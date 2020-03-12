El yıkamaya melodik yaklaşım

Koronavirüs (Covid-19) dünyayı ele geçiren bir salgın haline gelince, anaokulu seviyesi el yıkama şarkıları şimdi yetişkinlerin zihnine yeniden yerleştiriliyor.
Yıllardır hastalık mevsimlerinde “Elleri 20 saniye yıkayın” diye verilen mesaj, bu yıl en çok haberi yapılan tavsiye haline geldi. Öyle ki, 17 yaşındaki İngiliz web sitesi tasarımcısı William, hazırladığı “washyourlyrics.com” sitesiyle sevdiğiniz bir şarkının bir bölümünü ya da nakaratını akılda tutarak el yıkama süresini arttırmayı hedefleyen grafikler yaratmak için basit bir site hazırladı.
Üzerinde “Su ve sabunla el temizleme tekniği” yazan grafikli afiş tasarımında her karenin altına şarkının bir sözü denk düşüyor. Sevdiğiniz şarkıcının ve şarkısının adını yazıyorsunuz ve sonuçta size özel afiş hazır. Çıkış alıp istediğiniz yere asabilmeniz için sistem bu görseli bilgisayarınıza indiriyor.
Bu kadar basit bir fikri alıp mikro site açan genç arkadaşımızın bu girişimi sadece kullanıcılar tarafından değil, koca koca gruplar tarafından da kullanılıyor.
Hatta Rage Against the Machine, “Killing in the Name of” şarkısı için siteyi kullandı ve sosyal medyadan
“Bu durumda size söyleneni yapmalısınız” diye küçük de bir espri not ederek paylaştı.
Yetmez video da olsun
Foals ise afişle yetinmedi grafiği gerçek hayatta gösteren bir de videoyu resmi YouTube hesabından paylaştı.
Dünya çapında müzik ve kültür festivalleri de birer birer ertelenmeye başladı. South by Southwest (SXSW), Coachella gibi etkinlikler erteleme kararı alırken, Pearl Jam ve daha birçok grup hastalık şüphesi nedeniyle bazı konserlerini iptal etti. Hatta Kiss konser sonrası tanışma buluşmalarını süresiz iptal ettiğini açıkladı. Belki de tam da ihtiyacımız olan şarkı sözleriyle elimizi 20 saniye yıkamaktır, kim bilir.
Hassaslık bekliyoruz
Özellikle son 5 yılda Türkiye’de rap müzik kitleleri yavaş yavaş ele geçirdi. Ülkedeki 20 küsur yıllık rap tarihi adeta patlama yaşadı.
Yalnız hesaba katılmayan dünyada yapılan trap rap ile burada yapılanın asla denk olamayacağıydı. Bahsettiğim müzikal açıdan değil, içerik açısından... Bu yolda bir yerlerde bu önemli bilgi atlandı. İsmini yeni yeni duyurmaya çalışan isimler sıklıkla şikayet edildi, kendilerini açıklamak zorunda kaldı.
Özellikle trap rap türünde müzik yapan Khontkar, 8 Mart Kadınlar Günü’nden bir gün önce “Sürtüğe Bak” şarkısının klibini yayınladı ve “Amerikalı rapçiler b.tch (sürtük) diyor, biz de diyelim” mantığının işe yaramadığını birebir yaşadı.
Zamanlama talihsiz şarkı DA talihsiz!
14 Şubat’ta çıkan “Trap Kont 2.5” isimli albümünün ilk şarkısı bu... Çektiği klibi Kadınlar Günü’nden bir gün önce yayınlamasına ise diyecek söz bulamıyorum. Toplumdaki eşit haklar için birçok önemli adımlar atmaya çalışılırken, kadın cinayetlerine dikkat çekilirken, kadına karşı taciz vakaları artarken -ki liste uzayıp gidiyor- hangi niyetle olursa olsun böyle bir ortamda “sürtük” kelimesiyle bir kadına nasıl seslenilir! Henüz “Yahu bu müziktir müzik” deyip geçilecek bir durumda değiliz.
Özetle biz hassasız. Bekliyoruz ki müzik yapan da hassas olsun. Sadece sosyal medyada esip gürlemesin, yaptığı işe de bunu yansıtsın. Bu arada şarkının radyo için özel versiyonunda adı “Fıstığa Bak”. Bu hali inan daha iyiydi sevgili Khontkar. Günün sonunda niyet neyse biz anlayamadık.
Tam kararında
Doğan Duru’nun şubat ayından bu yana çıkmasını beklediğimiz ilk solo albümü “Epoch” bu cuma yayınlanıyor. Başarılı bir şarkı sözü yazarı ve solist olan Duru’nun 11 şarkılık albümü tamamı kendisine ait, prodüktörlüğünü de üstlenmiş durumda. Doğan Duru, albümünde şehirli ve günden güne yalnızlaşan insanın gündelik hayattaki ilişkilerine otopsi yapıyor. Şarkılarını dinlediğinde “böyle hissetmedim” diyecek insan sayısı azdır. Müzik konusunda ne eksik ne fazla ama tam kararında düzenlemelere imza atılmasından bahsetmeyeceğim bile. “Dut” ve “Baştan Başlayamam” ilk öne çıkan eserler.
Radar: Deniz Kırcı
Bu hafta radarıma takılan kişi vokalist, besteci ve söz yazarı olan Deniz Kırcı. “Tonight” isimli ilk single’ını yayınladı. İsmini okumasam yerli bir isim sanmazdım açık konuşalım. Indie pop’un bu yeni isminin sınırları aşması ise an meselesi.
İyi gelecek
Geçen haftalarda Apartmanlar yeni EP’si “AŞKAŞKSEVGİSEVGİAŞKAŞK”ın ilk single’ı “Son Rüya”yı yayınlanmıştı. Şimdi EP’nin tamamı dijital platformlarda yerini aldı. Albüm, Softa grubuyla tanıdığımız Furkan Güleray ve Ölü Bebek’in yanı sıra ekibe dahil olan Birkan Belmondo, Deniz Braderin ve Dehan Kılınçarslan’lının ilk çalışması. Grup noise rock ve post-punk türünde bir işe imza atmış. EP’de “Kaybederken Yanımda” ve “Seni Seviyorum” öne çıkan şarkılardan. Azıcık da olsa stres biriktirdiyseniz nasıl iyi gelecek anlatamam...
Sevdim
Bu Cuma yayınlanacak bir de Sena Şener şarkısı var. “Teni Tenime” adını taşıyan ve sözü müziği Şener’e ait olan eser güzel bir rock şarkısı. Bu yeni ve keyifli hissini sevdim Sena Şener’in.
Dans ve melankoli
Tan Tunçağ’ın elektronik müzik projesi Cava Grande’nin bu bahar yayınlayacağı ikinci albümü “Hollow Shell”den yeni şarkı geldi. “The Pond”, hem dans müziği olmakla hem de melankoliye sürüklemekle diğer işler arasında bir adım öne geçiyor. “The Pond”un Aunt Zero tarafından remikslenen versiyonu da dinlenmeye değer. Bu hafta en çok ilgimi çeken elektronik müzik çıkışlarından biri oldu desem yalan olmaz.
NE DİNLEDİM
∆ Doğan Duru-Baştan Başlayamam
∆ Allame, Yiğit Seferoğlu-Yolunu Bulsam
∆ Apartmanlar-Kaybederken Yanımda
∆ Duhan Demirci-O İşler Öyle Olmuyor
∆ ORKN-Seni Bulsam
∆ Renk-Renk
∆ Ceylan Ertem-Adem Olan Anlar
∆ Beyza Doğuç-Her Yere Yakışıyorsun
∆ Sena Şener-Teni Tenime
∆ Abkountry-Yaşa
∆ Atlas RB-Belli Değil
∆ Burcu Tatlıses-Olmazların Kızları
∆ Can Bonomo-Sen Bunları Duyma
∆ Brek-Bilmek İstemem
∆ Emre Özgünsür-Daha Doğal
∆ Elz and the Cult-Horrified
∆ Tukle-Yo!
∆ Padme-Can’t Catch Me
∆ Fery-Light
∆ Deniz Kırcı-Tonight
∆ Cava Grande-The Pond
∆ Akkor-An
El yıkamaya melodik yaklaşım
Koronavirüs (Covid-19) dünyayı ele geçiren bir salgın haline gelince, anaokulu seviyesi el yıkama şarkıları şimdi yetişkinlerin zihnine yeniden yerleştiriliyor.
Yıllardır hastalık mevsimlerinde “Elleri 20 saniye yıkayın” diye verilen mesaj, bu yıl en çok haberi yapılan tavsiye haline geldi. Öyle ki, 17 yaşındaki İngiliz web sitesi tasarımcısı William, hazırladığı “washyourlyrics.com” sitesiyle sevdiğiniz bir şarkının bir bölümünü ya da nakaratını akılda tutarak el yıkama süresini arttırmayı hedefleyen grafikler yaratmak için basit bir site hazırladı.
Üzerinde “Su ve sabunla el temizleme tekniği” yazan grafikli afiş tasarımında her karenin altına şarkının bir sözü denk düşüyor. Sevdiğiniz şarkıcının ve şarkısının adını yazıyorsunuz ve sonuçta size özel afiş hazır. Çıkış alıp istediğiniz yere asabilmeniz için sistem bu görseli bilgisayarınıza indiriyor.
Bu kadar basit bir fikri alıp mikro site açan genç arkadaşımızın bu girişimi sadece kullanıcılar tarafından değil, koca koca gruplar tarafından da kullanılıyor.
Hatta Rage Against the Machine, “Killing in the Name of” şarkısı için siteyi kullandı ve sosyal medyadan
“Bu durumda size söyleneni yapmalısınız” diye küçük de bir espri not ederek paylaştı.
Yetmez video da olsun
Foals ise afişle yetinmedi grafiği gerçek hayatta gösteren bir de videoyu resmi YouTube hesabından paylaştı.
Dünya çapında müzik ve kültür festivalleri de birer birer ertelenmeye başladı. South by Southwest (SXSW), Coachella gibi etkinlikler erteleme kararı alırken, Pearl Jam ve daha birçok grup hastalık şüphesi nedeniyle bazı konserlerini iptal etti. Hatta Kiss konser sonrası tanışma buluşmalarını süresiz iptal ettiğini açıkladı. Belki de tam da ihtiyacımız olan şarkı sözleriyle elimizi 20 saniye yıkamaktır, kim bilir.
Hassaslık bekliyoruz
Özellikle son 5 yılda Türkiye’de rap müzik kitleleri yavaş yavaş ele geçirdi. Ülkedeki 20 küsur yıllık rap tarihi adeta patlama yaşadı.
Yalnız hesaba katılmayan dünyada yapılan trap rap ile burada yapılanın asla denk olamayacağıydı. Bahsettiğim müzikal açıdan değil, içerik açısından... Bu yolda bir yerlerde bu önemli bilgi atlandı. İsmini yeni yeni duyurmaya çalışan isimler sıklıkla şikayet edildi, kendilerini açıklamak zorunda kaldı.
Özellikle trap rap türünde müzik yapan Khontkar, 8 Mart Kadınlar Günü’nden bir gün önce “Sürtüğe Bak” şarkısının klibini yayınladı ve “Amerikalı rapçiler b.tch (sürtük) diyor, biz de diyelim” mantığının işe yaramadığını birebir yaşadı.
Zamanlama talihsiz şarkı DA talihsiz!
14 Şubat’ta çıkan “Trap Kont 2.5” isimli albümünün ilk şarkısı bu... Çektiği klibi Kadınlar Günü’nden bir gün önce yayınlamasına ise diyecek söz bulamıyorum. Toplumdaki eşit haklar için birçok önemli adımlar atmaya çalışılırken, kadın cinayetlerine dikkat çekilirken, kadına karşı taciz vakaları artarken -ki liste uzayıp gidiyor- hangi niyetle olursa olsun böyle bir ortamda “sürtük” kelimesiyle bir kadına nasıl seslenilir! Henüz “Yahu bu müziktir müzik” deyip geçilecek bir durumda değiliz.
Özetle biz hassasız. Bekliyoruz ki müzik yapan da hassas olsun. Sadece sosyal medyada esip gürlemesin, yaptığı işe de bunu yansıtsın. Bu arada şarkının radyo için özel versiyonunda adı “Fıstığa Bak”. Bu hali inan daha iyiydi sevgili Khontkar. Günün sonunda niyet neyse biz anlayamadık.
Tam kararında
Doğan Duru’nun şubat ayından bu yana çıkmasını beklediğimiz ilk solo albümü “Epoch” bu cuma yayınlanıyor. Başarılı bir şarkı sözü yazarı ve solist olan Duru’nun 11 şarkılık albümü tamamı kendisine ait, prodüktörlüğünü de üstlenmiş durumda. Doğan Duru, albümünde şehirli ve günden güne yalnızlaşan insanın gündelik hayattaki ilişkilerine otopsi yapıyor. Şarkılarını dinlediğinde “böyle hissetmedim” diyecek insan sayısı azdır. Müzik konusunda ne eksik ne fazla ama tam kararında düzenlemelere imza atılmasından bahsetmeyeceğim bile. “Dut” ve “Baştan Başlayamam” ilk öne çıkan eserler.
Radar: Deniz Kırcı
Bu hafta radarıma takılan kişi vokalist, besteci ve söz yazarı olan Deniz Kırcı. “Tonight” isimli ilk single’ını yayınladı. İsmini okumasam yerli bir isim sanmazdım açık konuşalım. Indie pop’un bu yeni isminin sınırları aşması ise an meselesi.
İyi gelecek
Geçen haftalarda Apartmanlar yeni EP’si “AŞKAŞKSEVGİSEVGİAŞKAŞK”ın ilk single’ı “Son Rüya”yı yayınlanmıştı. Şimdi EP’nin tamamı dijital platformlarda yerini aldı. Albüm, Softa grubuyla tanıdığımız Furkan Güleray ve Ölü Bebek’in yanı sıra ekibe dahil olan Birkan Belmondo, Deniz Braderin ve Dehan Kılınçarslan’lının ilk çalışması. Grup noise rock ve post-punk türünde bir işe imza atmış. EP’de “Kaybederken Yanımda” ve “Seni Seviyorum” öne çıkan şarkılardan. Azıcık da olsa stres biriktirdiyseniz nasıl iyi gelecek anlatamam...
Sevdim
Bu Cuma yayınlanacak bir de Sena Şener şarkısı var. “Teni Tenime” adını taşıyan ve sözü müziği Şener’e ait olan eser güzel bir rock şarkısı. Bu yeni ve keyifli hissini sevdim Sena Şener’in.
Dans ve melankoli
Tan Tunçağ’ın elektronik müzik projesi Cava Grande’nin bu bahar yayınlayacağı ikinci albümü “Hollow Shell”den yeni şarkı geldi. “The Pond”, hem dans müziği olmakla hem de melankoliye sürüklemekle diğer işler arasında bir adım öne geçiyor. “The Pond”un Aunt Zero tarafından remikslenen versiyonu da dinlenmeye değer. Bu hafta en çok ilgimi çeken elektronik müzik çıkışlarından biri oldu desem yalan olmaz.
NE DİNLEDİM
∆ Doğan Duru-Baştan Başlayamam
∆ Allame, Yiğit Seferoğlu-Yolunu Bulsam
∆ Apartmanlar-Kaybederken Yanımda
∆ Duhan Demirci-O İşler Öyle Olmuyor
∆ ORKN-Seni Bulsam
∆ Renk-Renk
∆ Ceylan Ertem-Adem Olan Anlar
∆ Beyza Doğuç-Her Yere Yakışıyorsun
∆ Sena Şener-Teni Tenime
∆ Abkountry-Yaşa
∆ Atlas RB-Belli Değil
∆ Burcu Tatlıses-Olmazların Kızları
∆ Can Bonomo-Sen Bunları Duyma
∆ Brek-Bilmek İstemem
∆ Emre Özgünsür-Daha Doğal
∆ Elz and the Cult-Horrified
∆ Tukle-Yo!
∆ Padme-Can’t Catch Me
∆ Fery-Light
∆ Deniz Kırcı-Tonight
∆ Cava Grande-The Pond
∆ Akkor-An