besinlerle sistemine destek olmak doğru bir yaklaşım olacaktır.
KENE-PİRE TEHLİKESİ
Kısa süreli de olsa ısınan hava ile kene pire gibi dış parazitler uyanışa geçtiler. Dostlarımızda bu parazitlerin nakledebileceği birçok tehlikeli ve hatta ölümcül hastalığın söz konusu olabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Köpeklerimizin günlük tarama işlemleri esnasında gözle bu parazitlerin varlığını kontrol etmek ve bu parazitlere karşı uygulanan ilaçlarını özellikle bu dönemde geciktirmemek önlem açısından oldukça önemlidir.
TÜY DEĞİŞİMİ
Bu dönemde köpeklerimiz kışın kendilerini korumak hedefli uzattıkları tüylerinden klima adaptasyonuna bağlı olarak yavaş yavaş kurtulmaya başlarlar. Yoğun tüy kaybına bağlı iştah kayıpları ve enerji düşüklüğü bu dönemde gözlenebilecek olgulardır. Dostumuzun tüy değiştirmesine yardımcı olmak hedefli olarak tarama sıklığını arttırmak bazı magnezyum ve biotin takviyelerini kullanmak uyum sürecinde onlara yardımcı olacaktır.
SOĞUK ALGINLIKLARI
Özellikle değişken hava koşulları tıpkı bizlerde olduğu gibi onlarda da bağışıklık sistemini sekteye uğratabilir ve hafif üşütme ve soğuk algınlığı şekillenebilir. Tüy değiştirme sürecine tahammül edemeyen hayvan sahiplerinin kısa çözüm olarak köpeklerini makina traşıyla değişken hava koşullarına savunmasız hale getirmesi sonucunda hayvanın üşütmesi en sık rastlanılan durumdur. Bu dönemde asla makina traşı yapılmaması ve gezintiler esnasında ani yakalanılan sağnak yağmurlarda ıslanan dostumuzun eve dönüşünde kurulanması bağışıklığını güçlendirmek hedefli vitamin takviyeleri yapılması bu tip hastalıklara karşı direnç sağlamalarına yardımcı olacaktır.
Mevsim geçiş dönemlerinde dostunuzun uyum sürecini iyi bir takiple önlem alarak ve bünyesini destekleyerek sorunsuz geçirmesini sağlayabilirsiniz.