Anti-Erdoğan kampanyayla nereye kadar

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Tek bir mesajı var:

“Erdoğan gidecek, ben geleceğim.”

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Bu mesaj...

- Azılı Erdoğan karşıtlarına ilaç gibi geliyor.

- Yıllardır iktidar isteyen CHP’lileri çok mutlu ediyor.

- Devran dönsün diye bekleyenleri heyecanlandırıyor.

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İyi ama bu kesimler, zaten Erdoğan’ın karşısına kim çıkarsa ona umut bağlayan kesimler değil mi?

Muharrem İnce’yi, Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir umut diye bağırlarına basmadılar mı?

Kazanmak için bunların ötesine geçmek gerekmiyor mu?

*

Diyebilirsiniz ki:

İftar sofralarında başörtülü kadınlarla fotoğraflar veriliyor.

Ötesine geçmek bu değilse nedir?

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İyi ama Deniz Baykal’ın çarşaf açılımından beri sürdürülen bir girişimdir bu.

Yeni bir tarafı yok ki.

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Peki ya Kürt seçmen?

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Valla son zamanlarda Kürt seçmenler arasında Devlet Bahçeli’nin popülaritesi, İmamoğlu’nu sollamış vaziyette.

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Sonuçta Ekrem İmamoğlu’nun kampanyası da tıpkı kendilerinden öncekilerin kampanyaları gibi tam bir Erdoğan karşıtı kampanya.

Sadece Erdoğan karşıtlığı temasına oturtulan kampanyalardan 23 yıldır bir sonuç alınamadı.

Bu sefer alınır mı acaba?

‘BAY NİGELLA’YI TAKDİMİMDİR

Nigella dediğime bakmayın, bildiğimiz çörek otu bu.

Çörek otu deyip de geçmeyin.

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak biliniyor. Doğanın sunduğu mucizevi hazine olarak niteleniyor. Hatta “Ölüm hariç hiçbir dert yok ki çörek otunda ona karşı bir şifa olmasın” diye bir hadis bile var.

*

Fatih Eke, 2006 yılından beri kendini çörek otuna adamış.

Kendisi Çorumlu. Çorum ve çevresi ise dünyada çörek otunun en iyisinin yetiştiği bölge olarak biliniyor.

Çok okuyan, çok araştıran, çok girişimci biri Fatih Eke.

Çörek otunun şifasına inanmış ve bu şifalı otu dünyaya tanıtmak için çırpınıyor.

*

Peki ya ‘Nigella’? Bu nereden çıktı? Çörek otunun uluslararası alanda bilinen ismi nigella.

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Hadis nedeniyle dünyada “Müslüman bitkisi” olarak bilinen çörek otunu “nigella” markasıyla dünyanın dört bir yanına taşıyor Fatih Eke.

Çörek otundan ürettiği ürünlerin yüzde 99’unu yurtdışında satıyor.

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Onun asıl derdi çörek otu üretiminin Türkiye’de artması. Çiftçilerin çörek otu ekmesini istiyor Eke. Bu konuda çok da iddialı, “fakir çiftçi kalmaz” diyor.

Keşke Tarım Bakanlığı kendisiyle iletişime geçip bu konuya ciddi biçimde eğilse.

CADILIK HOCASI

Cadı hocasıyım diye ortalıkta salınan Hale Hanım gözaltına alınmış.

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“Ortaçağda mıyız, cadı avcılığı mı başladı” falan diyenler var.

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Birilerinin 2025 yılında cadılık hocası diye ortaya çıkmasını normal karşılıyorsan, birilerinin de cadı avcısı olarak ortaya çıkmasını normal karşılayacaksın.

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TARİHİN EN GEÇ KALMIŞ KAVGASI

Hepsi grubu 20 yıl önce dağıldı.

Grup üyeleri, dağılmanın kavgasını 20 yıl sonra veriyor.

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Tarihte hiçbir kavga, bu kavga kadar gecikmiş değildir.

PROFESYONELE YAKIN ŞARKI SÖYLEYEN BİR MİLLETVEKİLİ

AK Parti Iğdır Milletvekili, Kadınlar Günü nedeniyle Iğdır’da konser veren Merve Özbey’in isteğiyle sahneye çıkıp şarkı söylemiş.

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Videoyu açarken tedirgindim. Siyasetçilerin şarkı söyleme heveslerinin nasıl sonuçlandığını bildiğim için “Kesin kafasını gözünü yarmıştır şarkının” diyordum içimden.

Fakat o da ne?

İbrahim Tatlıses’in “Haydi Söyle” şarkısını öyle bir söylemiş ki... Resmen döktürmüş.

Sahneye hâkimiyeti falan ise profesyonele bir tık yakın.

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AK Parti, bünyesindeki bu müzik cevherinden daha fazla yararlanmalı.





DÖRT MADDEDE SURİYE’DE OLUP BİTENLER

Avrupa Birliği, Suriye olaylarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

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“Suriye’nin kıyı kesimlerinde Esad yanlısı grupların gerçekleştirdiği son saldırıları ve sivillere yönelik her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Tüm dış aktörleri Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz. Barışçıl geçiş umutlarını baltalayacak her türlü girişimi reddediyoruz.”

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Suriye’de neler olup bitiyor?

Benim hem bu açıklamadan hem de bağımsız kaynakların ülkeden aktardığı gözlemlerden çıkardığım dört sonuç şudur:

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- BİR: Esad artıklarının Suriyeli güvenlik güçlerine yönelik saldırıları var. Yüze yakın güvenlik görevlisinin öldürülmesi söz konusu.

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- İKİ: Suriye yönetiminin yaptığı operasyonlarda ciddi ihlaller var. 50’den fazla sivilin yargılanmadan öldürüldüğü bilgisi elimizde.

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- ÜÇ: Suriye yönetimi, bu ihlalleri yapan güvenlik güçlerine yönelik soruşturma başlattığını açıklamış durumda.

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- DÖRT: Bu son kıpırdanmaların perde arkasında İran gibi, İsrail gibi ülkelerin gizli servislerinin olması olası.