2024’ÜN MÜZİK NABZI

Bu yıl hip-hop, pop ve Latin gibi türler, yaratıcı sınırları zorlayarak global müzik sahnesine damga vurdu. Bu çeşitlilik hem dinleyicilere hem de sanatçılara ilham verdi. Yıl sonu analizinde ilk ondaki albümler ise şu şekilde:

Charli XCX- “Brat”, Beyoncé- “Cowboy Carter”, MJ Lenderman- “Manning Fireworks”, Sabrina Carpenter- “Short n’ Sweet”, Billie Eilish- “Hit Me Hard and Soft”, Tyla- “Tyla”, Future & Metro Boomin- “We Don’t Trust You”, Ariana Grande- “Eternal Sunshine”, Doechii- “Alligator Bites Never Heal”, Waxahatchee- “Tigers Blood”.

Charli XCX’in “Brat” albümü modern pop’un cesur yüzünü sergilerken, Beyoncé’nin “Cowboy Carter”ı hem müzikal hem de kültürel bir başyapıt olarak hafızalara kazındı. Doechii ve Tyler, the Creator gibi isimler, hip hop sahnesinde yenilikçi yaklaşımlarıyla öne çıktı.

Bu küresel rüzgâr, Türkiye’yi de etkiledi. Türkçe rap ve pop, küresel trendlerin izinden giderek dönüşüm geçirdi.

Spotify ve YouTube’da yükselen dinlenme oranları, genç sanatçıların bu türlerde cesurca üretim yapmasına olanak tanıdı.

Türkçe rap, yer yer derinlik kazanırken, pop müzik ise global ikonların etkisiyle daha deneysel bir yapıya büründü.

Dijitalleşmenin etkisi, bu değişimlerin zeminini oluşturdu.

TikTok’ta viral olan şarkılar, Spotify çalma listelerindeki sürpriz yükselişler ve sosyal medyada yayılan trendler, müziğin hem üretimini hem de tüketimini şekillendirdi.

2024 küresel ve yerel müzik sahnelerinin harmanlandığı, dinleyicilerin müzikle yeniden bağ kurduğu bir yıl olarak hatırlanacak.

Müzik dünyasının bu heyecan verici dönüşümünü izlemek, sadece dinleyiciler için değil, sektördeki herkes için de ilham verici bir deneyim.

Aralık sonunda en iyi yerliler listem için beklemede kalın.

Dikkat çekenler

◊ Bu hafta rap’te bir yükseliş hâkim. Motive’nin yeni albümü “Taycan”, Şanışer’in “Aramızda Kalsın“şarkısı dikkat çeken işlerden. Hip-hop sevenler koşarak dinlesin.

◊ Klasik Türk müziği de dinlemem sananları şaşırtayım... Dilek Türkan, 11 şarkıdan oluşan yeni albümü “Vuslatın Başka Alem”ini yayınladı. Osman Nihat Akın’a ait eserlerden oluşan albüm, güzel bir Ege akşamı gibi.

◊ Miskinler yeni single’ı “Kervansaray” ile yoluna devam ediyor. Replikas, Ayyuka gibi grupların izinden giden Miskinler, dinamik şarkılarıyla kendilerine canlı sahnede haklı bir yer edinmeye müsait.

◊ Umut Er, yeni şarkısı “Mesafeler”i yayınladı. Söz ve müziği Er’e ait şarkı, hem hüzünlü hem hareketli bir aşk parçası.

Ne dinledim

∆ Güneş- “Şehir Uyumaz”

∆ Kendimden Hallice- “Böyle Böyle Azaldım”

∆ Tuana- “Aşk Olsun”

∆ Eskitilmiş Yaz- “Yak Gel”

∆ Yaşlı Amca- “Bu Son”