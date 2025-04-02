İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ndeki yardımcısı rüşvet çarkını anlattı... 10 yıldır aynı yöntem aynı kadro

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2009-2016 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcılığı yapan, 2014 ile 2016 arasında iki yıl İmamoğlu’nun yardımcısı olan Çanakçı’nın anlattıkları İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet çarkının çözülmesinde de önemli ipuçları veriyor.

Zeki Çanakçı “tanık” sıfatıyla 24 Ekim 2024 günü verdiği ifade şunları söylüyor: “... Ben 2009-2016 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yaptım. İmar başta olmak üzere birçok birimden sorumluydum. Ekrem İmamoğlu 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak seçildi. Benimle çalışmak istedi, ancak ben çalıştığım iki yıllık süre zarfında usulsüz işlemlerine tanık olduğum ve tasvip etmediğim için görevimden kendi isteğimle ayrıldım.

GÜL VE BEYAZ, İMAMOĞLU’NUN ORTAKLARI

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Bu süre zarfında Beylükdüzü Belediyesi’ne ait imarlı arsanın hasılat paylaşımı yapılmak üzere ihalesi yapıldı. Ben ihale başkanıydım. Kapalı zarf usulü ihale yaptık. İhaleye Metin Gül, Ali Gül, Muzaffer Beyaz ile birlikte toplamda 6 firma girdi. Muzaffer Beyaz da Gül ailesi ile akrabadır ve bu kişiler Ekrem İmamoğlu’nun ortağıdır. Vira Projesi’nin ihalesini ben tutarı 200 milyon üzerine çıkarmak için açık artırma usulüne geçirdim ve ihalenin bu tutara çıkmasını sağladım. İhaleyi Gül İnşaat aldı. Satış yapıldıktan sonra 200 milyon düşülünce 35’i belediyeye verilecekti. Ben ayrıldıktan sonra proje bitti. Ben tapu kayıtlarını incelemek istedim. Özellikle ‘1 aylık sürede tapu devri yapıldı mı, bunun parası tahsil edildi mi ve bu paranın yüzde 35’i verildi mi?’ bunlara bakacaktım. Ancak bakmama izin vermediler. Ayrıca bu proje yapılırken ihale ettiğimiz arsanın çevresindeki yerleri de ihalesiz dahil ettiler. Terk yapılması gereken yeri ihdas, ihdas yapılması gereken yerin terkini verdiler. Bu proje yapılırken alınan encümen kararları incelendiğinde hukuka aykırılıklar görülecektir.

SOYTEKİN, İMAMOĞLU’NUN KALFASI VE KASASI

Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra Mehmet Murat Çalık’ı teknik koordinatör olarak görevlendirdi. Adm İş Merkezi’nde oda verdi. Kendisinin de burada odası vardı. Adem Soytekin’i de Ekrem İmamoğlu aracılığıyla tanıdım. Eskiden Ekrem’in kalfasıymış. Ancak kendisine birçok iş verildi. Ekrem İmamoğlu’nun kasasıdır. İmamoğlu’nun kasası ihalelerden yüzde 10 alır. Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu’ nun kasasıdır. Belediyenin ihalelerinden yüzde 10 komisyon peşin alınır ve bu paraları Fatih Keleş toplardı. Paraların nereye gittiğini bilmiyorum. Turan Taşkın Özer, halihazırda CHP milletvekilidir. O dönem Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemiydi. Mehmet Murat Çalık, Fatih Keleş, Adem Soytekin ile birlikte hareket ederler. Ali Ceylan ve Hakan Saçık’ı da tanırım. Hakan Saçık, Gül İnşaat firmasında mimardı. Son zamanlarda çok büyük projeler yapmaya başladılar.”

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PARA KULELERİNDE DE AYNI KADRO

Beylikdüzü Belediye eski Başkan Yardımcısı Zeki Çanakçı’nın isim isim verdiği ayrıntılar, İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk ve rüşvet yöntemlerini aynı kadrolarla gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.

Hatırlanacağı gibi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın alımında kaynağı açıklanamayan paraların toplandığı büronun sahibi şimdi CHP milletvekili olan Turan Taşkın Özer’di. Balya balya TL ve dövizleri taşıyıp avukat bürosunda kule haline getirenlerin başını da Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz gibi isimler çekiyordu.

ŞİKÂYETÇİLER VE İTİRAFÇILAR ARTIYOR

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturmasına göre, çıkara amaçlı suç örgütünün başını ise Ekrem İmamoğlu çekiyor. Basına yansıyan bilgilere göre, örgüt yöneticileri Beylikdüzü’nden beri İmamoğlu’na en yakın şu isimlerden oluşuyor: Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Genel Müdürü Fatih Keleş, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık.

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Örgütün “kasası” tabir edilen kişiler ise İmamoğlu’nun şirketinde kalfa olarak çalışan, İmamoğlu 2014’de Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra inşaat işlerine başlatılan Fatih Keleş ile bağlantılı Adem Soytekin, İmamoğlu’na Emirgan’da 1.6 milyar liralık üç villayı 15 milyon TL’ye devreden Ali Nuhoğlu, Murat Ongun’la bağlantılı Hüseyin Köksal, Emrah Bağdatlı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma Beylikdüzü’ndeki yapılanmanın İBB’de genişleyerek devam ettiğini ortaya koydu.

İmamoğlu’nun yolsuzluklarını savunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere yandaşı gazeteciler, sadece 4 gizli tanık üzerinden İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Soruşturma kapsamında ismiyle açık tanıklık yapanların anlattığı gerçekleri ise görmezden geliyorlar. Ayrıca 4 şikâyetçi işadamının anlattıklarını ise ya görmezden geliyor ya da İmamoğlu’nun avukatlığına soyunup gerçekleri karartmaya çalışıyorlar.

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Ancak Zafer Gül gibi ‘Etkin Pişmanlık’tan yararlanarak bildiklerini anlatanlar yanında bu yapılanmanın mağduru olmuş isimler şikâyetçi olmaya devam ediyor. Dolayısıyla soruşturma kapsamında listeye yeni isimlerin eklenmesi kaçınılmaz görünüyor.