Sibel Bilgiç 'Alışamadım' şarkısıyla ünlendikten sonra bir anda her şeyi bırakıp müzikal kariyerini sonlandırmıştı.
2012 yılında kendisiyle 16 yıl sonra çıkardığı ‘ Aşk çarpsın beni’ albümü vesilesiyle buluşmuş bu uzaklaşmayı ve hayatındaki yenilikleri uzun uzun konuşmuştum.
O zamanlar ortadan neden kaybolduğunu sorduğumda bana‘ 16 yıl müzik yapmayarak zaten unutulmayı göze almıştım. Bir tercih yaptım, iş hayatına atıldım. Her ne kadar müziğe dönmek istesem de olmadı. O kadar iyi bir şarkı ki ‘ Alışamadım’ üzerine çıkmam gerekiyordu. Bu da büyük bir baskı! Hayat bir tercih. O dönem başka bir hayatı tercih ettim.’ cevabını vermişti.
Sibel Bilgiç 90’lı yıllarda hafızalarımıza duru güzelliği ve ‘ Alışamadım’ video klip çalışmasında giydiği mavi kıyafet ile kazınmıştı. O dönem öyle popülerdi ki gece çıktığı yerleri tıka basa dolduruyordu. Böyle bir pozisyondayken her şeyi bırakmak cesur bir karardı.
2012 yılında çıkardığı ‘ Aşk çarpsın beni ‘ albümünden sonra tekrar iş hayatına dönen Sibel Bilgiç, 8 senenin ardından ‘ Diyemedim ‘ şarkısıyla şimdi yeniden aramızda.
Söz ve müziği Cengiz Tekin'e, düzenlemesi ise Alper Atakan'a ait çalışmayı özellikle rahmetli Ferdi Özbeğen’den dinleyip sevmiştik. Bu projeyi yapmaya ilk karar verdiklerinde Sibel Bilgiç’e şarkıyı Özgür Aras önermiş. İyi ki önermiş. Şarkı yeniden farklı bir düzenleme ile Bilgiç’e çok yakışmış.
Ateşten gömleği yeniden giydi
Dijital dünyada ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Özellikle son zamanlarda müzik dünyasında dengeler sosyal medyanın gündemi doğrultusunda şekilleniyor. Son zamanlarda buna en iyi örnek Ebru Yaşar’ın ‘ Ateşten Gömlek’ şarkısı oldu.
Bir anda viral olan dans videosunda fonda çalan ‘ Ateşten Gömlek’ şarkısı yeniden insanların ilgisini çekti ve bu şarkıyla çekilen videolar çoğalmaya başladı. Bu sayede Ebru Yaşar’ın şu an en çok indirilen 2. şarkısı ‘Ateşten Gömlek’ oldu. 1 numarada ise geçtiğimiz Mart ayında çıkardığı ‘ Kalmam’ isimli şarkısı yer alıyor.
2006 yılında çıkardığı ve o dönem büyük ses getiren ‘ Yeşillenirim’ albümünde yer alan ‘ Ateşten Gömlek’ şarkısının 14 sene sonra tekrar başarı elde etmesi sosyal medyanın gücü sayesinde oldu diyebiliriz.
Ebru Yaşar dijital dünyaya çabuk adapte olan , uygulamaları başarı ile kullanan isimlerden bir tanesi. Kendisi zaten zamanında sevilen şarkısının yeni neslin diline düşmesinin şerefine kendi hesabından şarkıyı akapella okuyarak teşekkürünü etti. Bakalım önümüzdeki günler hangi şarkıları yeniden karşımıza çıkartacak.
Bir konserin ardından
Gökhan Türkmen, GTR Müzik ve Ege Orman Vakfı işbirliği ile geçtiğimiz günlerde doğa dostları için canlı bir konser verdi. Bu anlamlı yayın, salgın sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanları adına İzmir-Torbalı- Yoğurtçular ağaçlandırma sahasında 500 adet fidan yeşermesine ve aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Melis Özsoysal Korusu'nun ilk temellerinin atılmasına vesile oldu.
2000 fidan bağışı yapılan Gökhan Türkmen’in bu konserinden sonra sırada önümüzdeki günlerde çıkacak ‘Yüzüme Vurma’ şarkısı var. Sözleri ile yine farkındalık yaratmayı hedefleyen Türkmen , bu sefer dünyanın insanlığa sitemini anlatacak. Bu parçanın gelirinin bir kısmı yine Ege Orman Vakfı’na bağışlanacakmış.
Karantina sürecinde paylaşımları ile her zaman öncelikli olarak farkındalık yaratmayı hedefleyen Türkmen’i sosyal medya hesaplarından keyifle takip etmeye devam.
Eski albümlerin hakkı
Bu aralar itunes’un belirli ülkelerdeki listelerinde çok eski yıllara ait şarkı ve albümlerin 1 numarada olduğuna şahit oluyoruz. 20 yıllık bir albüm bir anda listesinin üst sıralarında yer alabiliyor. Bir şarkıcının 2 farklı albümünün ilk 10’da resmi geçit yapması ise artık olağan bir durum.
Tüm bunlar o şarkıcıların sıkı hayranlarının eseri. Örneğin geçtiğimiz haftalarda Madonna’nın 1994 tarihli ‘ Bedtime Stories’ albümü , Janet Jackson’ın 1986 çıkışlı Control albümü listelerin üst sıralarında arz-ı endam etti. Sanatçıların hayranları listenin üst sırasında görmek istedikleri albümü belirliyor ve iyi organize olup o albümleri satın alarak nostalji rüzgarları estiriyor.
Hal böyle olunca Lady Gaga yeni albümünü çıkardığında albümündeki şarkılar listenin üst sıralarında yer alırken , 1 numarada ise Britney Spears’ın 2016 tarihli albümünden bir parça yer alıyor.
Diyemedim
Sibel Bilgiç 'Alışamadım' şarkısıyla ünlendikten sonra bir anda her şeyi bırakıp müzikal kariyerini sonlandırmıştı.
2012 yılında kendisiyle 16 yıl sonra çıkardığı ‘ Aşk çarpsın beni’ albümü vesilesiyle buluşmuş bu uzaklaşmayı ve hayatındaki yenilikleri uzun uzun konuşmuştum.
O zamanlar ortadan neden kaybolduğunu sorduğumda bana‘ 16 yıl müzik yapmayarak zaten unutulmayı göze almıştım. Bir tercih yaptım, iş hayatına atıldım. Her ne kadar müziğe dönmek istesem de olmadı. O kadar iyi bir şarkı ki ‘ Alışamadım’ üzerine çıkmam gerekiyordu. Bu da büyük bir baskı! Hayat bir tercih. O dönem başka bir hayatı tercih ettim.’ cevabını vermişti.
Sibel Bilgiç 90’lı yıllarda hafızalarımıza duru güzelliği ve ‘ Alışamadım’ video klip çalışmasında giydiği mavi kıyafet ile kazınmıştı. O dönem öyle popülerdi ki gece çıktığı yerleri tıka basa dolduruyordu. Böyle bir pozisyondayken her şeyi bırakmak cesur bir karardı.
2012 yılında çıkardığı ‘ Aşk çarpsın beni ‘ albümünden sonra tekrar iş hayatına dönen Sibel Bilgiç, 8 senenin ardından ‘ Diyemedim ‘ şarkısıyla şimdi yeniden aramızda.
Söz ve müziği Cengiz Tekin'e, düzenlemesi ise Alper Atakan'a ait çalışmayı özellikle rahmetli Ferdi Özbeğen’den dinleyip sevmiştik. Bu projeyi yapmaya ilk karar verdiklerinde Sibel Bilgiç’e şarkıyı Özgür Aras önermiş. İyi ki önermiş. Şarkı yeniden farklı bir düzenleme ile Bilgiç’e çok yakışmış.
Ateşten gömleği yeniden giydi
Dijital dünyada ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Özellikle son zamanlarda müzik dünyasında dengeler sosyal medyanın gündemi doğrultusunda şekilleniyor. Son zamanlarda buna en iyi örnek Ebru Yaşar’ın ‘ Ateşten Gömlek’ şarkısı oldu.
Bir anda viral olan dans videosunda fonda çalan ‘ Ateşten Gömlek’ şarkısı yeniden insanların ilgisini çekti ve bu şarkıyla çekilen videolar çoğalmaya başladı. Bu sayede Ebru Yaşar’ın şu an en çok indirilen 2. şarkısı ‘Ateşten Gömlek’ oldu. 1 numarada ise geçtiğimiz Mart ayında çıkardığı ‘ Kalmam’ isimli şarkısı yer alıyor.
2006 yılında çıkardığı ve o dönem büyük ses getiren ‘ Yeşillenirim’ albümünde yer alan ‘ Ateşten Gömlek’ şarkısının 14 sene sonra tekrar başarı elde etmesi sosyal medyanın gücü sayesinde oldu diyebiliriz.
Ebru Yaşar dijital dünyaya çabuk adapte olan , uygulamaları başarı ile kullanan isimlerden bir tanesi. Kendisi zaten zamanında sevilen şarkısının yeni neslin diline düşmesinin şerefine kendi hesabından şarkıyı akapella okuyarak teşekkürünü etti. Bakalım önümüzdeki günler hangi şarkıları yeniden karşımıza çıkartacak.
Bir konserin ardından
Gökhan Türkmen, GTR Müzik ve Ege Orman Vakfı işbirliği ile geçtiğimiz günlerde doğa dostları için canlı bir konser verdi. Bu anlamlı yayın, salgın sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanları adına İzmir-Torbalı- Yoğurtçular ağaçlandırma sahasında 500 adet fidan yeşermesine ve aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Melis Özsoysal Korusu'nun ilk temellerinin atılmasına vesile oldu.
2000 fidan bağışı yapılan Gökhan Türkmen’in bu konserinden sonra sırada önümüzdeki günlerde çıkacak ‘Yüzüme Vurma’ şarkısı var. Sözleri ile yine farkındalık yaratmayı hedefleyen Türkmen , bu sefer dünyanın insanlığa sitemini anlatacak. Bu parçanın gelirinin bir kısmı yine Ege Orman Vakfı’na bağışlanacakmış.
Karantina sürecinde paylaşımları ile her zaman öncelikli olarak farkındalık yaratmayı hedefleyen Türkmen’i sosyal medya hesaplarından keyifle takip etmeye devam.
Eski albümlerin hakkı
Bu aralar itunes’un belirli ülkelerdeki listelerinde çok eski yıllara ait şarkı ve albümlerin 1 numarada olduğuna şahit oluyoruz. 20 yıllık bir albüm bir anda listesinin üst sıralarında yer alabiliyor. Bir şarkıcının 2 farklı albümünün ilk 10’da resmi geçit yapması ise artık olağan bir durum.
Tüm bunlar o şarkıcıların sıkı hayranlarının eseri. Örneğin geçtiğimiz haftalarda Madonna’nın 1994 tarihli ‘ Bedtime Stories’ albümü , Janet Jackson’ın 1986 çıkışlı Control albümü listelerin üst sıralarında arz-ı endam etti. Sanatçıların hayranları listenin üst sırasında görmek istedikleri albümü belirliyor ve iyi organize olup o albümleri satın alarak nostalji rüzgarları estiriyor.
Hal böyle olunca Lady Gaga yeni albümünü çıkardığında albümündeki şarkılar listenin üst sıralarında yer alırken , 1 numarada ise Britney Spears’ın 2016 tarihli albümünden bir parça yer alıyor.