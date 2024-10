TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Daha büyük işlere imza atmaya devam edeceğiz

Haberin Devamı

Türk voleybolunun bugün Avrupa’da ve dünyada yakaladığı başarılarla aynı zamanda rol model olmasında ekibiyle çok büyük özveri ve katkı sağlayan Üstündağ ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdim.

Başkanım, Türkiye’nin en başarılı takım sporu olarak kabul edilen voleybol sporunun 8 yıldır başkanlığını yürütmektesiniz, bu 8 yıl nasıl geçti?

Sevgili Serkan, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yönetimimizin en önemli stratejilerinden biri, voleybol sporunun halkımızın, özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın nezdinde en sevilen spor dalı olmasını sağlamak ve bu iki alan arasındaki sinerjiyi geliştirmek idi. Bulunduğumuz noktada bunu büyük ölçüde başarmış olduğumuzu görüyorum. Kaldı ki rakamlar da bu sevgiyi destekliyor. Gerek kulüp sayımız gerek lisanslı oyuncu sayımız yıllar içinde çarpıcı şekilde arttı. Televizyon yayınlarımız izlenme rekorları kırdı, seyircilerimiz salonlara sığmaz oldu, saatler öncesinden yerlerini aldılar, sosyal medya hesaplarımızda takipçi sayılarımız ve sitelerimize erişim rakamları olağanüstü arttı. Yayıncı kuruluşumuz dışında TVF YouTube kanalından ayrıca yapılan canlı yayınlar sadece ülkemizden değil, tüm dünyadan voleybol severler tarafından takip edildi. Bütün bunlar, başta sporu çok seven Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük ve kıymetli destekleri ile, Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız, Spor Genel Müdürlüğü’müz, federasyon yönetim kurulumuz ve tüm federasyon çalışanlarımız, kurullarımız, tüm kulüplerimiz, sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz, sporcularımızın kıymetli aileleri ve sponsorlarımız ile beraber tam bir iş birliği ve takım çalışması neticesinde gerçekleşti. Ayrıca, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Dünya Voleybol Konfederasyonu (FIVB) ile kurduğumuz sağlam ve iyi ilişkiler sayesinde ülkemizde her yıl çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıldı. Hem erkekler hem kadınlarda ve her yaş kategorisinde üstelik sadece salon voleybolunda da değil, plaj ve kar voleybolunda da Dünya Milletler Ligi’nin grup ve final etapları, Avrupa Şampiyonaları, Balkan Şampiyonaları örnek organizasyonlar olarak ödüller aldı. Artık voleybol dünyasında organizasyon demek Türkiye demek oldu. Bunu, yurtdışında düzenlenen çeşitli turnuvalarda da çok net gördük, görüyoruz. İnanın tüm takımlar burada oynamak, bizim düzenlediğimiz organizasyonlarda yer almak istiyor. Yine son gelişme olarak belirtmeliyim ki Avrupa arenasında da en kalabalık halimizle yeni dönemde ülkemizi temsil edeceğiz, Avrupa Hukuk Komisyonu, Hakem Komisyonu, Voleybol Komisyonu, Plaj Voleybolu Komisyonu, Finans Komisyonu gibi önemli organlarda üyelikler, Antrenör Komisyonu’nda da başkanlık Türk yöneticilerimiz tarafından gerçekleştirilecek. Kulüplerimiz ve milli takımlarımızın elde ettiği başarılı sonuçlar neticesindeki Avrupa şampiyonluğu, dünya milletler ligi şampiyonluğu, kulüplerimizin şampiyonlar ligi şampiyonlukları, sayısız kürsü dereceleri ise takım sporlarında en başarılı branş olarak her birimize haklı bir gurur yaşattı. Ayrıca belirtmem lazım ki öz kaynakları ile yaşayan az sayıdaki federasyondan biri haline geldik. Yaptığımız iktisadi hamleler ile gücümüze güç kattık. Sponsor sayımız rekor seviyede arttı, kendileri ile voleybol sporuna değer katmaya gayret ettiğimiz projeler ürettik ve hayata geçirdik.

Sadece üst yapıda değil, altyapıda da önemli başarılar elde ediliyor, bunlardan bahsedebilir misiniz? Fabrika Voleybol, Spor Lisesi gibi yapılar nasıl çalışıyor? Biraz önce orada okumakta olan gençlerin size “baba” diye hitap ettiklerini duydum.

Fabrika Voleybol, 6-12 yaş grubundaki çocuklarımızın sporla tanışmalarını ve sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bünyemizdeki deneyimli kadromuzla ve en modern tekniklerle her yaş grubuna uygun spor eğitimi vermekteyiz, ülkemizin 38 noktasında yer alan okullarımızda aynı program uygulanmakta ve bir bilgi sistem altyapısı ile çocuklarımızı takip etmekteyiz. Bugüne kadar düzenlediğimiz Fabrika Voleybol Şenlikleri ile sporcu çocuklarımızı ve ailelerimizi de bir araya getirmekteyiz. 2013 yılında Ankara’da 6 antrenör ile hizmet vermeye başlayan projemiz, 2024 yılına geldiğimizde 38 okul ile toplam 131 antrenör önderliğinde 4 bin 194 öğrencimize hizmet vermektedir. TVF Spor Lisesi ise dünyada örneği olmayan gurur duyduğumuz bir yapıdır. Eğitim programı ile pansiyonu ile karşılıksız burs imkânları ile sadece voleybol sporcusu değil, antrenörü, hakemi ve yöneticisi de yetiştirmeyi amaçladığımız bir eğitim yuvasıdır. Ayrıca gururla belirtmek isterim ki düzenlenen son dünya şampiyonasında 17 Yaş Altı Erkek Takımı’mız dünya şampiyonu oldu. Her biri benim evladımdır, mezuniyet sonrasında da ilişkilerimiz devam eder ve kendilerini çok sıkı takip ettiğimizi bilirler. “Baba” demeleri beni de çok mutlu ediyor, ben de kendimi onların babası, abisi, kardeşi görüyorum, bu duygu karşılıklı... Bu çalışmalarımız, altyapı milli takımlarımızın da çıtasını yükseltti. Yapılan geniş taramalar, düzenlenen gelişim kampları ve uzun soluklu takip metotları sayesinde her kategoride altyapı milli takımlarımız önemli başarılar kazandı. En son örneğimiz hepimizin heyecan ve gururla takip ettiği 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı’mızın Avrupa Şampiyonluğu’dur. İtalya’yı finalde yenerek namağlup altın madalyaya uzanan takımımız voleybolumuzun her geçen gün neler yaptığını bize bir kez daha göstermiştir. Bizler, özetle altyapı faaliyetlerine çok önem veriyor, çalışma listemizin en üst sırasına koyuyoruz.

Önünüzde bir seçim süreci var, yeni dönemle ilgili neler söyleyeceksiniz?

Seçimler ülkemizdeki spor federasyonlarımız için bir takvim çerçevesinde gerçekleşmeye başladı, tüm spor camiamıza, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim de 18 Ekim 2024 tarihinde seçimli olağan genel kurulumuz gerçekleşecek. Her zaman söylediğimiz şey şuydu; voleybolda da aday, adayları olsun, nezih bir camiayız, yapacağımız güzel işleri yeni adaylar ve camiamızla istişare etmek isteriz. Zira biz çok daha büyük işlere bu tecrübe ve altyapımızla, iyi niyet ve samimiyetimizle; ekip çalışması ve iş birliği ile her zamanki gibi çok çalışarak ve inançla, hiç bitmeyen heyecanımızla imza atmaya devam edeceğiz.

