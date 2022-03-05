Yemek programlarının sektöre katkısı bu mesleğin gelişimi için önemli!

MasterChef’in yakaladığı başarı, gastronomiye olan ilgiyi her yıl arttırıyor ama ön plana çıkmayan farklı etkileri de var. Sıfır atığa önemle eğiliyor ve dünyada gıdanın 3’te 1’inin kullanılmadan çöpe gitmesi konusunda alınması gereken önlemleri paylaşıyoruz. Coğrafi işaretli yöresel ürünlere dikkat çekip özvarlıklarımıza sahip çıkmanın önemini anlatıyoruz. Usta-çırak ilişkisinin, ekip çalışmasının; kazanırken tevazunun, kaybederken sebatın önemini yemek üzerinden işlemeye çalışıyoruz.
Türkiye’nin, uluslararası gastronomi çevrelerinde tanınmasında, yaptığı etkinlikler ve yayınlarla Sözen Grup CEO’su sevgili Gökmen Sözen’in yeri çok önemli. Gastromasa Konferansı ve GastroAntep Festivali’yle beraber, turizm yatırımcılarının Türkiye’deki en önemli etkinliği olan FSummit; 22-23 Şubat’ta Antalya’da yapıldı. İlk gün, konusunun uzmanı pek çok yatırımcı ve turizmcinin katıldığı seminerler ağırlıktayken; ikinci gün Türkiye’nin en önemli şeflerinin sunum ve panelleri vardı. Biz de sevgili şef dostum Mehmet Yalçınkaya’yla birlikte, yemek programlarının ve özellikle MasterChef’in sektöre olan katkısını konuştuk.
Haftada 5 veya 6 gün primetime’da yayımlanan ve her gece ilk üçte olan programımız sadece televizyon dünyasında değil, sektörümüzde de pek çok yeniliğe imza attı. Ben 4 yıl önce, MasterChef jüri üyeliği için davet aldığımda, programın potansiyeline zaten çok inanıyordum. Zira Avustralya’daki MasterChef’e hem iki kez konuk şef olarak katıldım hem de iyi bir izleyicisiydim. Avustralya formatı; konsept olarak kavga, kaos ve sertlikle beslenen yarışmayı daha yumuşak; insancıl ve dozunda bir disiplinle, farklı bir noktaya çekti. Biz de programımızda bu konulara özen gösteriyoruz.
Bana bu başarının sırrı çok soruluyor. Bence gerçekten samimiyet ve çalışkanlık... Reji ve montaj ekibiyle birlikte yaklaşık 200 kişiye ulaşan bir kadro var. Yapımcısından temizlik görevlisine herkes inanılmaz bir özveri ve uyum içinde çalışıyor.
HEYECAN VE ÇEKİŞME GİDEREK ARTIYOR
Programın televizyondaki başarısı malum. Ama sektöre ne kattığı, biz şefler için çok önemli. Programın başladığı 2018 yılından geçen seneye kadar gastronomiye olan ilgi inanılmaz yükseldi. Hem bu konuda lider olan Yeditepe ve Özyeğin gibi üniversitelerin taban puanları arttı hem de üniversiteler ve gastronomi bölümleri çoğaldı. 2017’de Türkiye’de 4 yıllık 34 gastronomi bölümü varken 2021’de 81 üniversitenin gastronomi bölümü var. Gençlerin gastronomiye olan ilgisi tabii ki bizleri çok mutlu ediyor. Aynı şekilde 2018’de 40 binlerde olan başvuru sayısı, geçen sene pandemi yaşanmasına rağmen 120 binin üzerine çıktı. Havuz genişledikçe doğal olarak seçilen yarışmacıların kalitesi yükseliyor, bu da programı daha keyifli ve çekişmeli bir hale getiriyor. Bir önemli veri de, 4 sezondur ana kadroda yarışan toplam 82 yarışmacımızın yüzde 65’i bilfiil sektörde çalışıyor, yüzde 15’i restoran sahibi. Bir kısmı kariyerine eğitmen şef, private şef olarak devam ederken; yemek yazarlığı, yemek programcılığı ya da editörlüğü yapıp sektörün farklı alanlarında kendini geliştiren yarışmacılarımız da var. Sadece programın sunucusu üç şefe bakarsanız bile göreceksiniz ki; son bir sene içinde Mehmet Şef bir okul, bir restoran, Danilo Şef, İstanbul ve İzmir’de olmak üzere iki restoran, ben de Avustralya ve İstanbul’da olmak üzere iki restoran açtık ve sektörümüze katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Sadece bu sezon, MasterChef’te toplam 13 farklı şehri dolaştık. Seyircilerimizle birlikte 4 sezonda toplam 26 şehri, hatta bazılarını birden fazla kez deneyimledik. Gittiğimiz yerlerin mutfağının tanıtılmasına, gastronomi turizmi yoluyla herkesin bildiği yerler dışındaki şehirlerin de tanınması ve gelişmesine katkıda bulunuyoruz.
Tabii bunlar programımızın sektöre katkısını anlatan elle tutulur veriler. Bir de görünmez olan etkileri var. Her sene sıfır atığa önemle eğiliyor ve dünyada üretilen tüm gıdanın 3’te 1’inin tüketiciye ulaşmadan çöpe gitmesi konusunda alınması gereken önlemleri izleyicilerimizle paylaşıyoruz.
Coğrafi işaretli yöresel ürünlere dikkat çekip kendi özvarlıklarımıza sahip çıkmanın önemini anlatıyoruz. Diğer ülkelerin mutfaklarını tanıtarak, aslında yemeğin evrensel gücüne dikkat çekiyor ve farklılığın güzelliklerini öne çıkarıyoruz. Usta-çırak ilişkisinin, ekip çalışmasının, kazanırken tevazunun; kaybederken sebatın önemini yemek üzerinden ama aslında hayata dair doneler vererek işlemeye çalışıyoruz. Bu yüzden de hem çok seviliyor hem de yaptığımız işi, sektörümüzü ve programımızı çok seviyoruz.
Yemek programlarının sektöre katkısı bu mesleğin gelişimi için önemli!
MasterChef’in yakaladığı başarı, gastronomiye olan ilgiyi her yıl arttırıyor ama ön plana çıkmayan farklı etkileri de var. Sıfır atığa önemle eğiliyor ve dünyada gıdanın 3’te 1’inin kullanılmadan çöpe gitmesi konusunda alınması gereken önlemleri paylaşıyoruz. Coğrafi işaretli yöresel ürünlere dikkat çekip özvarlıklarımıza sahip çıkmanın önemini anlatıyoruz. Usta-çırak ilişkisinin, ekip çalışmasının; kazanırken tevazunun, kaybederken sebatın önemini yemek üzerinden işlemeye çalışıyoruz.
Türkiye’nin, uluslararası gastronomi çevrelerinde tanınmasında, yaptığı etkinlikler ve yayınlarla Sözen Grup CEO’su sevgili Gökmen Sözen’in yeri çok önemli. Gastromasa Konferansı ve GastroAntep Festivali’yle beraber, turizm yatırımcılarının Türkiye’deki en önemli etkinliği olan FSummit; 22-23 Şubat’ta Antalya’da yapıldı. İlk gün, konusunun uzmanı pek çok yatırımcı ve turizmcinin katıldığı seminerler ağırlıktayken; ikinci gün Türkiye’nin en önemli şeflerinin sunum ve panelleri vardı. Biz de sevgili şef dostum Mehmet Yalçınkaya’yla birlikte, yemek programlarının ve özellikle MasterChef’in sektöre olan katkısını konuştuk.
Haftada 5 veya 6 gün primetime’da yayımlanan ve her gece ilk üçte olan programımız sadece televizyon dünyasında değil, sektörümüzde de pek çok yeniliğe imza attı. Ben 4 yıl önce, MasterChef jüri üyeliği için davet aldığımda, programın potansiyeline zaten çok inanıyordum. Zira Avustralya’daki MasterChef’e hem iki kez konuk şef olarak katıldım hem de iyi bir izleyicisiydim. Avustralya formatı; konsept olarak kavga, kaos ve sertlikle beslenen yarışmayı daha yumuşak; insancıl ve dozunda bir disiplinle, farklı bir noktaya çekti. Biz de programımızda bu konulara özen gösteriyoruz.
Bana bu başarının sırrı çok soruluyor. Bence gerçekten samimiyet ve çalışkanlık... Reji ve montaj ekibiyle birlikte yaklaşık 200 kişiye ulaşan bir kadro var. Yapımcısından temizlik görevlisine herkes inanılmaz bir özveri ve uyum içinde çalışıyor.
HEYECAN VE ÇEKİŞME GİDEREK ARTIYOR
Programın televizyondaki başarısı malum. Ama sektöre ne kattığı, biz şefler için çok önemli. Programın başladığı 2018 yılından geçen seneye kadar gastronomiye olan ilgi inanılmaz yükseldi. Hem bu konuda lider olan Yeditepe ve Özyeğin gibi üniversitelerin taban puanları arttı hem de üniversiteler ve gastronomi bölümleri çoğaldı. 2017’de Türkiye’de 4 yıllık 34 gastronomi bölümü varken 2021’de 81 üniversitenin gastronomi bölümü var. Gençlerin gastronomiye olan ilgisi tabii ki bizleri çok mutlu ediyor. Aynı şekilde 2018’de 40 binlerde olan başvuru sayısı, geçen sene pandemi yaşanmasına rağmen 120 binin üzerine çıktı. Havuz genişledikçe doğal olarak seçilen yarışmacıların kalitesi yükseliyor, bu da programı daha keyifli ve çekişmeli bir hale getiriyor. Bir önemli veri de, 4 sezondur ana kadroda yarışan toplam 82 yarışmacımızın yüzde 65’i bilfiil sektörde çalışıyor, yüzde 15’i restoran sahibi. Bir kısmı kariyerine eğitmen şef, private şef olarak devam ederken; yemek yazarlığı, yemek programcılığı ya da editörlüğü yapıp sektörün farklı alanlarında kendini geliştiren yarışmacılarımız da var. Sadece programın sunucusu üç şefe bakarsanız bile göreceksiniz ki; son bir sene içinde Mehmet Şef bir okul, bir restoran, Danilo Şef, İstanbul ve İzmir’de olmak üzere iki restoran, ben de Avustralya ve İstanbul’da olmak üzere iki restoran açtık ve sektörümüze katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Sadece bu sezon, MasterChef’te toplam 13 farklı şehri dolaştık. Seyircilerimizle birlikte 4 sezonda toplam 26 şehri, hatta bazılarını birden fazla kez deneyimledik. Gittiğimiz yerlerin mutfağının tanıtılmasına, gastronomi turizmi yoluyla herkesin bildiği yerler dışındaki şehirlerin de tanınması ve gelişmesine katkıda bulunuyoruz.
Tabii bunlar programımızın sektöre katkısını anlatan elle tutulur veriler. Bir de görünmez olan etkileri var. Her sene sıfır atığa önemle eğiliyor ve dünyada üretilen tüm gıdanın 3’te 1’inin tüketiciye ulaşmadan çöpe gitmesi konusunda alınması gereken önlemleri izleyicilerimizle paylaşıyoruz.
Coğrafi işaretli yöresel ürünlere dikkat çekip kendi özvarlıklarımıza sahip çıkmanın önemini anlatıyoruz. Diğer ülkelerin mutfaklarını tanıtarak, aslında yemeğin evrensel gücüne dikkat çekiyor ve farklılığın güzelliklerini öne çıkarıyoruz. Usta-çırak ilişkisinin, ekip çalışmasının, kazanırken tevazunun; kaybederken sebatın önemini yemek üzerinden ama aslında hayata dair doneler vererek işlemeye çalışıyoruz. Bu yüzden de hem çok seviliyor hem de yaptığımız işi, sektörümüzü ve programımızı çok seviyoruz.