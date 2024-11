92 sanatçı, 80 şarkı ve 1 albüm MÜCEVHER

Haberin Devamı

Cem Adrian, 20’nci sanat yılını 80 şarkılık bir ‘track albüm’le kutluyor. ‘Track albüm’; içinde enstrümantal şiir ve şarkı kayıtlarının olduğu albüm anlamına geliyor. Sanatçı, 60’lı yaşlarında yapması gereken bir çalışmayı şimdi hayata geçirerek hayranlarını şaşırtıyor. Üstelik, 80 şarkılık bir gövde gösterisi sunuyor. Tüm albüm boyunca derin ve güçlü hislerin varlığı hissediliyor.

Her birini eşsiz bir mücevher gibi gördüğü geniş yelpazedeki şarkılarını Ajda Pekkan’dan Haluk Bilginer’e, Cem Yılmaz’dan Emel Sayın’a, Demet Akbağ’dan Ceza’ya, Mustafa Alabora’dan Bülent Ortaçgil’e, Teoman’dan Okan Bayülgen’e, Demet Evgar’dan Mercan Dede’ye, Emir Can İğrek’ten Mert Fırat’a, Selçuk Yöntem’den Gaye Su Akyol’a, Selda Bağcan’den Sagopa Kajmer’e her nesilden birbirinden önemli isimler seslendiriyor. Birbiriyle konuşmayan sanatçıları bile bu çalışmanın çatısı altında görmek mümkün.

Tam 4 saat 45 dakika süren albümde 66 şarkı, 14 şiir dinliyorsunuz. Antolojisine sanatsal dokunuşlar yapan Adrian, bu çalışmayla kariyerine bir basamak daha ekliyor. Albümün en güzel yanı hali hazırda olan şarkılara Ceza, Sagopa Kajmer, Gazapizm, Şanışer ve Kadıköy Acil’den yeni ‘verse’ler yani nakarat öncesi yeni kıtalar eklenmesi olmuş. Haluk Bilginer, Rutkay Aziz, Okan Bayülgen, Cem Yılmaz, Selçuk Yöntem, Selda Bağan, Mustafa Alabora, Gülten Kaya, Mazlum Kiper, Demet Evgar, Zülfü Livaneli, Mert Fırat, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan gibi isimlerden de şiirler dinliyoruz. Tabii ki orijinaline sıkı sıkıya bağlı olduğum ve dinlerken aslını canım çeken şarkılar da var. Ama bütün bunların yanında saatlerce süren bir yolculukta gibiyiz.



Birikimimi kullandığım bir başyapıt oldu



Cem Adrian, bir basın toplantısı düzenleyerek geçen cuma yayınlanan albümü de anlattı. Adrian, çalışmadaki eser sayısının artmasındaki sebebini şöyle anlattı: “Hiç bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Herkes kabul etti. Birçok kaydı evlere gidip aldım. Kıymetli isimler bir araya geldi. Bu albüm 20. yılım için bir hatıra albümü olmaktan çıktı. Çalışma bir nevi Türkiye modern müzik dünyasının son 50 yılının antolojisi niteliğinde kolektif bir esere dönüştü. Pop, rock, alternatif, rap, elektronik, özgün müzik ve sınıflandırılamayan dallardan çok kıymetli hem kült hem yeni dönem isimler yer aldı. Ayrıca tiyatro ve sinema dünyasından çok değerli oyuncular, sesleri ve ruhlarıyla bu albümü müzikal ve edebi anlamda çok özlediğimiz, çok başka bir yere taşıdı. Yüzlerce müzisyen, onlarca farklı aranjör, binlerce saatlik çalışma sonucunda kaydedilen, yaklaşık 5 saat süren ve 80 parçalık ‘Mücevher’ çıktı ortaya. Paha biçilemez birliktelikler, eşi benzeri görülmemiş bir içerik ve sound çeşitliğiyle dinleyiciye sunduk. Prodüktörlüğünü de ben yaptım. 20. yılın sonunda tüm deneyim ve müzikal birikimimi kullandığım bir başyapıt oldu.”



Çok keyifliydi ama çok zordu



Albümde kaybettiğimiz isimler Maestro ve Ayten Alpman’ın sesleri de yer alıyor. Cem Adrian, “Ayten Alpman son kaydını benim için söylemişti. Ailesinden özel bir izin alarak onun şarkısını solo olarak paylaştık” dedi. Sanatçı, “Yaklaşık 5 saat süren bu çalışma nasıl dinlenmeli” soruma ise şu yanıtı verdi:

“Albüm yayınlandı ancak bütün şarkıları baştan sona dinleyemedim ya da dinlerken uyuyakaldım. Benim dinleme alışkanlığım şöyledir; bir şarkıya takılıp uzun süre onu dinleyip ardından bir başkasına geçerim. Dolayısıyla bir önermede bulunmayacağım. Ben bir daha böyle bir şeye kalkışmayı düşünmüyorum, çok keyifliydi ama çok zordu.”

Cem Adrian ayrıca bazı şarkıları genç sanatçıların sesinden daha çok beğendiğini ve artık o halini dinleyeceğini belirtiyor.

Peki, siz hangi şarkıyı kimden çok beğendiniz?



Bu haftanın yeni albümü: ‘Akkor’

Melike Şahin’in ikinci albümü “Akkor”, yarın dinleyicisi ile buluşacak. Albüm daha önce yayınlanan “Ortak”, “Canın Beni Çekti”, “Durma Yürüsüne” dahil toplam 10 şarkıya sahip. Açılışı “Sağ Salim” ile yapıyor. Anadolu pop ve folk etkileri taşıyan çalışma, 2021’de çıkan ilk albümü “Merhem”den sonra yaşadıklarını, kariyerini ve yaşadığımız coğrafyanın attığı derin izleri taşıyor.

Albümü, Yeşilçam filmi izler gibi bir hisle dinledim. Çalışmada yaratılan hem fettan hem de düşüncelere dalmış kadında siz de kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

Albüm, Jamie Cullum, Buika gibi isimlerle çalışan Martin Terefe ile Londra’da kaydedilmiş. İddia ediyorum “Sağ Salim”, “İfşa” ve “Buradayım”, dikkat çekecek şarkılar olacak.

Dikkat çekenler

◊ Sıla ve İlker Kaleli birlikteliği, müzikal anlamda da başarı yakalamış gibi. Sıla’nın sözlerini yazdığı, İlker Kaleli’nin müzik ve düzenlemesini yaptığı “Kapkara” yayında.

◊ Emir Can İğrek, yeni şarkısı “Tırnağın Kırılmasın”da da dinleyicisini üzmeye devam ediyor. Şarkının söz ve müziği İğrek’e, düzenlemesi ise Yiğit Avcı’ya ait. Bu şarkı ‘kasımda aşk başkadır’cılara gelsin.

◊ Simge Pınar, yeni EP’si “Sen Evimdin”i paylaştı. Sakin bir pop rock sound’una sahip şarkıları “Sen Evimdin”, “Küs” EP’de. Ayrıca Canozan ile işbirliği “Bi’ Sen Varsın” ve Esmeray eseri “Unutama Beni” de yeni versiyonuyla çalışmada yer alıyor.

NE DİNLEDİM

∆ Can Kazaz- “Teselli Pınarım”

∆ Motive- “Bir”

∆ Hakan Kurtaş- “Armağan”

∆ Sufle- “Sultanlara Su Verdim”

∆Da Poet, Kayra- “Önemi Yok”