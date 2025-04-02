Marine Le Pen İmamoğlu’nu kıskanıyor

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Marine Le Pen uzun süredir devam eden bir yolsuzluk davasından suçlu bulundu. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimine giremeyecek.

Ekrem İmamoğlu ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi, ancak yolsuzluk davası nedeniyle tutuklu. Eğer yargılama sonucunda suçlu bulunursa cumhurbaşkanı adayı olamayacak. İmamoğlu’nun ayrıca diploması da iptal edildi. Bu karar da yargıdan dönmezse İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığına başvuruda bulunamayacak.

FAVORİ GÖSTERİLİYORDU

Marine Le Pen yükselişte olan aşırı sağın lideri. Macron’la yarıştıkları cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda az bir farkla kaybetti. 2027 yılındaki seçimlerde cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ama yolsuzluktan suçlu bulunması nedeniyle hem hapis cezasına çarptırıldı hem de siyasi yasak aldı. Bu durumda bırakın gelecek seçimlerin favori adayı olması, aday olamayacak.

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KAMPANYALARI FARKLI

İmamoğlu ile Marine Le Pen’in siyasi kaderlerinde kesişmeyen nokta ise haklarında yürütülen kampanya. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki bir takım akçeli işlerden dolayı yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla tutuklu. Ama bir siyasi mağdur muamelesi görüyor. En azından kendi kitlesinin gözünde bir kahraman haline getirilmiş durumda. Marine Le Pen ise o kadar şanslı değil. Yolsuzluktan dolayı cezası kesinleşmiş bir politikacı olarak siyasi geleceği tehlikede. Çünkü Fransa’da eski cumhurbaşkanları Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy yolsuzluktan dolayı hapis cezasına çarptırıldıkları için siyasi hayatları bitti. O nedenle Marine Le Pen’in Ekrem İmamoğlu’nu kıskandığını düşünüyorum. “Şu günlerde Türkiye’de olmak varmış” diye iç çektiğinden eminim.

KAHRAMAN OLDU

Bizde yıllarca, “Yolsuzluk, rüşvet ididaları nedeniyle Japonya’da siyasetçiler harakiri yapıyor, Avrupa’da istifa ediyor, siyasetten çekiliyor” diyenler Ekrem İmamoğlu’na sıra gelince kahraman ilan ettiler. Marine Le Pen yolsuzluk davasından suçlu bulunup cumhurbaşkanı adayı olması engellenince, Fransızların haline üzüldüm. Bize kalsa Eyfel Kulesi’nin önünde toplanma çağrıları yapar, örgütleri sokağa davet eder, polise asit atar, balta sallar Marine Le Pen’i kahraman ilan ederdik.

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Fransa’da da sarı yelekliler var ama ya onlarda Ekrem İmamoğlu yok ya da Özgür Özel’in eksikliği hissediliyor.

Bu Fransa’da ilk kez olan bir şey değil.

SARKOZY DAVASI

Türk halkının yakından tanıdığı kibirli Fransız Cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy’nin başı ise rüşvet iddialarıyla dertte. Partisi hakkında yürütülen mali bir soruşturmada, bilgi sızdırması için yargıca rüşvet vermeye çalışmakla suçlandığı davada hapis cezasına çarptırıldı. Yani rüşvet vermemiş, vermeye çalışmış. Sarkozy hakkında ayrıca seçim kampanyası sırasında Libya lideri Kaddafi’den para aldığı ididasıyla yargılandığı davada ise 10 yıl hapis cezası isteniyor.

CHIRAC HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

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Paris Belediye Başkanlığı’ndan gelme olan Jacques Chirac, Fransa’nın en popüler ve uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan isimlerinden biriydi. Paris Belediye Başkanı olduğu dönemde partisinden olan kişilere çalışmadıkları halde belediyeden maaş bağlattığı gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. 79 yaşında hapis cezasına çarptırılan Chirac’ın avukatı, eski Cumhurbaşkanı’nın kararı sükunetle karşıladığını açıklayacaktı.

İKİ ALMANYA’YI BİRLEŞTİREN KOHL

Almanya Şansölyesi Helmut Kohl, parti için gizli fonları yönettiği iddiasıyla partisi Hıristiyan Demokrat Birlik’in onursal başkanlığından ayrılmak zorunda kaldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı olarak görev yaptığı sıradaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’ndan istifa etti.

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AVUSTURYA BAŞBAKANI İSTİFA ETTİ

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ”rüşvet,yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarının ardından görevinden istifa etti.

BERLUSCONI’Yİ HATIRLADINIZ MI

İtalya denilince bugünlerde Meloni akla geliyor ama çapkınlıklarıyla ünlü İtalya Başbakanı Berlusconi bir senatöre rüşvet verdiği iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarpırıldı. Vergi kaçırma davasında ise çarptırıldığı hapis cezasını yaşının ileri olması nedeniyle Milano yakınlarındaki bir bakımevinde sosyal hizmet yaparak çekmişti.

SEVGİLİSİ BAŞINI YAKTI

Estonya Başbakanı Jüri Ratas, bir emlak firmasıyla olan bağlantısı nedeniyle partisine karşı başlatılan yolsuzluk soruşturması sonunda istifa etti.

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Çek Cumhuriyeti’nde Başbakan Petr Necas, sevgilisinin ve üst düzey yardımcısının yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma skandalına karıştıkları gerekçesiyle istifa etti.

İMAMOĞLU DAVASI

Masumiyet karinesi esastır. Ekrem İmamoğlu ve etrafında yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla yargılananlar hakkındaki davanın sonucuna kadar beklemek gerekir. Ancak haklarında 560 milyar liralık devasa bir yolsuzluk ve rüşvet ididasıyla suçlanan, para kuleleri ile itham edilen, 25 tanığın haklarında suçlamada bulunduğu Ekrem İmamoğlu’nun kahraman ilan edilmesini ise yadırgıyorum.

MARİNE LE PEN OLAYI

Ya bu Fransızlar’da akıl yok ya da bizde bir tuhaflık var. Marine Le Pen geçen cumhurbaşkanlığı seçimini kıl payı kaybetti. 2027’deki seçimlerin favorisi. Ancak yıllar önce başlayan bir yolsuzluk soruşturması nedeniyle yanında çalışmayan kişileri çalışıyor gibi gösterip Avrupa Birliği fonlarını yağmalamakla suçlandığı davada hapis cezasına çarptırıldığı için önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacak. Ama kimse Marine Le Pen’den “Korktular, cumhurbaşkanı seçilmesini engellemek için bunları yaptılar” demiyor. Bunun için ne Fransızlar sokaklara dökülüyor ne de Marine Le Pen, “Benim cumhurbaşkanı adayı olmamı engelliyorlar, sizleri sokağa çağırıyorum” demiyor.

İKİ GÜÇLÜ LİDER

İki Almanya’yı birleştirip dünya siyasetine damgasını vuran Helmut Kohl, Fransa’nın güçlü cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac yolsuzluk suçlamaları nedeniyle son dönemlerini silik bir şekilde geçirdiler. Avrupalı cumhurbaşkanlarının, başbakanlarının bir kısmı daha yargılanmadan sadece haklarındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevlerinden istifa ediyorlar.

Kahramandan hırsız çıkıyor ama hırsızdan kahraman çıkarmıyorlar.