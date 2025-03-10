Centil'men'lik kadınlara daha çok yakıştı!

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün ertesi gününe Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin en büyük maçlarından birinin denk gelmesi güzel bir tesadüf oldu. Galatasaray Petrol Ofisi, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Fenerbahçe Petrol Ofisi’ni ağırladı. Deplasman taraftarının da olduğu dolu tribünler önünde, ligin zirvesindeki Fenerbahçe, 4. sıradaki Galatasaray’la; 2. FOMGET ve 3. Beşiktaş’ı da ilgilendiren çok bilinmeyenli denklem maçta kozlarını paylaştı.

TARAFTARLAR BİRBİRİNE HİÇ SATAŞMADI

Galatasaray, taraftarı doğal olarak daha kalabalıktı ama tribünün sağ tarafında Fenerbahçeli sporseverler de vardı. Gayet yan yana, birbirlerine hiç sataşmadan maçlarını izlediler. İnanmayacaksınız ama maç öncesi iki takımın oyuncuları 24 Şubat’ta oynanan erkek futbolu derbisinin tersine, seremonide el sıkıştılar. Centilmenlik kelimesinin içinde ‘men (erkekler)’ var ama bu kelime kadınlara daha çok yakıştı.

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GALATASARAY KADROYU ÇOK DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Petrol Ofisi, ligde 18 maçta 16 galibiyet ve 48 puanla zirvede yer alıyordu. Ligin en güçlü kadrolarından biri olan sarı lacivertlilerin attıkları 70 gole karşılık kalelerinde gördüğü 7 gol hem savunma hem hücum konusundaki başarısını gözler önüne seriyordu zaten. Galatasaray Petrol Ofisi, bu sezon bir ilki başararak kaldığı Şampiyonlar Ligi grup aşamasından sonra takımı önemli ölçüde değiştirmiş, şampiyonluk mücadelesinde geri kalmış olsa da, bu derbiyi kazanarak zirve mücadelesine biraz daha tutunmayı amaçlamıştı.

DERBİNİN İKİNCİ YARISI DAHA HAREKETLİYDİ

İlk yarıda iki takım da temkinliydi. Tempo yüksek olsa da gol gelmedi. İkinci devre oyunda kesinlikle daha fazla pozisyon izledik. Gol kraliçeliğinde ilk üçte iki oyuncusu olan Fenerbahçe Petrol Ofisi’nin golü 63. dakikada ne 17 golle ikinci sıradaki Borgella’dan ne de 15 golle üçüncü sıradaki Yağmur Uraz’dan değil Marta Cox’tan geldi. Galatasaray Petrol Ofisi’nin cevabı gecikmedi: Türkiye’de oynayan en kariyerli yabancılardan Usme 71. dakikada skoru eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda daha cesur oynayan ve daha çok pozisyon bulan taraf sarı kırmızılılardı maçta ancak başka gol sesi çıkmadı.

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