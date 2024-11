Müzikseverler için haftalık rehber

Haberin Devamı

Bu hafta birçok güzel albüm dinleyici ile buluştu. Saygı albümleri ve cover’lar konusunda her zaman mesafemi korurum. Bir eserin orijinalini sevmekle birlikte, var olan şarkıları yeniden söylemenin de bence cesaret verici bir yanı olduğunu da düşünürüm.



◊ Bu haftanın en dikkat projesi Sakiler’den. Kenan Doğulu’nun eserlerini alternatif arabesk tarzında söyledikleri “Sakiler Kenan Doğulu Söylüyor”u dinleyiciyle buluşturdular. Bir yıla yayılması planlanan projede 15 şarkı yer alacak. Ekip, ilk 5 şarkılık EP’yi dinleyiciye sundu. “İncilerin Dökülür”, “Ağlayamam”, “Aşkım Aşkım”, “Olmaz” ve “Yüzsüz Yürek”ü Hasan Gözetlik ustalıkla söylemiş. Düzenlemelerde yaylılar, ney, ud ve cümbüş gibi enstrümanlar ile kendi tarzlarını adapte etmişler. Müziği sahneden masaya koymuşlar. Albümün vokal koçu ise yapımcılığı da üstlenen Kenan Doğulu. “Aşkım Aşkım”da Doğulu’nun vokal dokunuşu dikkat çekici. Bu ilk 5 şarkının arasında tartışmasız en iyisi “Olmaz”.



◊ “Gündoğarken Tribute” albümünün iki kısmı da yayına girdi. “Gündoğarken-Patika Vol.1”in ilk bölümünde Mabel Matiz, Madrigal, Skapova, Adamlar ve Ufuk Beydemir vardı. İkinci bölümde ise Emre Fel, Bengü Beker, Evrencan Gündüz, Dilhan Şeşen ve Gökçe yer alıyor. Her sanatçının kendi türü ve karakterini yansıttığı bu proje serisi kökü derin olan Grup Gündoğarken’in yeni jenerasyonla da el ele vermesine neden oluyor. Her sanatçının ayrı güzel söylediği için favori seçemediğim bir iş oldu.



◊ Ezhel, ikinci solo albümü “Derdo”yu paylaştı. Ezhel, girişinde Sezen Aksu’nun tarihi bir konuşmasının yer aldığı “Kedi” ile açılan 12 şarkılık albümde gurbet hissini trap, hip-hop ve reggae ile tek potada sunuyor. Projede Ezhel’in uzun yol arkadaşları Bugy ve DJ Artz’ın yanı sıra EK ile 45 de prodüktör koltuğunda oturuyor. Murda ve İngiliz rap’çi Aith featuringleri yer alıyor. Alperen Şengün’e gönderme yapan “Alpi” ile vücut olumlama sözlerine sahip “Doyamam” gurur verici. Özellikle eşitlik karşıtı ya da şiddet önerisinde bulunmayan bir albüm duymak iç açıcı. Sanatına diyecek sözümse yok. Aba altından diss attıklarına bırakıyorum bu hususu.



◊ Melis Fis, bu hafta yeni bir akustik EP yayınlıyor. “Bi’ Piyano Bi’ Vokal” adını taşıyan çalışmada 6 şarkı yer alıyor. Fis, eserlerin düzenlemeleriyle Billie Eilish hissi yaratmış.

Dikkat çekenler

◊ Pera, yeni albümü “Uyanmadan Önce”yi yayınladı. 12 şarkılık albüm 2000’lerin başında olsak dillerden düşmezdi. Albümdeki tüm şarkıların söz ve müziği solist Gökhan Mandır’a aitken prodüktörlüğü Sercan Samet Türksal üstleniyor. Favorim “Yalan Olduk”. Albümün tamamı ise grubun müzikal karakterinden fire vermeden devam etmesini simgeliyor.

◊ Tutku, “Deme” ile çıkış yaptı. Pop, R&B ve rap’i bir araya getiren şarkısının sözü şarkıcıya, bestesi ise yine kendisi ve Kayra Çandar’a ait.

◊ Can Bora Tanzer, son single’ı “Chaos and Order”da karanlığa gömülüyor. Down-tempo elektronik unsurların organik tınılarla ve yaylı oda orkestrası ile harmanlandığı şarkı, şehirli bir duruşa sahip.

◊ Ceren Gündoğdu, yeni yılda çıkaracağı albümünün ilk şarkısı “Ben Burdayım”ı paylaştı. Söz ve müziği Gündoğdu’ya ait şarkı, nahif sözleri ve duru vokaliyle dinlenmeyi çok hak ediyor.

