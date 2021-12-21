Konu o olunca

Özgün ile 2020 yılında ‘Serhat’la Kayıttayız’ isimli programım için buluştuğumuzda kendi yapım şirketi EDZ Müzik ile ilgili planlarından ve yeni prodüksiyonlarından bahsetmişti. O zamandan bu zamana hız kesmeden üretime devam eden Özgün, 2021’in son günlerinde tempolu bir şarkı ile bizi yeni yıla hazırlıyor.

Sözleri Ferhat Yaşrin’e, bestesi Esad Fidan’a, düzenlemesi ise Gürkan Kömürcü’ye ait olan “Mümkânsız”ı geçtiğimiz günlerde çıkaran Özgün, hip hop’a göz kırparak kendi tarzına güzel bir çeşitlilik katmış. Özgün’ün yeni şarkısı yine radyolarda sık çalınacak, enerjisi yüksek bir iş olmuş.

Ellerin Uzansa

Dünya olarak içinde bulunduğumuz zor zamanların bizi hayatı daha derinlemesine sorgulamaya ittiği şu dönemde Ufuk Beydemir’in son şarkısı ‘Ellerin Uzansa’ ile adını koyamadığımız duygulara tercüman olmaya gelmiş gibi.

İnsanın insandan gün geçtikçe uzaklaştığı, samimiyeti mumla aradığı bir ortamda ‘Ellerin Uzansa’ hem derde ortak oluyor hem de hayata bir yerinden tutunmanın gerekliliğinin altını çiziyor.

60’lar ve 70’ler ekipmanlarıyla kaydedilmiş olan şarkı o ruhu gayet güzel aktaran soundu ile ışıl ışıl parlıyor. Söz ve müziği Ufuk Beydemir’e ait olan ‘ Ellerin Uzansa’nın prodüktörlüğünü ise Ufuk Beydemir ve Abdulkadir Çığşar yapmış.

Haftanın yenisi

Aslı Sivri'nin ‘Yara’ isimli şarkısı bu haftanın yenilerinden. Söz ve müziği Oğuzhan Çarklı'ya, düzenlemesi ise Honey Wave'a ait olan şarkı Aslı’nın müzik dünyasına ilk merhaba dediği çalışma.

Her gün yeni bir şarkı ve ismin yer aldığı bu zorlu müzik dünyasında Aslı’nın şansı açık olsun diyelim. Müzik çalışmalarının yanında aynı zamansa bilgisayar mühendisliği öğrencisi olan Aslı’nın r&b türünde olan yeni şarkısı ‘Yara’, yeni yorumlar duymak isteyenlere tavsiye edilir.