Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Tarkan ÖZVARDAR>Değişken hava koşullarında köpeklerimize dikkat edelim
"Tarkan Özvardar" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Tarkan Özvardar" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Tarkan Özvardar

Tarkan Özvardar

tarkanozvardar@gmail.com

Değişken hava koşullarında köpeklerimize dikkat edelim

28 Mayıs 2020

Hava sıcaklıklarının ani şekilde yükselmesi ve sonrasında yağışlarla birlikte tekrar ani şekilde düşmesi, tıpkı bizlerde olduğu gibi köpeklerinizde de bazı uyum ve sağlık problemlerine yatkınlık oluşturdu.

Değişken hava koşullarında köpeklerimize dikkat edelim

Bazı köpekler bu adaptasyon problemlerine bağlı olarak bir takım hafif seyirli hastalıklara yakalanabilmektedir. Bu dönemde köpeklerimizin sağlığı açısından dikkat edilmesi gerekenleri ve karşılaşabileceğimiz sorunları şu şekilde sıralayabiliriz:

FAZLA OT YEMELERİ

Değişken hava koşullarında köpeklerimize dikkat edelim

Yağışlı günlerin arkasından, beslenen taze ve yeşil otlar dostlarımızın dürtüsel olarak bu lezzetli otları yemesini tetikleyebilmektedir. Çoğunlukla az miktarda tükettiklerinde herhangi bir problemle karşılaşılmadığı gibi özellikle ıslak otların çok miktarda tüketilmesi mide-bağırsak problemlerine sebep oluyor. Genellikle ishal ve kusmayla karakterize olan problem bazen de mide ve barsak geçişlerinde yenilen yoğun ota bağlı tıkanmalara sebebiyet verebilir ki, en tehlikelisi de budur. Otlarla birlikte alınması muhtemel tek hücreli bağırsak parazitleri köpeğimizde şiddetli ishallere neden olabilir.
Bu dönemde gezintiler esnasında dostumuzun yoğun ot tüketimine engel olmak olası bir barsak problemine karşı da prebiyotik besinlerle sistemine destek olmak doğru bir yaklaşım olacaktır.

KENE-PİRE TEHLİKESİ

Değişken hava koşullarında köpeklerimize dikkat edelim

Kısa süreli de olsa ısınan hava ile kene pire gibi dış parazitler uyanışa geçtiler. Dostlarımızda bu parazitlerin nakledebileceği birçok tehlikeli ve hatta ölümcül hastalığın söz konusu olabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Köpeklerimizin günlük tarama işlemleri esnasında gözle bu parazitlerin varlığını kontrol etmek ve bu parazitlere karşı uygulanan ilaçlarını özellikle bu dönemde geciktirmemek önlem açısından oldukça önemlidir.

TÜY DEĞİŞİMİ

Değişken hava koşullarında köpeklerimize dikkat edelim

Bu dönemde köpeklerimiz kışın kendilerini korumak hedefli uzattıkları tüylerinden klima adaptasyonuna bağlı olarak yavaş yavaş kurtulmaya başlarlar. Yoğun tüy kaybına bağlı iştah kayıpları ve enerji düşüklüğü bu dönemde gözlenebilecek olgulardır. Dostumuzun tüy değiştirmesine yardımcı olmak hedefli olarak tarama sıklığını arttırmak bazı magnezyum ve biotin takviyelerini kullanmak uyum sürecinde onlara yardımcı olacaktır.

SOĞUK ALGINLIKLARI

Değişken hava koşullarında köpeklerimize dikkat edelim

Özellikle değişken hava koşulları tıpkı bizlerde olduğu gibi onlarda da bağışıklık sistemini sekteye uğratabilir ve hafif üşütme ve soğuk algınlığı şekillenebilir. Tüy değiştirme sürecine tahammül edemeyen hayvan sahiplerinin kısa çözüm olarak köpeklerini makina traşıyla değişken hava koşullarına savunmasız hale getirmesi sonucunda hayvanın üşütmesi en sık rastlanılan durumdur. Bu dönemde asla makina traşı yapılmaması ve gezintiler esnasında ani yakalanılan sağnak yağmurlarda ıslanan dostumuzun eve dönüşünde kurulanması bağışıklığını güçlendirmek hedefli vitamin takviyeleri yapılması bu tip hastalıklara karşı direnç sağlamalarına yardımcı olacaktır.
Mevsim geçiş dönemlerinde dostunuzun uyum sürecini iyi bir takiple önlem alarak ve bünyesini destekleyerek sorunsuz geçirmesini sağlayabilirsiniz.

X
Tarkan ÖZVARDAR Tarkan ÖZVARDARTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Gönül gol, akıl ofsayt derkenKanat ATKAYAGönül gol, akıl ofsayt derken28.05.2020
Latif Demirci çiziyor...Latif DEMİRCİLatif Demirci çiziyor...28.05.2020
Başkanın tweetlerinin yanına konan yalan olabilir işaretiErtuğrul ÖZKÖKBaşkanın tweet'lerinin yanına konan 'yalan olabilir' işareti28.05.2020
Şimdi destek zamanıSinem VuralŞimdi destek zamanı28.05.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.