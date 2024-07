Global raporda üç Türk isim

Haberin Devamı

Global arenada ücretli müzik servisi üyeliklerini de mercek altına alan “Music Ally Quarterly Report: International Focus 2024” raporunda ülke değerlendirmelerine bakarken yerli sanatçılarımıza da rastladım.

Örneğin Ebru Yaşar ve Siyam’ın birlikte seslendirdiği “Yoksun” geçen yıl Hollanda genelinde en çok izlenen 20 video arasında yer alıyor.

Almanya’nın geçtiğimiz yıl en çok dinlenen ve izlenen 20 şarkısı arasında ise Ayliva ve Mero’nun “Sie Weiss” yer alıyor.

Tanıdık tüm isimlerin bunlardan ibaret olması ise oldukça üzücü.

İngilizcenin dominant olduğu ülkelerde listelerde olmayı beklemiyoruz fakat Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde en az iki şarkı beklentimiz hâlâ yüksek.

2024 sonu yayınlanacak rapordan daha çok bilgi vermek en büyük ümidim.

Haberin Devamı

Dikkat çekenler

◊ Ece Seçkin, yeni albümü “Spektrum”un ikinci teklisi “Atmıyor Nabzım”ı yayınladı. Söz ve müziği Emrah Karakuyu’ya ait şarkı tam yazlık ve hareketli sahillere göre.

◊ Nasıl Derler Bilirsin, yeni şarkısı “Hiç Hesapta Yoktun” ile tam hız kariyerine devam ediyor. Söz ve müziği Alper Altıntaş’a ait olan şarkı duygusal bir yolculuk vadediyor.

◊ Mert Demir yeni şarkısı “Ölüyorum Anla”yı geçtiğimiz hafta yayınladı. Kendisine şöhreti kazandıran popturka türüne kaldığı yerden devam eden Demir, sözü ve müziği kendine ait şarkıyla yine bir hit eseri önümüze koymuş bulunuyor.

◊ Festivaller açıklanmaya devam ediyor. Avrupa müziğinin yeni ve başarılı seslerinin Türkiye’den müzisyenlerle bir araya geldiği Sound of Europe Festival, üçüncü yılında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu sene 14-15 Eylül’de İstanbul Kadıköy, Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve İzmir Bostanlı Seyir Terası’nda bir kez daha gerçekleşecek. Festival kapsamında Avrupa’dan 13 müzik grubunu Türkiye’den yerel sanatçılarla aynı sahnede izleyeceğiz. Ortak bir diyalog ve etkileşim platformu oluşturmayı hedefleyen Sound of Europe Festival, bu sene de Avrupa’nın yeni seslerini müzikseverlerle buluşturacak. Katılımlar ise tamamen ücretsiz olacak.

◊ Bozcaada Caz Festivali, bu yıl 6-7-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalin ilk günü Deniz Taşar, Léon Phal ve Anika Nilles/Nevell müzikseverlerle buluşacak. Festivalin ikinci gününde Öner Karaçuha Quartet, Bozcaada Ensemble, Kraak & Smaak (Live) yer alacak. Festivalin son gününde ise Girls in Airports, Cenk Erdoğan Trio, Alfa Mist sahnede.

◊ Sena Şener, alternatif rock alanını domine ediyor. Yeni şarkısı ‘Defolup Gidelim’in de yine her adımı Şener imzalı. Sesini dilediğince kullanan şarkıcı, bizi de etkilemeye devam ediyor.

◊ NVZ yeni şarkısı ‘Kaç’ı yayınladı. Elektronik müzik ve operayı harmanlayan NVZ, sözü ve bestesinde Faruk Çeliker ile iş birliği yaptığı yeni şarkısında gözleri üzerine çevirmeyi başarıyor.

◊ Aisu’nun yeni şarkısı “Birkins” yayınlandı. Odağında dans olan bir İngilizce-Türkçe şarkı, tekrar tekrar dinlenmeye değer.

NE DİNLEDİM

Haberin Devamı

∆ Gomeisa- “Cehennemin Dibi”

∆ Ayben- “Anlat Madem”

∆ Yıldızlardan Düştük- “Yoluna Koyamadık”

∆ Perdenin Ardındakiler, Cem Adrian- “Yardım Eli”

∆ Fuat- “Düpedüz”