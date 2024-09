Emre Fel’in yükselişi

Haberin Devamı

Sesi Anadolu rock’ın ünlü isimleri Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray ile karşılaştırılan Emre Fel, en büyük konserini Harbiye’de verecek. ‘Senden Güzeli Mi Var’ ve ‘Sana El Pençe Durmam’ şarkılarıyla dijital platformlarda zirveye yükselen Fel için bu büyük konser kariyerinde yeni bir kapı aralayacak.

2019’da “Yeni Anadolu” çalışmasıyla kariyerine merhaba diyen Emre Fel, üretken geçen 5 yılın sonunda on milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla aslında herkesin duyduğu eserlerin sahibi oldu.

Bu başarının arkasında ‘mış gibi’ değil de sahiplenerek yapma durumu var.

Amasya, İzmir ve Çorum’da geçen gençliği sayesinde aslında Anadolu’dan beslenen Fel, biriktirdikleriyle ünlendi.

Daha önce dikkatimi çeken şarkıcı, istikrarlı bir yükselişe imza attı. Halk müziğinden de kent ozanlığından da dem vuran kelimeleri ‘basit iyidir’ diye bakılan endüstride yeni bir etki yarattı.

Sahne performanslarının videolarına baktığımızda oldukça hareketli birini görüyoruz. Bundandır ki Harbiye konserine dair merakım gittikçe tavan yapıyor.

Yeni albümünün hazırlığı içinde bulunan Fel, 13 Eylül’de çıkaracağı single’ı ‘Naçar’ı da ilk kez Harbiye’de söyleyecek. İster misiniz sahnede bir Mabel Matiz düeti de olur mu, olur.

Dikkat çekenler

∆ Göksu, uzun bir aradan sonra solo teklisi “Zincir”i dinleyicilerle buluşturdu. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkı, elektronik pop severlerin ilgisini bekliyor.



∆ “RaShit / Greatest Shits” albümünün ikinci seti dijital platformlarda yayınlandı. 30 yıllık bir müzik hayatını geride bırakan Rashit’in şarkılarını 37 sanatçı/grup yorumladı. Teoman, Babazula, Direc-t, Dörtxdört, Güneş Özgeç, Can Temiz, Melis Yelman, Elektro Hafız ve daha birçok önemli ismin yanı sıra yeni isimleri de görmek mümkün. İkinci sette Güneş Özgeç grubun “Ölmek İçin Çok Genç”, BabazuLa “ Zor Günler”, Can Temiz, “Kapak Güzelleri”, DörtxDört “Kişisel Cehennemim” ve Domuz “Öldüren Eğlence” parçalarını seslendirdi. Kabul etmeliyim bu ikinci set ters köşelerle dolu. Ayrıca punk grubu

Domuz’u da bir kenara not ettim.



∆ Alper Atakan ve Ezgi Pekel “Dünyanın Yükü” parçasında buluştu. Ezgi Pekel’e ait şarkıya Atakan’ın prodüktör olarak katkısı ile hafif batı müziği dinlemeyi özleyenler için nokta atışı bir şarkı ortaya çıkmış.



∆ Nehir Yıkık, yeni şarkısı “Her Gece”yi geçtiğimiz hafta yayınladı. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıda alternatif pop sularına taze bir nefes olarak karşımıza çıkıyor.



∆ Yasak Helva, 2025’te yayınlanacak ikinci albümleri “Atamba”dan üçüncü single ‘İsmet’i paylaştı. Söz ve müziği, grubun bas gitaristi Hakan Görkem Bıyık’a ait olan şarkı, her biri usta müzisyen olan ekibin elinden.

Ne dinledim

∆ Skapova- “Hepsi Senin Yüzünden”

∆ Allame- “Müşkül”

∆ Tuana- “Bi Ere Öpse Bükülür Uzay”

∆ Umur Doma- “Söyle”

∆ Babazula- “Zor Günler”