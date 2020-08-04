İlkokul anıları unutulmaz. Yıllar geçse de net hatırladığım şeylerin en başında hep o yıllar gelir. Özel Kalamış İlkokulu’nun yerinde şimdi yeller esse de önünden geçerken o zamanlara özlemle hep bir selam çakarım. Okulumuz her açıdan çok yönlü ve eğlenceliydi. Bilenler bilir.
İlkokulda bizim sınıfın şarkılardan sorumlu bakanı Zeynep Özyılmaz idi. Müzik derslerinde sesi güzel diye hep onu dinlerdik. Zeynep’in birde küçük kardeşi Ayşe vardı. O bizden bir alt sınıfta öğrenim görmekteydi. Kendisini sınıfa ablasını ziyarete geldiğinde görürdük. Ayşe’ye dair o zamanlardan aklımda kalan şey enerji saçan gözleriydi. O enerji yıllar içinde kendisinin önce basın sonra müzik dalında keyifli işler yapmasına neden oldu.
Müzik konusunda bana kalırsa çok hırslı değildi. Şarkı söylemeyi seven, hikayelerini bu yolla paylaşan bir yorumcu olarak kalmak onun için kafiydi. Yıllar önce yazdığı bir kitap vesilesi ile yaptığım röportajda konuyu müziğe getirip neden bu konuda hırslı olmadığını tekrar sorduğumda bana “ Hırslı durmak için ne yapmak lazım? Nasıl hırslı durulur? Müzikte hırsın işi olur mu? Hırsla müzik yapılır mı? “ soruları ile karşılık verip , derdinin sadece şarkılarını söylemek olduğunun altını çizmişti.
Uzunca bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde müzik dünyasına geri dönen Ayşe, cebinde biriktirdiği şarkılardan ilkini dinleyici ile paylaştı.
Sözleri ve bestesini Sezen Aksu ile birlikte hazırladığı ‘ Geri Dönülmüyor’ ile şarkıcı kimliğini tekrar ön plana çıkarmaya karar veren Ayşe için yeniden doğmuş gibi desek yeridir.
Sezen Aksu ile Studio Lonca’da yaklaşık bir senedir yazdıkları ve söyledikleri şarkıları teker teker paylaşmanın heyecanı içinde olan Ayşe, Studio Lonca’nın hayatına ve kendisine bakışını değiştiren, hiç mezun olmak istemediği bir okul olduğunu söylemiş.
Ben şarkıyı beğendim. Bundan sonra gelecek olanları merak ediyorum. Eminim yeni Ayşe’nin kaleminden dökülen çok enteresan şarkılar sırada bekliyor. Bu sefer arayı fazla açmadan hepsini paylaşacağını ümit ediyorum.
Biten bitti
Son yıllarda müziğin mutfağında üreten başarılı isimlerinden biri olan Melda Gürbey ilk solo çalışması “Yorma”nın ardından geçtiğimiz günlerde çıkan yeni şarkısı “Biten Bitti” ile yazın son aylarında tempoyu yükseltiyor.
Melda’nın söz yazarı ve besteci olarak skalasının geniş olduğunu bundan önceki yazılarımda belirtmiştim. Başka şarkıcılara verdiği başarılı şarkıların yanı sıra kendi şarkıcılık kariyerini de emin adımlarla sürdüren Melda’nın sakin duruşunu seviyorum. Acele etmeden içine sinen işleri paylaşmaktan yana olan tavrı uzun vadede kendisine artılar getirecek diye düşünüyorum.
Yeni şarkıya dönecek olursak sözü Melda Gürbey’e, müziği Melda Gürbey ve Tarık İster’e ait olan ‘ Biten bitti’nin düzenlemesinde ise yine Tarık İster imzasını görüyoruz. Hızlı bir şarkı ile yazı kapatmak isteyen Melda’dan Eylül ayından sonra orta tempolu yürek dağlayan bir şarkı beklemekteyim.
Dualı Madonnalı
Son zamanlarda yabancı müzik adına en keyifli haber benim için Dua Lipa’dan geldi. Sosyal medya hesabından müjdeyi veren Lipa , son albümünde yer alan ve benim aşırı sevdiğim ‘ Levitating’ şarkısının remix versiyonunun Madonna ve Missy Elliot eşliğinde tekrar çıkacağını söyledi.
Şarkı tam Madonna’nın kalemi. Onun sevdiği sularda yüzen melodiler. Kendisine çok yakıştığına eminim. Missy Elliot ise yılların kalender isimlerinden. Varlığı ile şarkıya bambaşka bir renk karmıştır.
Normal şartlarda bu şarkıya bu isimlerle güzel bir video klip gelmesi beklenir. Şu an için bu konu ile ilgili bir haber yok. Açıkçası benim umudumda yok. Madonna’nın sağlık sorunları yüzünden koltuk değneği kullanması bunun en önemli sebeplerinden. Belki farklı bir çözümle bu beraberlik bir video ile şahlanır. Hepsini ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
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Geri dönülmüyor
İlkokul anıları unutulmaz. Yıllar geçse de net hatırladığım şeylerin en başında hep o yıllar gelir. Özel Kalamış İlkokulu’nun yerinde şimdi yeller esse de önünden geçerken o zamanlara özlemle hep bir selam çakarım. Okulumuz her açıdan çok yönlü ve eğlenceliydi. Bilenler bilir.
İlkokulda bizim sınıfın şarkılardan sorumlu bakanı Zeynep Özyılmaz idi. Müzik derslerinde sesi güzel diye hep onu dinlerdik. Zeynep’in birde küçük kardeşi Ayşe vardı. O bizden bir alt sınıfta öğrenim görmekteydi. Kendisini sınıfa ablasını ziyarete geldiğinde görürdük. Ayşe’ye dair o zamanlardan aklımda kalan şey enerji saçan gözleriydi. O enerji yıllar içinde kendisinin önce basın sonra müzik dalında keyifli işler yapmasına neden oldu.
Müzik konusunda bana kalırsa çok hırslı değildi. Şarkı söylemeyi seven, hikayelerini bu yolla paylaşan bir yorumcu olarak kalmak onun için kafiydi. Yıllar önce yazdığı bir kitap vesilesi ile yaptığım röportajda konuyu müziğe getirip neden bu konuda hırslı olmadığını tekrar sorduğumda bana “ Hırslı durmak için ne yapmak lazım? Nasıl hırslı durulur? Müzikte hırsın işi olur mu? Hırsla müzik yapılır mı? “ soruları ile karşılık verip , derdinin sadece şarkılarını söylemek olduğunun altını çizmişti.
Uzunca bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde müzik dünyasına geri dönen Ayşe, cebinde biriktirdiği şarkılardan ilkini dinleyici ile paylaştı.
Sözleri ve bestesini Sezen Aksu ile birlikte hazırladığı ‘ Geri Dönülmüyor’ ile şarkıcı kimliğini tekrar ön plana çıkarmaya karar veren Ayşe için yeniden doğmuş gibi desek yeridir.
Sezen Aksu ile Studio Lonca’da yaklaşık bir senedir yazdıkları ve söyledikleri şarkıları teker teker paylaşmanın heyecanı içinde olan Ayşe, Studio Lonca’nın hayatına ve kendisine bakışını değiştiren, hiç mezun olmak istemediği bir okul olduğunu söylemiş.
Ben şarkıyı beğendim. Bundan sonra gelecek olanları merak ediyorum. Eminim yeni Ayşe’nin kaleminden dökülen çok enteresan şarkılar sırada bekliyor. Bu sefer arayı fazla açmadan hepsini paylaşacağını ümit ediyorum.
Biten bitti
Son yıllarda müziğin mutfağında üreten başarılı isimlerinden biri olan Melda Gürbey ilk solo çalışması “Yorma”nın ardından geçtiğimiz günlerde çıkan yeni şarkısı “Biten Bitti” ile yazın son aylarında tempoyu yükseltiyor.
Melda’nın söz yazarı ve besteci olarak skalasının geniş olduğunu bundan önceki yazılarımda belirtmiştim. Başka şarkıcılara verdiği başarılı şarkıların yanı sıra kendi şarkıcılık kariyerini de emin adımlarla sürdüren Melda’nın sakin duruşunu seviyorum. Acele etmeden içine sinen işleri paylaşmaktan yana olan tavrı uzun vadede kendisine artılar getirecek diye düşünüyorum.
Yeni şarkıya dönecek olursak sözü Melda Gürbey’e, müziği Melda Gürbey ve Tarık İster’e ait olan ‘ Biten bitti’nin düzenlemesinde ise yine Tarık İster imzasını görüyoruz. Hızlı bir şarkı ile yazı kapatmak isteyen Melda’dan Eylül ayından sonra orta tempolu yürek dağlayan bir şarkı beklemekteyim.
Dualı Madonnalı
Son zamanlarda yabancı müzik adına en keyifli haber benim için Dua Lipa’dan geldi. Sosyal medya hesabından müjdeyi veren Lipa , son albümünde yer alan ve benim aşırı sevdiğim ‘ Levitating’ şarkısının remix versiyonunun Madonna ve Missy Elliot eşliğinde tekrar çıkacağını söyledi.
Şarkı tam Madonna’nın kalemi. Onun sevdiği sularda yüzen melodiler. Kendisine çok yakıştığına eminim. Missy Elliot ise yılların kalender isimlerinden. Varlığı ile şarkıya bambaşka bir renk karmıştır.
Normal şartlarda bu şarkıya bu isimlerle güzel bir video klip gelmesi beklenir. Şu an için bu konu ile ilgili bir haber yok. Açıkçası benim umudumda yok. Madonna’nın sağlık sorunları yüzünden koltuk değneği kullanması bunun en önemli sebeplerinden. Belki farklı bir çözümle bu beraberlik bir video ile şahlanır. Hepsini ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
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