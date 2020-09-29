Ayla’nın sürprizi

Demir Demirkan karantina günlerinde yazdığı ‘ Deli Hayaller ‘ isimli şarkısını bu pazartesi tüm dijital platformlarda dinleyicisi ile paylaştı.

Dünya olarak yaşadığımız bu krizden en az hasarla çıkabilmek için umut ve hayallerimize hep birlikte sarılmamız gerektiğinin altını çizen Demir Demirkan , söz ve müziği kendisine ait yeni şarkısına dinleyicilerinin evden çektiği görüntüler eşliğinde bir video klip hazırlamış. Videoda Demir Demirkan şarkısını söylerken çevresinde oluşan karelerdeki sevenlerinin eşlik etmesi enerjiyi gayet güzel tamamlamış.

Demirkan, ‘Deli Hayaller’ şarkısı için; ‘Hepimizin 'Deli' diye nitelendirebileceği hayalleri var. Bu hayaller kendimizden daha büyük ve gerçekleştirilemez gibi gözükse de işin gerçeği, o hayalleri kurabiliyorsak gerçekleştirebiliriz de! Single’ın kapak tasarımında da betimlendiği gibi, küçücük kayığında herhangi bir kişi yıldızlı bir gecede umuduna güvenip koca bir okyanusa açılabilir. Bu dünyayı bu inanç ve cesaretle kurduk ve aynı umutlarla yaşatmaya devam edeceğiz.’ ifadelerini kullanmış. Karışık duygular yaşadığımız şu günlerde umut ve cesaret mesajları veren şarkıları dinlemek bir başka güç veriyor insana.

Şarkıcı Gonca Vuslateri

Seneler önce düşünürdüm Gonca Vuslateri şarkı söylese ne güzel olur diye. Garip bir şekilde kendisinden 80’li yılların Madonna’sının enerjisini alırım. Deli dolu oluşu , azimli kariyer adımları bana hep o zamanların Madonna’sını anımsatır. Koyu saçları ve kırmızı ruju ile ‘Like a Prayer’ dönemi Madonna’sına selam çakar adeta benim gözümde. Şarkıcı olarak onu görmeyi belki bu benzerliklerden ötürü daha çok istiyordum.

Bu isteğim onunda yapılacaklar listesinde olacak ki ilk olarak 2017 yılında “Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları”nda Tuna Kiremitçi ile “Sana Dair” şarkısında düet yaparak şarkıcılık serüveninin fitilini ateşledi. Ondan sonra solo olarak müzik adına bir çalışma gelmese de İstanbul’da sevdiği şarkıları seslendirdiği keyifli gece programları oldu.

Ve oyunculuktan sonra müzikte de adından söz ettirmesinin gerekliliğine inandığım Gonca Vuslateri’nin 2 senedir çekmecesinde duran ve kendisine Sezen Aksu tarafından hediye edilen “Hep Bi’Şey Eksik” isimli parçasının dinleyici ile buluşma vakti karantina günlerine denk geldi. Parçanın düzenlemesi geçtiğimiz ay ilk solo albümü ‘Epoch’u çıkaran ve severek dinlediğim Redd grubunun solisti Doğan Duru’ya ait.

“Hep Bi’Şey Eksik”, Gonca’nın üzerine çok güzel dikilmiş bir elbise. Sezen Aksu dokunuşu ve Doğan Duru’nun aranjesi öyle güzel iç içe geçmiş ki dinlerken müzikal bir filmin esaslı bir sahnesinde Gonca’yı dinliyoruz sanki. Kendisi oyuncu olmanın avantajlarını şarkıyı dinleyiciye yaşatarak fazlasıyla kullanmış.