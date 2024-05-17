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Süheyla Buyrukçu
Süheyla Buyrukçu
Süheyla BuyrukçuYazarın Tüm Yazıları

Stilinizi yükseltecek aksesuar trendleri

#Süheyla BUYRUKÇU#Moda#Küpe

Yaz sezonu, yeni trendleri beraberinde getirirken, kombinlerimizin en güçlü tamamlayıcılarından olan aksesuarlarımızı da gözden geçirme zamanımız geldi. Çünkü hiçbir kombin, aksesuarlar olmadan istenilen etkiyi yaratmaz. Son birkaç yıldır sadeleşmenin etkisinde olan moda dünyası ise artık yavaş yavaş detaylara yoğunlaşmaya başladı.

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Bu değişimin ilk sinyallerini de cesur ve iddialı görünümleriyle trend haline gelen yaz aksesuarlarında görebiliyoruz. Yazın canlılığı ve enerjisi şimdiden hepimizi heyecanlandırmaya başladı. Yaz gardıropları eminim ki, şimdiden düzenlenmiştir. Peki, kıyafetlerimiz üzerinde büyülü bir etkiye sahip olan aksesuarlarınızı gözden geçirdiniz mi? Cevabınız ‘Hayır’ ise bu yazı sizin için. Eğer yaz stilinizi daha da ışıltılı ve çarpıcı bir hale getirmek istiyorsanız, sezonun aksesuar trendlerine bir göz gezdirmeniz şart. Her zaman söylediğim gibi aksesuar kullanmak bir sanattır. Özellikle trendlere uygun tercih edilen aksesuarlar, görünümünüzü bir üst seviyeye kolaylıkla taşıyabilir.

KEMERLERE GÜNCELLEME GELDİ

Stilinizi yükseltecek aksesuar trendleri

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En çok kullandığımız aksesuarlardan biri olan kemerler, bu yıl tam anlamıyla güncellendi diyebiliriz. Kullanışlı olması nedeniyle zamansız parçalar arasında geniş bir yere sahip kemerler, gösterişli tasarımlarıyla kombinlerin odak noktası olmaya aday. Bu sezon ince kemerlerin yerine kalın ve şık detaylara sahip kemerler, görünümünüze derinlik katmaya hazır. Her ne kadar siyah tokalı kemerler, tüm zamanların favori parçası olsa da bu sezon farklı renklerde ve boyutlarda kemerler de kombinlerde yerini alacak. Büyük kemerler, etek ve gömlekleri birbirine bağlayan duruşlarıyla dolaplarımızdaki yerlerini korurken, ince ve şık kemerler, tek parça kıyafetleri ikiye ayırmaya ve hareket katmaya devam edecek.

ZARİF VE GÜÇLÜ GÖRÜNÜM: İNCİ TAKILAR

Stilinizi yükseltecek aksesuar trendleri

İnci aksesuarlarınızı takı kutunuzun en önlerine çekmeye hazırlanın. Çünkü inciler, zarif ama bir o kadar da güçlü duruşlarıyla yazın en popüler trendlerinden biri oldu. Modern ve gündelik kullanıma uygun tasarlanan yeni sezon inci aksesuarlar, her kombinin de gözdesi olabilecek kadar iddialı. Zarafetin ve asilliğin simgesi olan inciler, özellikle kolye ve küpelerde sıkça karşımıza çıkacak.

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AYAK BİLEKLERİMİZİN AKSESUARI HALHALLAR

Stilinizi yükseltecek aksesuar trendleri

Geçmişten günümüze modası hiç geçmeyen, hatta her yaz yeni tasarımları ile ayak bileklerimizin güzelliğini ortaya çıkaran halhallar, şık versiyonlarıyla yine gündemde. Bu yıl birçok ünlü tasarımcı kombinlerinde halhalı oldukça sık kullandı. Basit ve şık versiyonlarıyla dikkat çeken halhalları, dilerseniz iki bileğinize dilerseniz de tek bileğinize takarak, trend bir tarz yaratabilirsiniz. Küçük bir hatırlatma, son yıllarda altın ve gümüş işçiliğinin vazgeçilmez parçaları arasında da bulunan halhal modellerine, bu yıl inci halhallarda eşlik ediyor.

DENİZ YAŞAMINI TAKILARINIZA TAŞIYIN

Stilinizi yükseltecek aksesuar trendleri

Deniz temalı takılar, aslında her zaman ilgi gören modeller arasında yer alıyor. Ancak bu sezon derin deniz canlılarını kolye, bileklik ve küpelerimizde göreceğiz. Deniz dibinde yaşayan ıstakoz, yengeç, deniz yıldızı ve midye kabukları ünlü markaların aksesuarlarında yeniden hayat buluyor. Ancak bu sezon deniz yaşamının bu güzelliklerini küçük detaylarda kullanacağız.

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KAT KAT KOLYELER

Stilinizi yükseltecek aksesuar trendleri

Yaz dekoltelerini bu yıl yine katmanlı kolyelerle süsleyeceğiz. Farklı uzunluktaki zincirlerin bir araya gelmesiyle tasarlanan bu kolyeler, kombinlere ayrı bir gösteriş katabiliyor. Basit bir tişört ya da gömlek üzerinde bile bu kolyeleri kullanmanız mümkün. Bunun dışında birkaç sezondur popülerliğini yitirmeyen choker kolyeler de 2024 versiyonuyla yaz trendleri arasında yer alıyor.

KELEPÇE BİLEKLİKLER VE XL KÜPELER

Stilinizi yükseltecek aksesuar trendleri

Sezonun imza aksesuarları arasında ise bu yıl XL küpeler yer alıyor. İddialı bir stil sunan bu küpeler, kombinlere kesinlikle dikkat çekici bir dokunuş katıyor. Kalın kelepçe bileklikler ise cesur görünümlerinden sapmayarak, bu sezon kombinlerdeki yerini koruyor.

#Süheyla BUYRUKÇU#Moda#Küpe
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