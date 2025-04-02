30 milyon TL kazandı

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Hem oyunculuğuyla hem de doğal güzelliğiyle dikkat çeken Sancaktutan, reklam verenlerin de gözdesi olmuş durumda.

Bu yıl bir saç bakım markası ve bir deri markasının yüzü olan güzel oyuncunun, sadece bu iki anlaşmadan tam 30 milyon TL kazandığını öğrendim.





Özel hayatında da mutluluğu yakalayan Hafsanur Sancaktutan, oyuncu Kubilay Aka ile olan birlikteliğiyle de konuşuluyor. Bir dergiye verdiği röportajda ise 2024 yılına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu:



“Hayatımda terslikler devam ederken her şey toparlandı. Hayatıma bana değer veren biri girdi. Başarıyla giden bir dizide başrol oynuyorum. Şükrediyorum.” Gerçekten de Hafsanur Sancaktutan, hem aşkta hem de kariyerinde yükselişte...

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Merhum babaya dua

İş ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden Mehmet Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla merhum babasının mezarını ziyaret etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kabristan ziyaretini aksatmayan Aslan, babasının mezarı başında hoca çağırmak yerine kendi Kur’an-ı Kerim’ini okuyarak dualar etti. Mehmet Aslan’ın bu anlamlı tavrı hem dini hassasiyetlere verdiği önemi hem de aile bağlarına gösterdiği saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Allah kabul etsin...

Brezilya’da tatilde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan boşandıktan sonra Paris’e taşınan modacı Nihan Buruk, Güney Amerika turuna devam ediyor. Uzun süredir kıtada seyahat eden Buruk, şimdi de Brezilya’da tatilin keyfini çıkarıyor.

Renkli paylaşımlarıyla dikkat çeken modacı, doğayla iç içe anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Uzak Hayalini gerçekleştirdi

Cemiyetin ünlü ismi Burcu Şendir, uzun zamandır hayalini kurduğu Uzak Doğu tatilini bayramda gerçekleştirdi.

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Bayram tatilini değerlendiren Şendir, yakın dostlarıyla birlikte çıktığı yolculukta hem dinlendi hem de bölgenin kültürünü keşfetti. Şendir’in renkli anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.