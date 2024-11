10 yıllık yolculuk ‘Kahırlı Merdiven’

Haberin Devamı

Tolga Akdoğan, Gürhan Öğütücü, Berat İşçioğlu ve Berkan Tilavel’den oluşan zaman içinde çeşitli ekip üyelerini değiştiren Adamlar, 9 yeni şarkıyla hem ironiyi hem derinliği harmanlayarak karşımıza çıkıyor.

Evet, Adamlar yine tam olarak Adamlar gibi. Ama bu sefer biraz daha birikmiş, biraz daha olgun, belki biraz daha hüzünlüler.

Albümün ismine aldanıp “karanlık bir yolculuk” bekleyenlere bir sürpriz “Kahırlı Merdiven” hayatın inişlerini. çıkışlarını anlatırken güldürmeyi ihmal etmiyor. Adamlar’ın hem sahne enerjisini hem de o kendine özgü mizah anlayışını her bir notada hissediyorsunuz. Özellikle albümle aynı adı taşıyan şarkı, öyle güçlü bir enerjiye sahip ki insan kendini grubun sahnesinde dans ederken hayal edebiliyor.

Albümde sound olarak rock ve alt rock tınılarının indie dokunuşlarla buluştuğu, enerjisi hiç düşmeyen bir atmosfer var. Dinlerken kimi zaman duygusal bir yolculuğa çıkıyorsunuz, kimi zamansa şarkıların ironik sözlerine gülümseyerek eşlik ediyorsunuz. Albümün yıldızları ise “Duende”, “Kahırlı Merdiven” ve “Ah Be Güzelim”. 10 yıl boyunca yollarına özgünlükle devam eden Adamlar, “Kahırlı Merdiven” ile “Biz hâlâ buradayız ve anlatacak çok hikâyemiz var” diyor. Albümü dinlerken hem geçmişe göz kırpacak hem de yeni anılar biriktireceksiniz. Ayrıca her şarkıda içine çekileceksiniz.

Seda Erciyes-‘Bataklığımda’

Seda Erciyes, “Bataklığımda” adını verdiği ve bağımsız olarak yayınladığı ilk albümünde resmen “ben buradayım” diyor. Caz ve R&B’yi harmanlayan Erciyes bambaşka bir işe imza atıyor. Intro ve Outro dahil 9 şarkının yer aldığı, çalışmada her bir eser o kadar duru ki dinlemelere doyamıyorsunuz.

Mavi-‘Monsieur’

Mavi, “Monsieur” isimli yeni albümünü yayınladı. 13 şarkıdan oluşan albümünde birden çok tarzı barındıran şarkının söz ve bestesinde Mavi’nin imzasını görüyoruz. Çalışmanın bazı şarkılarının bestelerinde de Kerem Akdağ ortaklığı var. Mavi, yeni albümünde Akdağ, Selçuk Ünlü, Arda Deniz, Yiğit Boyunağa ve Kaan Hacısüleymanoğlu gibi beş ayrı prodüktörle çalıştı. Mavi’nin her şarkısı ise ayrı bir güzel.

Dikkat çekenler

◊ MisucMaker ve Mabastet, geçmişin retro sesleri ve günümüzün elektronik ritimlerini “Wasted” şarkısında bir araya getirdi. MisucMaker, parçalarında 70 ve 80’lerin funk ile disko tınılarını modern elektronik müzikle birleştirerek eşsiz tarzını yaratıyor.

◊ Aslı Demirer, uzun bir aranın ardından “Tadın Uzak” isimli yeni şarkısını paylaştı. Söz ve müziği kendisine ait şarkı, akustik ruhu ile tam bir sonbahar eseri.

◊ Anıl Bayraktar, “Tanıştık İşte” adlı EP’sini yayınladı. EP’de “Baştan”, “Bir Ağaç Ölmüştü” ve “Kurtar Beni” gibi 3 özenli şarkı var. Tüm söz ve müzik de Bayraktar’ın kendisine ait. Parçaların prodüktörlüğünü ise Çağahan Öztürk üstlendi. Bayraktar, bu EP ile ana akım tarafından kesinlikle tanınacak.

◊ Soft Analog ilk İngilizce şarkısı “I’ve Been Fallin” ile “biz buradayız” diyor. Derdini bu kez İngilizce anlatan grubun türüne ve duruşuna bu dil daha çok yakışmış.

◊ Buğrahan Çayır’ın “Gri” ve “Selanik Türküsü” şarkıları yayınlandı. Çayır’ın sesi iki şarkıya da çok yakışmış. Ayrıca bu havaların şarkısı “Gri”yi gözden kaçırmayın.

◊ Louis Stotesbery, “Hayat Gibi” şarkısıyla karşımıza çıktı. Parçadaki tüm enstrümanları çalan Stotesbery, akustik alternatif pop eseriyle kalpten vuruyor.

NE DİNLEDİM

∆ Mela Bedel- “Ben Değilim”

∆ Mavi Gri- “Güzel Kadın”

∆ Perdenin Ardındakiler- “Gülüşün Bana Kalsın”

∆ Cansel- “Anlatmak Zor”

∆ Kronik Leila- “Bir Kelebek Gibi”