Ziynet Sali müzik dünyasında kendine yakışan ve radyoların seveceği şarkıları bulma konusunda usta bir isim.
Son çalışması ‘ Sana Doyamıyorum’ ile bu becerisini bir kez daha kanıtladı. Sözü ve müziği Emrah Karakuyu’ya düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait olan şarkı Türk, Yunan ve Latin müziğinden tatları bulacağınız keyifli bir çalışma olmuş. Ziynet Sali şarkı boyunca Akdeniz havaları estirirken, sevgiliye olan aşkı ve hayranlığı dinleyiciye sıcacık bir yorumla aktarıyor.
Düzenlemede imzası olan Ceceli yukarıda saydığım türleri öyle güzel harmanlamış ki dinlerken insanın içi kıpır kıpır oluyor. Şarkının yanı sıra Ziynet Sali’nin görselleri de bir başka güzel olmuş. Nihat Odabaşı’nın sihirli objektifine emanet edilen fotoğraflarda Sali resmen ateş ediyor. Odabaşı ve Sali’nin ortak çalışmaları her zaman güzel sonuçlar doğuruyor.
Kimse Bilmesin
Bengü’nün diskografisinde slow şarkılarının yeri bir başkadır. Gönül telimizi titreten söz ve melodiler ile her zaman bizi bizden alır.
3 yıllık bir aranın ardından söz ve müziği Bilal Sonses’e düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait olan ‘ Kimse Bilmesin’ ile yine yaralı kalplere dokunan bir şarkıya imza atan Bengü, başarılı slowlarının arasına bir yenisini daha eklemiş gözüküyor.
Şarkıya Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekilen video klipte stüdyoya 60 metrekarelik yapay bir havuz yapılmış. Havuz için sete 2 tanker su getirilmiş. Videoya bakıldığında su üzerindeki Bengü’nün görselleri gerçekten pek güzel duruyor.
Slowları kadar temposu yüksek şarkıları da bir başka güzel olan Bengü’nün bundan sonra çıkaracağı şarkıda enerjisi tavan bir iş ortaya koyacağını düşünüyorum. 3 yıllık ara döneminde şarkı biriktirmeye devam eden Bengü, eminim bahar ve yaz aylarına uygun dans edeceğimiz şarkıların çalışmalarına çoktan başlamıştır.
Kıyaslamalar
Magazin dünyası kıyaslamayı çok sever. Özellikle sosyal medyada etkileşimi garanti olan bu kıyaslamaların ucu bucağı olmaz. Son günlerde Bergen’in şarkılarının yeniden yorumlandığı albümden çıkan Gülşen’in çalışmasını diğer yorumcuların yorumları ile kıyaslamak yeni mevzumuz.
Gün sonunda kişinin kendi zevkine kalmış bir durumu ortaya tartışma konusu olarak sunmak nafile bir eylem geliyor bana. Gülşen ‘ Sen Affetsen Ben Affetmem’ şarkısını kendi tarzına uygun bir şekilde yorumlamış. Şimdi kalkıp bu yorumu diğer şarkıcıların yorumu ile kıyaslamanın kime ne faydası var?
İşin en eğlenceli tarafı kendini bilirkişi ilan eden ama müzik ile uzaktan yakından alakası olmayanların üst perdeden yaptıkları yorumlar. Nasıl bir inanmışlık bu? Kendi dediğinin doğru olduğuna inanıp birde akıl vermelere kalkışmaları aşırı komik oluyor. Bırakın kim nasıl istiyorsa öyle yorumlasın şarkıyı. O mu güzel okumuş bu mu güzel okumuş yarışlarının kimseye bir faydası yok.
Sana Doyamıyorum
Ziynet Sali müzik dünyasında kendine yakışan ve radyoların seveceği şarkıları bulma konusunda usta bir isim.
Son çalışması ‘ Sana Doyamıyorum’ ile bu becerisini bir kez daha kanıtladı. Sözü ve müziği Emrah Karakuyu’ya düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait olan şarkı Türk, Yunan ve Latin müziğinden tatları bulacağınız keyifli bir çalışma olmuş. Ziynet Sali şarkı boyunca Akdeniz havaları estirirken, sevgiliye olan aşkı ve hayranlığı dinleyiciye sıcacık bir yorumla aktarıyor.
Düzenlemede imzası olan Ceceli yukarıda saydığım türleri öyle güzel harmanlamış ki dinlerken insanın içi kıpır kıpır oluyor. Şarkının yanı sıra Ziynet Sali’nin görselleri de bir başka güzel olmuş. Nihat Odabaşı’nın sihirli objektifine emanet edilen fotoğraflarda Sali resmen ateş ediyor. Odabaşı ve Sali’nin ortak çalışmaları her zaman güzel sonuçlar doğuruyor.
Kimse Bilmesin
Bengü’nün diskografisinde slow şarkılarının yeri bir başkadır. Gönül telimizi titreten söz ve melodiler ile her zaman bizi bizden alır.
3 yıllık bir aranın ardından söz ve müziği Bilal Sonses’e düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait olan ‘ Kimse Bilmesin’ ile yine yaralı kalplere dokunan bir şarkıya imza atan Bengü, başarılı slowlarının arasına bir yenisini daha eklemiş gözüküyor.
Şarkıya Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekilen video klipte stüdyoya 60 metrekarelik yapay bir havuz yapılmış. Havuz için sete 2 tanker su getirilmiş. Videoya bakıldığında su üzerindeki Bengü’nün görselleri gerçekten pek güzel duruyor.
Slowları kadar temposu yüksek şarkıları da bir başka güzel olan Bengü’nün bundan sonra çıkaracağı şarkıda enerjisi tavan bir iş ortaya koyacağını düşünüyorum. 3 yıllık ara döneminde şarkı biriktirmeye devam eden Bengü, eminim bahar ve yaz aylarına uygun dans edeceğimiz şarkıların çalışmalarına çoktan başlamıştır.
Kıyaslamalar
Magazin dünyası kıyaslamayı çok sever. Özellikle sosyal medyada etkileşimi garanti olan bu kıyaslamaların ucu bucağı olmaz. Son günlerde Bergen’in şarkılarının yeniden yorumlandığı albümden çıkan Gülşen’in çalışmasını diğer yorumcuların yorumları ile kıyaslamak yeni mevzumuz.
Gün sonunda kişinin kendi zevkine kalmış bir durumu ortaya tartışma konusu olarak sunmak nafile bir eylem geliyor bana. Gülşen ‘ Sen Affetsen Ben Affetmem’ şarkısını kendi tarzına uygun bir şekilde yorumlamış. Şimdi kalkıp bu yorumu diğer şarkıcıların yorumu ile kıyaslamanın kime ne faydası var?
İşin en eğlenceli tarafı kendini bilirkişi ilan eden ama müzik ile uzaktan yakından alakası olmayanların üst perdeden yaptıkları yorumlar. Nasıl bir inanmışlık bu? Kendi dediğinin doğru olduğuna inanıp birde akıl vermelere kalkışmaları aşırı komik oluyor. Bırakın kim nasıl istiyorsa öyle yorumlasın şarkıyı. O mu güzel okumuş bu mu güzel okumuş yarışlarının kimseye bir faydası yok.