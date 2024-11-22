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Somer Sivrioğlu
Somer Sivrioğlu
Somer SivrioğluYazarın Tüm Yazıları

Yarışmadaki eleme tabaklarımdan The Alice’in hikâyesi

#The Alice#Masterchef#Tarif

Sizi bilmem ama ben köşemi ve sizleri çok özledim. Yoğunluğum nedeniyle bir süredir ara verdiğim köşemde sene sonuna kadar ‘MasterChef’ eleme gecesinde çıkan tariflerimi ve bu tariflerin arkasındaki hikâyeleri yazacağım. Ocaktan sonra yine yemek kültürü, gastronomi seyahatleri ve gastronomi dünyası üzerine yazmaya vaktim olacak.

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MasterChef çekimlerimiz bu sene o kadar yoğun ki istemeyerek de olsa haftalık yazılarıma ara vermek durumunda kaldım. Her gün öğlen 12.00 gibi yayına girip gece yarısından sonra kanaldan çıkıyoruz. Kalan zamanımda dinlenip iş toplantılarımı yapmaktan başka bir şey düşünmeye fırsatım olmuyor. Sevgili Aslı Çakır (Hürriyet Ekler Yayın Yönetmeni) ve ekibi Masterchef sezonunun sonunu beklemeden yazılarıma yeniden başlamam için rica ettiler, tabii ki ben de onları kırmadım. Bu süreçte programdaki eleme tabaklarımı ve arkasındaki hikâyeleri yazacağım.

Bu sezon en çok ses getiren eleme tabaklarımdan biri The Alice’ti. İtalya seyahatimizin gastronomik olarak en önemli iki noktası Danilo Zanna’nın önerdiği Bologna ve sevgili dostum Marco Vignali’nin tavsiyesiyle Portofino olmuştu. Marco’nun tavsiyesiyle gittiğimiz Portofino’daki Cracco, aynı zamanda MasterChef İtalya’nın jüri üyelerinden Carlo Cracco’nun adını taşıyan, şehrin en önemli restoranlarından biri.

MasterChef jürilerinin şöyle bir kaderi var: Restoranları ne kadar iyi olursa olsun Michelin gibi uluslararası değerlendirme kriterleri tarafından fazla popüler görülüyor ve ciddiye alınmıyor. Bence Cracco kesinlikle 1 Michelin yıldızını hak eden, şehrin en gastronomik, servis ve lezzet olarak en başarılı restoranı. 

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Bu restoranın en önemli tabaklarından The Alice, 1996 doğumlu İtalyan şef Mattia Pecis’in. Şu an İtalyan şef Carlo Cracco’nun Portofino’daki restoranında executive şeflik yapıyor ve menünün çoğunu o oluşturmuş. İtalya’nın Liguria bölgesinin mutfağını ve yerel ürünlerini kullanıyor. Tabaktaki balık örgüsü, balıkçıların ağını ve bize en taze balıkları getirmek için zorlu bir iş yapmalarını sembolize ediyor. Gelelim şimdi çok sevilen The Alice’in yapımına...

 

THE ALİCE (1-2 KİŞİLİK)

Yarışmadaki eleme tabaklarımdan The Alice’in hikâyesi

NE LAZIM?

Tart için

130 gram nohut unu

139 gram un

120 ml su

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Bir tutam tuz

110 gram tereyağı

Soğan dolgusu için

2 adet beyaz soğan

Bir tutam tuz

Su (yumuşayana kadar çektikçe eklenecek)

20 ml zeytinyağı

Aioli için

2-3 diş sarımsak

200 ml ayçiçeğiyağı

Bir tutam tuz

1 tatlı kaşığı hardal

2 tatlı kaşığı fermente beyaz üzüm suyu

1 adet bütün yumurta

Şekerli siyah zeytin için

100 gram siyah zeytin

Üzerini kaplayacak kadar toz şeker

Balık için

8-10 adet sardalya

10 ml zeytinyağı

1 adet limon (suyu)

1 tutam tuz

NASIL YAPARIM?

Tartın yapımı

Nohut unu, un, tuz mutfak robotunda karıştırılır.

Üzerine buzluktan çıkarılan küp şeklinde kesilmiş tereyağı eklenir ve iyice çekilir.

Ardından yavaşça soğuk su eklenir. Tezgâhta biraz unla toparlanır ve soğutulur.

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İki yağlı kâğıt arasında açılır, kalıpla kesilir, kenarları yapılır.

Tabanına çatalla delik açılır, ağırlık yapması için nohut konulup fırına atılır.

Biraz piştikten sonra nohutlar alınıp renk alana kadar tekrar fırınlanır.

Soğan dolgusunun yapımı

Soğanlar dilimlenir,
kısık ateşte biraz yağ ve tuz atılıp pişirilir.

Biraz su verilerek çok renk almadan iyice yumuşatılır.

Şekerli siyah zeytinin yapımı

Zeytinlerin çekirdeği çıkarılır ve halka şeklinde kesilir.

Ardından şekere bulanıp
80 derece fırında kurutulur.

Aioli yapımı

Bütün malzemeler bir sos kabında çırpılarak birleştirilir.

Balığın yapımı

Balıklar kılçık olmayacak şekilde ayıklanır ve şerit şerit kesilir, örgü yapılır.

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Ardından limon, zeytinyağı ve tuz karıştırılır, balıklar yağlı kâğıt üzerine konulur ve karışıma batırılır; soğuk bir yerde pişirilir.

Birleştirmek için

Tartın içine, yapılan ılık soğan dolgusu konulur.

Balık yağdan çıkarılır ve tersi çevrilir. Üzerine köz konulan bir süzgeçle balıkların alt kısımları mühürlenir.

Derileri üste gelecek şekilde tartın üzerine yerleştirilir.

Üzerine aioli ve zeytinler konulur. Kenarlarına çiçek yaprakları aioli yardımıyla yapıştırılarak yerleştirilip
servis edilir. Afiyet olsun...

#The Alice#Masterchef#Tarif
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