Asaletin ve tutkunun rengi: Bordo

Dünyaca ünlü moda markalarının defilelerinde öne çıkan bordo ve tonları, hazır giyimden çantalara, aksesuar ve lüks mücevherlere kadar her yerde kullanıldı. Özellikle özgün tasarımlı parçalarda sıkça tercih edilen bordo, bu sezon stilini kusursuzlaştırmak isteyenlerin de gözdesi oldu. Derin ve zengin tonu ile kışın soğuk günlerine sımsıcak bir dokunuş katan bordo, özellikle dış giyim parçalarında ve aksesuarlarla öne çıkarak hem kadın hem de erkek modasında fırtına gibi esti. Eğer siz de zahmetsiz bir şıklık arıyor ve modaya uyumlu bir tarz yaratmak istiyorsanız, kışın ruhunu mükemmel bir şekilde yansıtan bordo kazaklardan, kabanlardan, gömleklerden, çantalardan, atkı veya şapkalardan satın almayı düşünebilirsiniz.

BORDONUN GÜCÜ

Yeni sezonda moda dünyasını kasıp kavuran bordo renk, her zaman güçlü ve zarif duruşuyla zamansız olmayı başaran nadir renklerden biridir. Kombinlerdeki şık ve güçlü duruşunun yanında aslında bordonun psikolojik etkileri de bu rengin her zaman ilgi görmesine neden olmuştur. Kırmızının asil tonu olarak öne çıkan bordo, insan üzerinde hem sakinleştirici hem de güç verici bir etkiye sahiptir. Derin düşünceleri temsil etmesinin yanında kararlılık ve tutku yayar. Liderlik ruhunu öne çıkarması nedeniyle cesaretin simgesi olarak da yorumlanır. Renklerin anlamları kültürlere göre değişiklik gösterse de bordo genel olarak asilliği, zenginliği ve lüksü de temsil eder. Bu özellikleri nedeniyle tarih boyunca soylular tarafından da sıkça kullanılmış ve göz alıcı statü rengi olarak kabul görmüştür. Bu nedenle bu asalet sembolü renk, her dönem popülerliğini korumuş, şık ve güçlü görünmeyi sevenlerin vazgeçilmez tercihi olmuştur.

ENERJİNİZİ POZİTİFE ÇEVİRİN

Bordonun insan ruhunu etkileyen bir enerjisi de vardır. Kırmızının canlı etkisini yumuşatan bordo, öz güveni artıran bir ton olduğu için pozitif ruh halini de beraberinde getirir. Sakin ama güçlü bir duruş sergilemenize yardımcı olur. Dikkat çekici bir renktir ama aynı zamanda sade bir zarafeti sunar. Bu yüzdendir ki moda dünyası bordo rengin çekiciliğinden kolay kolay çıkamaz. Özellikle gri kış günlerinde bordonun yükselten enerjisi, günlük hayattan gece davetlerine kadar her yerde etkileyici bir duruş sergilemenizi sağlar. Özellikle özel günlerde bordo renkli parçalar ile asil ve çarpıcı bir stil yakalayabilirsiniz. Aslında tüm bu muhteşem özellikler göz önünde bulundurulduğunda bordo rengin bu kadar trend olmasına da şaşırmamak gerek. İster göz alıcı merlot olsun ister koyu kırmızı, hangi tonu olursa olsun bordo bu sezon hiç olmadığı kadar kıyafetlerimizi ve aksesuarlarımızı ele geçirdi.

GARDIROBUNUZDA ZAMANSIZ PARÇALARA YER AÇIN

Modayı takip eden ve tarz giyinmeyi sevenlerin dolabında mutlaka kaliteli kumaşlardan üretilmiş bordo parçaların yer alması önemlidir. Çünkü zamansız bir renk olduğu için modası kolay kolay geçmez ve uzun yıllar bu kıyafetlerinizi giyebilirsiniz. Öncelikle kombinlerimizin en önemli tamamlayıcılarından olan sivri burun bir bordo ayakkabı ya da topuklu çizme ile çanta alabilirsiniz. Bu üçlüyü hem günlük hem de gece stilinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şık bir bordo elbise ya da tunik, sizi modern ve dikkat çekici bir görünüme kavuşturabilir. Sade günlük kombinlerinize ise bordo şal ve eşarplar ekleyerek, zarif bir dokunuş katabilirsiniz. Bordo aksesuarlarınızı kışın sık sık kullandığımız siyah kabanlar ve kazaklarla da kombinleyebilirsiniz. Özellikle özel davetlerde bordo renkli parçalar tercih ederek, çarpıcı bir stil yakalayabilirsiniz. Elbette ki sezonun en popüler parçalarından olan siyah deri ceketinizi bordo bir elbise ile de kullanabilirsiniz. Bu sezon bordo ile spor şıklığınızı da öne çıkarmanız mümkün. Zira eşofman takımlarında ve spor ayakkabılarda da bordo sık sık kullanıldı.

KIŞIN EN POPÜLER İKİ TONU: TABA VE BORDO

Kış aylarının vazgeçilmez iki rengi bu sezon oldukça gündemde. Bordo zaten sezonun gözdesi ama bu yıl onunla birlikte kullanılan taba rengi de bir o kadar cazibeli. Bu iki sıcak ton bir araya geldiğinde inanılmaz güçlü bir etki yaratıyor. Mesela bordo bir kazağı, taba rengi bir deri etek ile tamamlayabilirsiniz. Siyah kot pantolon giymeyi seviyorsanız, onu taba bir kaban ile birleştirin. Tercihinizi bordo deri bir etekten yana kullanacaksanız da o zaman beyaz bir şık gömlek ya da bluz ile görüntüyü dengeleyebilirsiniz. Açık veya koyu bordo ile gri, sakin ve uyumlu birlikler oluşturulur. Bu ikili kombinlere zarif bir görünüm katar. Stilinizi canlandırmanın ve enerjinize renk katmak için ayrıca metalik rengi ve bordoyu bir araya getirerek, her an parıldamaya hazır stiller yaratabilirsiniz. Mesela bordo kıyafetlerinizi metalik renklerdeki ayakkabı ve çantalarla tamamlayarak hem romantik hem de modern bir hava yakalamanız mümkün.