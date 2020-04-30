Şu aralar en çok duyduğumuz ve sorduğumuz soru Hande Ünsal’ın yeni şarkısının adı olmuş. “İyi misin?”
Hande’nin müzik kariyerinde bizlerle paylaştığı ilk orta tempolu şarkı olma özelliği taşıyan ‘ İyi misin?’ çalışmasının söz ve bestesi kendisine düzenlemesi ise Serkan Balkan’a ait.
Art arda yayınladığı yüksek tempolu, nokta atışı şarkılardan sonra ‘ Bakın ben böyle şarkılarında üstesinden gayet iyi gelirim “ dercesine paylaştığı şarkı, gece yarısı dijital platformda ilk yayınlandığında hemen Hande’ye mesaj atıp düşüncelerimi söylemiştim.
Bu sefer romantik Hande’yi dinleyici ile paylaşan Ünsal’ın ‘İyi misin?’ şarkısının düzenlemesinde Serkan Balkan’ın payını unutmamak lazım. Balkan, hem bizden hem de batı esintilerini ustalıkla yoğurmuş.
Şarkının video klip çalışması evde cep telefonu ile Halil Güzel yönetmenliğinde çekilmiş. Siyah beyaz olan video şarkının ruhunu çok şık yansıtmış.
İhtimaller
Genç oyuncu Baran Bölükbaşı karantina günlerinde yeni şarkısını dinleyiciye sunmuş. Daha önce Ozan Doğulu ile beraber yaptığı ‘Dedikodu’ isimli şarkısından sonra oynadığı dizilerde söylediği şarkıları saymazsak A’dan Z’ye her şeyiyle ilgilenip imzasını attığı bu şarkıya diskografisinin ikinci çalışması diyebiliriz.
Söz , müzik ve düzenlemesini kendisinin yaptığı “ İhtimaller” şarkısı şu an genç dinleyicinin sevip dinlediği tarzda bir şarkı olmuş. Oyunculuk kariyeri yanında müziği ihmal etmeyen ve o tarafı da besleyen Baran’ın gönlü bana kalırsa müzik için bir başka atıyor gibi.
Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan ve enstrüman çalan genç oyuncunun dinlediği müzik yelpazesi bir hayli geniş. Duvarında Tupac fotoğrafı var diye sek o müzik türüne bağlı zannetmeyin. Elektro gitar ile gayet yakın bir ilişkisi var. Çaldığı ve dinlediği müziklerinin etkilerini ilerleyen çalışmalarında paylaşacağını düşündüğüm Baran’ın bu alanda ciddi ve planlı olduğu belli. Yolu açık olsun
Derya söylüyordu
Müzisyenlerin kanı kaynar. Öyle hiç bir şey yapmadan oturmak özellikle şu günlerde doğalarına aykırıdır. Karantinada üreten tayfada çalışmalar son hız devam eder. İşin birde sahne kısmı vardır. O alkış , seyirciden gelen enerji şarkıcının benzinidir. Bunun fiziksel olarak imkansız olduğu şu günlerde o isteklerini törpülemek adına ya sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar ya da youtube kanallarına özel çekimler yaparlar.
Derya Uluğ üretimini bu tatlarda sunmak adına ‘SöylüyorDU’ adı altında bir seri ile youtube kanalını açtı. Bu serinin ilk şarkısı Şebnem Ferah’ın ilk albümünde yer alan ‘ İyi gün dostlarım’ oldu. Şarkının ismini ilk duyduğumda çok şaşırdım. Normalde Şebnem Ferah denince cover olarak seçilen şarkılar bellidir. Derya’nın seçimini ‘İyi gün dostlarım ‘ dan yana kullanması her açıdan iyi olmuş.
Derya belirli kalıplarda kalmayı sevmediğini müzikal kariyerinde yaptığı seçimlerde hep gösterdi. Tutmuş bir tarzı devam ettirmek yerine beklenmedik bir anda slow şarkı çıkarabilen , ardından gerek söz gerek sound olarak farklılıkları olan çalışmaları denemekten çekinmeyen bir şarkıcı, söz yazarı ve besteci oldu. İdealleri onu tek tip şarkılar söyleyen birisi olmaktan çıkardı. Açtığı youtube kanalında seçtiği ilk şarkı ile sesinin bambaşka bir yönünü böylelikle göstermiş oldu Derya.
‘İyi gün dostlarım’ ile ileride seçeceği şarkıların farklı olacağının sinyalini verdi. Hem kendi şarkılarına katacağı yeni yorumlar hem de yapacağı coverlar açısından çok keyifli ve renkli olacağını düşündüğüm Derya’nın yeni kanalını takipte kalalım.
İyi misin?
Şu aralar en çok duyduğumuz ve sorduğumuz soru Hande Ünsal’ın yeni şarkısının adı olmuş. “İyi misin?”
Hande’nin müzik kariyerinde bizlerle paylaştığı ilk orta tempolu şarkı olma özelliği taşıyan ‘ İyi misin?’ çalışmasının söz ve bestesi kendisine düzenlemesi ise Serkan Balkan’a ait.
Art arda yayınladığı yüksek tempolu, nokta atışı şarkılardan sonra ‘ Bakın ben böyle şarkılarında üstesinden gayet iyi gelirim “ dercesine paylaştığı şarkı, gece yarısı dijital platformda ilk yayınlandığında hemen Hande’ye mesaj atıp düşüncelerimi söylemiştim.
Bu sefer romantik Hande’yi dinleyici ile paylaşan Ünsal’ın ‘İyi misin?’ şarkısının düzenlemesinde Serkan Balkan’ın payını unutmamak lazım. Balkan, hem bizden hem de batı esintilerini ustalıkla yoğurmuş.
Şarkının video klip çalışması evde cep telefonu ile Halil Güzel yönetmenliğinde çekilmiş. Siyah beyaz olan video şarkının ruhunu çok şık yansıtmış.
İhtimaller
Genç oyuncu Baran Bölükbaşı karantina günlerinde yeni şarkısını dinleyiciye sunmuş. Daha önce Ozan Doğulu ile beraber yaptığı ‘Dedikodu’ isimli şarkısından sonra oynadığı dizilerde söylediği şarkıları saymazsak A’dan Z’ye her şeyiyle ilgilenip imzasını attığı bu şarkıya diskografisinin ikinci çalışması diyebiliriz.
Söz , müzik ve düzenlemesini kendisinin yaptığı “ İhtimaller” şarkısı şu an genç dinleyicinin sevip dinlediği tarzda bir şarkı olmuş. Oyunculuk kariyeri yanında müziği ihmal etmeyen ve o tarafı da besleyen Baran’ın gönlü bana kalırsa müzik için bir başka atıyor gibi.
Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan ve enstrüman çalan genç oyuncunun dinlediği müzik yelpazesi bir hayli geniş. Duvarında Tupac fotoğrafı var diye sek o müzik türüne bağlı zannetmeyin. Elektro gitar ile gayet yakın bir ilişkisi var. Çaldığı ve dinlediği müziklerinin etkilerini ilerleyen çalışmalarında paylaşacağını düşündüğüm Baran’ın bu alanda ciddi ve planlı olduğu belli. Yolu açık olsun
Derya söylüyordu
Müzisyenlerin kanı kaynar. Öyle hiç bir şey yapmadan oturmak özellikle şu günlerde doğalarına aykırıdır. Karantinada üreten tayfada çalışmalar son hız devam eder. İşin birde sahne kısmı vardır. O alkış , seyirciden gelen enerji şarkıcının benzinidir. Bunun fiziksel olarak imkansız olduğu şu günlerde o isteklerini törpülemek adına ya sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar ya da youtube kanallarına özel çekimler yaparlar.
Derya Uluğ üretimini bu tatlarda sunmak adına ‘SöylüyorDU’ adı altında bir seri ile youtube kanalını açtı. Bu serinin ilk şarkısı Şebnem Ferah’ın ilk albümünde yer alan ‘ İyi gün dostlarım’ oldu. Şarkının ismini ilk duyduğumda çok şaşırdım. Normalde Şebnem Ferah denince cover olarak seçilen şarkılar bellidir. Derya’nın seçimini ‘İyi gün dostlarım ‘ dan yana kullanması her açıdan iyi olmuş.
Derya belirli kalıplarda kalmayı sevmediğini müzikal kariyerinde yaptığı seçimlerde hep gösterdi. Tutmuş bir tarzı devam ettirmek yerine beklenmedik bir anda slow şarkı çıkarabilen , ardından gerek söz gerek sound olarak farklılıkları olan çalışmaları denemekten çekinmeyen bir şarkıcı, söz yazarı ve besteci oldu. İdealleri onu tek tip şarkılar söyleyen birisi olmaktan çıkardı. Açtığı youtube kanalında seçtiği ilk şarkı ile sesinin bambaşka bir yönünü böylelikle göstermiş oldu Derya.
‘İyi gün dostlarım’ ile ileride seçeceği şarkıların farklı olacağının sinyalini verdi. Hem kendi şarkılarına katacağı yeni yorumlar hem de yapacağı coverlar açısından çok keyifli ve renkli olacağını düşündüğüm Derya’nın yeni kanalını takipte kalalım.