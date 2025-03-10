Marmaris Körfezi’nde mühürlere rağmen süren dev beton otel başkanı isyan ettirdi: ‘Biz mühürlüyoruz onlar kırıyor’

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* Yıkım için mahkeme kararını bekliyoruz.

2 milyar 800 milyon ceza kestik. Haciz uyguladık.

Cumartesi günü Marmaris Körfezi’ndeki dev beton inşaatının neden yıkılamadığını sorgulamıştım.

Kaymakamlığın “yıkım için istenirse kolluk kuvveti vereceğim” yazısını görünce; “Bu inşaat nasıl sürüyor?” diye sormuştum.

Ve böylece gözler Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’ye çevrilmişti...

Başkan Ünlü aradı, neler yaptığını madde madde anlattı.

İlk sözü baştan söylüyorum:

“İnşaatı yapan Sinpaş’ın peş peşe açtığı davalar nedeniyle bir türlü yıkım yapılamıyor. Kaçak inşaat milletin gözleri önünde sürüyor.”

İşte Başkan Ünlü’nün madde madde anlattıkları:

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- İLK MÜHÜR: Turizm Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda, 15 Mayıs itibarıyla Marmaris’te de inşaat yasağı uygulaması başlamıştır. 30 Mayıs 2024 tarihinde bizzat şahsım, belediye personeline iştirak ederek söz konusu şirkete ait inşaatları yerinde denetime gidilmiştir. İnşaat faaliyetlerinin devam ediyor olması nedeniyle gerekli idari yaptırım tutanakları tutularak para cezası kesilmiş, inşaat mühürlenmiş, inşaat faaliyeti durdurulmuştur.

- İKİNCİ MÜHÜR: 30 Mayıs 2024 tarihinde sahada yerinde yapılan bu tespitlerde, ilgili firma tarafından deniz içerisine kıyı dolgusunun yapıldığı ve projesinde olmayan liman betonlarının döküldüğünün tespit edilmesi sonrasında ruhsatsız ve kaçak durumdaki bu yapılar İmar Kanunu gereğince mühürlenmiştir. Ayrıca 59 milyon lira para cezası kesilmiş ve yıkım kararı alınmış, olay savcılığa bildirilmiştir.

- ŞİRKETE HACİZ: 59 milyon liralık idari para cezasının tahsili için ilgili şirkete ait tüm taşınır ve taşınmaz mallara haciz konulmuş ve tüm bankalardaki hesaplarına bloke konulması talebinde bulunulmuştur. Bahse konu haciz şerhi talebi sonrasında şirketin 34 SIN 19 plakalı aracına yakalama işlemi yapılmıştır.

- CEZA İKİYE KATLANDI: Belediye encümenimizce kesilen 59 milyon lira idari para cezasının ilgili firma tarafından mahkeme kararı ile işlemin mevzuata aykırılığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurma alınmasına müteakip belediyemizce yeni bir işlem tesis edilmesi kararı alınarak, bu sefer de 104 milyon lira para cezası kesilmiştir.

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- RUHSATLAR İPTAL: Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin kararı ile 28.10.2021 tarihli 1. Etap ve 2. Etap için düzenlenen 17 adet esas yapı ruhsatları iptal edilmiştir. 1. Etap ve 2. Etap için yürürlükte hiçbir ruhsat bulunmamaktadır.

- YAPILAŞMA İZNİ İPTAL: Ayrıca 1. Etap yapı ruhsatı iptal edilmiş, akabinde 1. Etap için düzenlenen yapı kullanım izin belgesi de herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın resen belediye başkanlığımızca iptal edilmiştir.

- 58 ADET RUHSAT İPTAL: Bir mahkeme kararı olmamasına rağmen Sinpaş GYO adına düzenlenen 25 adet 3. Etap yapı ruhsatları da belediye başkanlığımızca inisiyatif alınarak resen iptal edilmiştir. Sonuç olarak 1. Etap, 2. Etap ve 3. Etap için düzenlenen toplam 58 adet yapı ruhsatı belediyemizce iptal edilmiştir.

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- ÜÇÜNCÜ KEZ MÜHÜR: Bu yapı ruhsatlarının iptal edilmesi sonrasında ruhsatsız ve kaçak duruma düşen bütün yapılar, koordinatlı tespit krokisi ile birlikte ölçüm ve tespiti yapılarak toplam 209.610 m2’lik inşaat alanlı kaçak ve ruhsatsız yapılar mühürlenmiştir.

- TAPUYA KAÇAK ŞERHİ: Kaçak duruma düşen inşaat faaliyetleri durdurulmuştur. Ayrıca 2.5 milyar lira para cezası uygulanmış, tapuya kaçak yapı şerhi düşülmüştür.

- MÜHÜRE RAĞMEN DEVAM: Mühürlemeye müteakip mühürlü yapılarda inşaat faaliyetlerine devam ediliyor olması nedeniyle belediyemizce defalarca inşaat durdurularak tekrar mühürlenmiştir. Mühür fekki suçları ile ilgili de ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

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- AYDEM’E ELEKTRİĞİ KES YAZISI: İnşaatın kaçak duruma düşmesinden sonra belediye, AYDEM’e bir yazı yazarak inşaatın elektriğinin kesilmesi konusunu iletiyor.

- KAYMAKAMLIĞA YAZI: İnşaat sahasında çalışmakta olan 1000 kişiye yakın işçilerin dışarıya çıkarılabilmesi için kaymakamlık makamından kolluk kuvvet talep edilmiş, ancak olumlu yanıt alınmamıştır. Kaymakamlık makamından işçilerin inşaat sahasından tahliyesinin gerçekleştirilebilmesi adına tekrar kolluk kuvveti talebinde bulunulmuş olup henüz cevabi yazı kurumumuza ulaşmamıştır.

- YIKIM İHALESİ AÇILIYOR: Her şeye rağmen belediye başkanlığımızca yıkım süreci titizlikle takip edilmekte olup, ilerleyen süreç içinde gerçekleşebilecek yıkım için yıkım ihalesi iş ve işlemlerine de başlanılmıştır.

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- ESKİ BAŞKAN İÇİN SUÇ DUYURUSU: 1. Etap blokları için düzenlenen yapı kullanım izin belgesinin yasaya ve mevzuata aykırı düzenlenmiş olması nedeniyle kurum içi disiplin soruşturması yapılmış, önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı, önceki dönem Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı ve ilgili belediye personeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

SONUÇ

Başkan Acar Ünlü’nün aktardığı bilgiler böyle. Göreve geldiği andan itibaren yaptığı uygulamaları sırasıyla anlatıyor.

Bu noktada Başkan Ünlü’ye soruyorum:

- Mahkeme kararları ne kadar sürer?

-”O takdir mahkemenindir.” Biz karar çıkar çıkmaz yıkacağız. Hatta yıkım için ihale hazırlıyoruz.

Evet arkadaşlar,

Denize sıfır rezaletteki son perde böyle.

Bütün bunlara rağmen,

Ne yazık ki inşaat alay eder gibi devam ediyor.

Buyrun kararı siz verin...