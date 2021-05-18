Zeynep Bastık’ın ismini ilk duyduğum andan itibaren merak ettiğim yeni şarkısı ‘Marlon Brando’ nihayet çıktı. Söz ve müziği Zeynep Bastık ile Emir Can İğrek’e ait olan şarkının düzenlemesinde Serhat Şensesli imzası var.

‘Marlon Brando’, ‘Zeyno Disco’ albümü tamamlandıktan sonra projeye son anda dahil olmuş. Tek gitar ile 1.5 saat içerisinde ortaya çıkan şarkı, Serhat Şensesli’nin yağ gibi akan düzenlemesinin ardından tamamlanmış. Albümdeki nazar boncuğu orta tempolu şarkılardan biri. Yaz aylarına tam anlamıyla girmeden ve ‘Zeyno Disco’ albümünün yüksek enerjisini hissetmeden önce ‘Marlon Brando’ ile bu mevsimin son melankoli rüzgarları estirilmiş.

Şarkının isminin neden ‘Marlon Brando’ olduğuna gelince; öyle özel bir hikaye ya da Marlon Bey’e tribute durumları söz konusu değilmiş. Sözlerin gidişatı içinde melodiye Marlon Brando cuk oturduğundan bu isim seçilmiş. Zeynep’in şarkıya Mali Ergin yönetmenliğinde çekilen videosu ise tamamen ev yapımı olmuş. Saç ve makyajını bile kendisi yapmış.

İlk albüm ‘Zeyno Disco’ nun çıkmasına 2 haftadan az bir süre kalmışken önce ‘Bana Sorma’ ardından ‘Marlon Brando’ ile ısınma turları atan Zeynep’in diğer şarkıları ile tempo yükselecek ve dans edeceğiz. Şimdilik çılgın dans figürleri öncesi ‘Marlon Brando’nun tatlı orta temposu eşliğinde ufak ufak sallanarak mevzuya hazırlanalım.

Kanunlar Gibi

2 yıllık bir aranın ardından Derya Uluğ’un sözü ve müziği Emrah Karakuyu, aranjesi ise Ozan Bayraşa ve Asil Gök’e ait olan "Kanunlar Gibi" isimli şarkısı geçtiğimiz hafta çıktı. Her geçen gün seveni artan şarkı, Derya’nın yeni yapacağı işlerin habercisi olma özelliği taşıyor.

Yeni şarkı çıkarmadığı süreçte ‘SöylüyorDU’ adı altında kendi youtube kanalında başlattığı akustik seri ile beğeni toplayan Derya, seçtiği şarkılara kattığı soslarla dinleyenlere keyifli anlar yaşatmıştı. Eş zamanlı olarak şarkılarının çalışmalarına devam eden Derya, şimdi yeni döneminin kapılarını aralıyor ve mutfakta pişen işleri teker teker dinleyici ile paylaşıyor.

‘Kanunlar Gibi’ dinledikçe sizi etkisi altına alıyor ve dile dolanıyor.

Şarkının sosyal medya platformlarında çeşitli versiyonlarına rastlamak mümkün. Dinleyicilerden kimisi akapella kimisi akustik olarak şarkıyı yorumlayıp paylaşıyor. ‘Kanunlar Gibi’nin kısa sürede ne kadar etkili olduğunu bu paylaşımların çokluğundan anlayabiliyoruz.