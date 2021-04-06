Yaşam Çiçeği

Dolu Kadehi Ters Tut’un yeni albümü ‘DKTT’ şu sıralar en çok dinlediğim işlerden biri. Söz, müzik ve düzenlemesiyle grup bu albümde güzel bir çalışma ortaya koymuş.

‘DKTT’ albümü 10 şarkıdan oluşuyor. Künyeye baktığımızda vokalde Uğurhan Özay’ı, gitarda Mürsel Oğulcan Ava’yı ve geri vokallerde Billur Battal ve Dilan Balkay’ı görüyoruz. Şarkıların mix-masteringi Mürsel Oğulcan Ava’ya emanet edilmiş.

Demlenmiş, daha çok güçlenmiş ve gelişmiş bir Dolu Kadehi Ters Tut var karşımızda. Teklilerin cirit attığı ve albüm olayına çok yanaşılmadığı şu ortamda 10 şarkılık bir çalışma ile arz-ı endam etmek takdire şayan bir hareket.

Bu albümde her şey o kadar kıvam ve dozunda ki dinlerken bir eksiklik veya fazlalık hissetmiyorsunuz. Düzenlemeler, sözler ve vokal yağ gibi akan bir ‘DKTT’ ortaya koymuş. Yıllar içinde hem yerini hem de dinleyici kitlesini sağlamlaştıran grup, emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Hala kendileri ile tanışmamış veya isimlerini duyup şarkılarını dinlemediyseniz bugün kendinize bir güzellik yapıp Dolu Kadehi Ters Tut’a vakit ayırın. Sonuçtan pişman olmayacağınıza eminim.