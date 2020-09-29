Ayla’nın sürprizi

‘Alayı Yalan’ isminden anlaşılacağı üzere ayar veren bir şarkı. Mela’nın efkarlı vokali sizin şarkının hikayesine daha çok inanmanızı sağlıyor. Dile yapışır nakaratı ile ilk dinleyişte dinleyiciyi yakalayan ‘Alayı Yalan’, gözlemlediğim kadarıyla dijital platformlarda yavaş yavaş dikkat çekmeye başladı bile.
8 yaşında piyano çalmaya başlayan, kendi söz ve müziğini yazan 24 yaşındaki müzik aşığı Mela’nın dinleyiciye anlatacağı çok hikaye var diye düşünüyorum. Dinlediği farklı türleri müziğine ve vokaline yansıtarak ortaya nasıl şarkılar çıkartacağını bekleyip göreceğiz.
Delale fırtınası
2008 yılında arkadaşı Asil ile ‘Tahribad-ı İsyan’ grubunu kuran Zen-G , bu grupla rap camiasında hatırı sayılır bir tanınırlık ve başarı elde etmiş.
Pandeminin ilk zamanları Emir, Zeynep’e şarkıyı önermiş ve sevip beğenirse hediye etmek istemiş. Şarkının tek bir gitarla yapılmış demosuna hayran kalan Zeynep, Emir’in isteğini düet yapmak şartıyla kabul etmiş ve 3 ay sonunda şarkının pişme işlemleri tamamlanınca geçtiğimiz günlerde çıkmış.
Zeynep şarkıya ayrı bir sevdalı. Ne zaman dinlese ağlayası geliyormuş. ‘Dargın’, Emir’in 2019 yazında yaptığı bir aşk ve ayrılık şarkısı. O dönem ‘Nalan’ şarkısı beğenildikten hemen sonra ‘Dargın’nın yayınlanması düşünülmüş fakat Emir, ‘Nalan’nın ardından bir ayrılık şarkısı daha çıkarmak istemediği için beklemede kalmış. İşin özü insanın kısmetinde ne varsa o oluyor. Bu şarkı Zeynep ile Emir’in beraber okuması için kodlanmış adeta.
Şarkının tam 12’den vurma sebebi bana göre sitemin ve ayrılık acısının çok can alıcı sözlerle anlatılmış olması. ‘Güvendiğim şu dağlarda orman yangınları’ sözünü duyunca insanın derin bir ah çekip ufuklara dalası geliyor.
Düet zor iştir. Seslerin uyumu , yorumlayanların kimyası , inandırıcılığı... her şey birbirini tetikler. Ben Zeynep ve Emir’in düetinden mutlu ayrılanlardanım. Dinlemediyseniz bir dinleyin. Bakalım göz pınarlarınız şarkıya nasıl tepki verecek.
Türkmen’in kızları için yazdığı ve bestelediği “Mavi” şarkısının en önemli yanı ise kızı Nil Rona ile birlikte söylemiş olması. GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan ‘Mavi’, gitar ağırlıklı rock sounda sahip duygusal bir şarkı olmuş.
Şarkı Türkmen’in 5 yaşındaki Nil Rona’nın ilk stüdyo deneyimi olsa da aslında müzikseverlerle ikinci buluşması diyebiliriz. İlki 2018 yılında ‘Nil Rona’nın rüyaları: Gobili’ adı altında yayınlanmış şirin mi şirin bir proje idi. Bu projeyi kaçırdıysanız önceki yazılarımda bulabilirsiniz.
“Mavi”, Nil Rona’nın ağzından kız kardeşi Leyla Ada’ya söylediği sevgi dolu sözlerle gönül telini titretiyor. İki kardeşin birbirine olan sevgi ve bağlılığı üzerine yapılan şarkının sözü ve müziği Gökhan Türkmen’e, düzenlemesi ise Bora Çifterler’e ait.
Her işinde olduğu bu çalışmada yine görsele büyük önem veren Gökhan , ‘Mavi’nin kapağında kardeşi Leyla Ada’nın ultrason görüntüsüne bakan Nil Rona karesini sunmuş. Bu duygusal kapak tasarımı Morespace Studio’ya ait.
Benzer işlerin cirit attığı zamanlarda yeni denemeler , farklı melodiler ve vokaller ilaç gibi geliyor. Martino farklı duruşu ve müziği ile buradan hareketle ileriki zamanlarda isminden fazlaca söz ettirecek gibi.
‘ Kül Olsun’ Martino’nun 7 şarkıdan oluşan ‘ 11:23’ isimli albümünden görücüye çıkan ilk şarkı olma özelliği taşıyor. Martino, önümüzdeki üç hafta boyunca bu albümden 3 tekli paylaşacakmış. 4 Eylül’de çıkması planlanan albümün prodüktörlüğünü ise VEYasin yapmış.
‘Kül Olsun’ ilk dinleyişte şaşırtan , ikinci dinleyişte kana karışıp nakaratı hafızaya kazınan bir şarkı olmuş. Ben Martino’nun şarkıyla beraber ortaya koyduğu stilini ve video klip çalışmasını gayet başarılı buldum. Yaptıkları yapacaklarının garantisi gibi duruyor.
İtalya Milano doğumlu Martino , müzisyen aileden gelen bir isim olduğu için genetik kodlarında müzik aşkı hali hazırdaki yerini almış.
Kısaca artık kimse albüm yapmaya kolay kolay yanaşmıyor. Albümden 2-3 şarkıya çekilen video klipten sonra geride kalan şarkıların tarihin tozlu raflarındaki yerini alması kaçınılmaz oluyor.
Bu ay karşımıza çıkan iki örnek aslında o şarkılara şans tanımanın , yeniden dikkat çekmesini sağlamanın yararına parmak bastı diyebiliriz. Bana kalırsa bu sistem tutar. Şimdi çıkış tarihleri eski olmasına rağmen yeni çekilen videolarla tekrar vitrin önüne çıkan 2 şarkıya bir göz atalım.
Diğer yarın
Aynur Aydın 2016 yılında çıkardığı ikinci albümü ‘Emanet Beden’de yer alan ‘Diğer Yarın’ adlı parçaya klip çekti. Bu parçanın hayranları çoktu. O zamandan bu zamana şarkıya klip bekleyenlerin sesine kulak veren Aynur, geçtiğimiz günlerde videoyu müzikseverlerle buluşturdu.
“Dans Edelim Mi” şarkısı ile değişiminin fitilini ateşleyen Esin, ardından çıkardığı “Korkarsan Dur” ile alternatif ve yenilikçi müzik yolculuğunun güzelliklerini dinleyicisi ile paylaşmaya devam etmişti.
Belli kalıplarda olmak istemediğini , yenilik ve taze soundlar peşinde koştuğunu iyice hissettiren Esin , bana göre çok doğru ilerlediği bu yolda şimdi yeni şarkısı “Önce Aşk” ile karşımızda.
“Önce Aşk”ın şarkı sözleri Esin İris ve Ozan Bozdağ’a, bestesi ise yine Esin İris, Orhan Akın ve Ozan Bozdağ'a ait. Şarkının aranjesinde ise Ozan Bozdağ’ın imzasını görüyoruz. Esin ile Ozan’ın kimyası öyle güzel tutmuş ki bu değişimin başından itibaren bizleri hep nokta atışı söz ve melodilerle buluşturuyorlar.
İlkokulda bizim sınıfın şarkılardan sorumlu bakanı Zeynep Özyılmaz idi. Müzik derslerinde sesi güzel diye hep onu dinlerdik. Zeynep’in birde küçük kardeşi Ayşe vardı. O bizden bir alt sınıfta öğrenim görmekteydi. Kendisini sınıfa ablasını ziyarete geldiğinde görürdük. Ayşe’ye dair o zamanlardan aklımda kalan şey enerji saçan gözleriydi. O enerji yıllar içinde kendisinin önce basın sonra müzik dalında keyifli işler yapmasına neden oldu.
Müzik konusunda bana kalırsa çok hırslı değildi. Şarkı söylemeyi seven, hikayelerini bu yolla paylaşan bir yorumcu olarak kalmak onun için kafiydi. Yıllar önce yazdığı bir kitap vesilesi ile yaptığım röportajda konuyu müziğe getirip neden bu konuda hırslı olmadığını tekrar sorduğumda bana “ Hırslı durmak için ne yapmak lazım? Nasıl hırslı durulur? Müzikte hırsın işi olur mu? Hırsla müzik yapılır mı? “ soruları ile karşılık verip , derdinin sadece şarkılarını söylemek olduğunun altını çizmişti.
Uzunca bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde müzik dünyasına geri dönen Ayşe, cebinde biriktirdiği şarkılardan ilkini dinleyici ile paylaştı.
Sözleri ve bestesini Sezen Aksu ile birlikte hazırladığı ‘ Geri Dönülmüyor’ ile şarkıcı kimliğini tekrar ön plana çıkarmaya karar veren Ayşe için yeniden doğmuş gibi desek yeridir.
Sözleri Gözde Ançel’e, müziği Gözde Ançel ve Buray’a, düzenlemesi yine sanatçının kendisine ait olan ‘Deli Kız’, Buray’ın şarkılarında çoğunlukla hissedilen 90’lı yılları bu sefer daha yoğun yaşatmış.
Buray ile yaptığımız röportajlarda kendisine hep söylerim. Onun müziğinin içinde 90’ların tadı hep vardır. O sıcaklık , samimiyet dinleyiciye direk geçer. O zamanlarda büyüdüğü , o müziği dinlediği için ister istemez 90’ların baharatını müziğine kattığını söyleyen Buray bu konuda gayet başarılı.
‘Deli Kız’ şarkısını dinlediğinizde düzenleme ve geri vokallerin nakış gibi işlendiğini fark edeceksiniz. Özellikle geri vokal konusunda Buray her zaman çok titiz. Bu şarkıda da kendisine yaptığı vokaller tadından yenmez kıvamda olmuş. Merak eden şarkıyı birde kulaklıkla dikkatlice dinlesin.
Şarkının video klip çalışması ayrı bir keyifli olmuş. Buray’ın uçak seyahatleri, konserleri ve balık tutması gibi aktivite ve hobilerini gösteren çizgi karakterlerin canlandırılmasıyla oluşan cut out animasyon müzik klip çalışması gayet başarılı. Benim klipte tek takıldığım nokta Buray’ın sahnede olmazsa olmaz kırmızı ayakkabı sevdasının altının çizilmemesi oldu. Gözler o kırmızı ayakkabıları aradı.
Kalbim Tatilde
‘’Ömrüm’’ ve ‘’Yara’’ adlı single’ları hala radyolarda çalan Ziynet Sali, arayı fazla açmadan ’Kalbim Tatilde’’ isimli yeni şarkısıyla yaz aylarını kaçırmak istememiş gözüküyor.
Söz ve müziği Emrah Karakuyu ’ ya ait olan şarkının 2 düzenlemesi var. Düzenlemelerden bir tanesi Mustafa Ceceli’ye ( ki video klip bu versiyona çekilmiş ) diğeri ise Tolga Erzurumlu’ya ait. Ben Ceceli’nin düzenlemesini bir tık yaz aylarına daha uygun buldum. Gayet enerjik ve modern olmuş. Kulağım beni yanıltmıyorsa şarkının introsundaki autotune’lu vokal de Mustafa Ceceli’nin kendisine ait.
İlk gördüğümde acaba bir filme mi özel diye düşündüğüm şarkı meğer bizzat kendisi için yazılmış.
Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği tatsız bir sağlık sorunu nedeniyle ‘ölmeden önce yapılacaklar’ listesi hazırlamış Asuman Dabak. Şarkı söylemek ve bunu kalıcı bir çalışma ile taçlandırmak ise bu listenin ilk sıralarında yer alan bir maddeymiş.
Okumakta karar kıldığı şarkının söz yazarı ve bestecisi benimde çok sevdiğim arkadaşım Murat Güneş’e ait. Güneş şarkıyı özel olarak Dabak’ın üzerine dikmiş. Yaşadığı olaylar , röportajlarında verdiği cevaplar “ Hayat bi gün “ şarkısının temel taşları olmuş.
Şarkı her gün soluduğumuz hayatın hakkını vermenin ve kendimizi sevmenin öneminin altını çiziyor. İnsana gaz verip silkelenmesini öğütlüyor Dabak bu şarkıyla.
Meslek oyunculuk olunca şarkının ruhunu dinleyiciye yansıtmak çocuk oyuncağı oluyor. Asuman Dabak şarkıyı öyle güzel hissedip sıcacık bir vokal ile söylemiş ki dinlerken yüzünüzde kocaman bir gülümseme beliriyor.
İyi ki şarkı söylemiş ve bir hayalini gerçekleştirmiş. Tatlı bir hatıra olarak kalacak bu çalışmanın belki ilerleyen zamanlarda devamı gelir.
Aylık , yıllık müzik portallarına üye olan müzikseverlerin özellikle 90’lı yıllara ait kült olmuş Türkçe albümleri dinlemeye kalktığında özensizce kasetten aktarılmış kayıtlarla ile karşı karşıya kaldığında hevesleri kursaklarında kalıyor.
Şarkının orta yerinden başlaması mı dersiniz ya da intronun 35 saniye bekleme sonrası girmesi mi. Ne ararsanız var. İşin komik tarafı bu albümlerin cillop gibi cd kayıtları dijital ortamda kol gezerken , neden bu portallarda kaset kayıtlarının yer aldığı koca bir soru işareti.
Bu problemin sorumlusu albümlerin yapım şirketleri. Hepsinin elinde orijinal kayıtlar dururken neden böyle bir yola baş vurduklarını anlamak mümkün değil. Ya kolaylarına geliyor ya da ellerindeki orijinal kayıtlar buhar olmuş.
Bir başka can sıkıcı durum albümlerin kapak görselleri ile alakalı. Yüksek kalite kapakların yerini bazen bambaşka grafikler alabiliyor. Cd’lerin tarih olduğu ve kolleksiyonerlerin boynunun bükük kaldığı şu dönemde , o cdlerin kartonetlerini dijital ortama iyi çözünürlükte aktarıp albümlere dijital bootleg olarak eklemek o kadar zor olmasa gerek.
Buradan yapım şirketlerine çağrıda bulunuyorum. Elinizdeki albümlerin dijital ortama layıkıyla aktarılmasını sağlayın. Bunlar sizin müzik dünyasına bıraktığınız kıymetli projeler ve imzalar.
Üstün körü yapılmış aktarımlar müzik dinleyicisini üzüyor. Böyle yapmayın.
Bu çalışmanın bir diğer önemli yanı Giray’ın kurduğu plak şirketi Koza’dan yayınlanıyor olması. Koza, elektronik müzik dünyasına özgür bir alanda yenilikçi fikirler ve yeni yetenekler kazandırma amacı ile yola çıkmış. Yakında buradan yeni ve heyecanlı çalışmalar dinlemeye hazır olalım.
BeeGee’nin tekno altyapısının üstüne oturttuğu Türkçe vokaller ile karşımıza çıkan ‘Flu’, hem elektronik müzik hem de rap’in kaynaşması ile enerjisi yüksek bir iş olmuş. ‘Flu’da yer alan Ankaralı genç rapçi Efeyz ile yolları tesadüfen kesişen Birol Giray, bu şarkıyla beraber genç bir yeteneği ilk kez profesyonel müzik sektörü ile tanıştırmış oluyor.
Birol Giray yeni işlerin , genç yeteneklerin hep peşinde olmuş bir isim. Giray’ın benim için ayrı bir önemi vardır. Yıllar önce Power FM’in bir Dj yarışması olmuştu. Bu yarışmaya bir heves bende kaset doldurup yollamıştım. Birkaç gün sonra telefondaki ses bana ‘ Birol Giray sizinle görüşmek istiyor ‘ demişti. Koşa koşa Taksim’de bir mağazanın tam ortasında yer alan cam stüdyonun olduğu yere gittim. Birol Giray o gün bana ‘ Seni yarışmadan alıyorum. Gel burada bizimle çalış. Burası bir okul gibi. Burada biraz piş’ dedi. 1 sene boyunca orada geceleri jukebox yerine çalmış , gündüzleri ise ofis işlerinde zamanın en önemli radyo dj’leri ile çalışma fırsatı bulmuştum. Demem o ki Birol Giray müzik aşkının kokusunu hemen alır ve onu değerlendirir. Yıllar sonra bugün yaptığı işlerde de genç yeteneklere fırsat tanıyıp onların hayallerini gerçekleştirmesine imkan sağlıyor. ‘Flu’ şarkısı 13 Temmuz’da dijital platformlarda yerini alıyor. Video klip ise yakında yayındaymış.
Müzik iyileştirir
Önceki yazılarımda her türde bir başka tınlayan vokali ile Şenay Lambaoğlu’nun çalışmalarından sizlere bahsetmiştim. Farklı müzik türlerinin altından ustalıkla kalkan bir ses rengine sahip olan Lambaoğlu bu sefer ‘ Müzik iyileştirir’ diyor.
Dünyaca yaşadığımız COVID-19 sürecinde hayatlarımızı mecburi kısıtlamalar içinde yaşadığımız şu zor dönemde müziğin önemi ve iyileştirici gücüne vurgu yapan müzisyen Şenay Lambaoğlu, “Müzik İyileştirir” isimli yeni şarkısını bir telkin tadında kulağımıza fısıldıyor.
Son çıkardığı şarkıların slow türde olmasından sonra yaz aylarında tempoyu biraz arttırmak isteyen Yüreyi , ‘Bomboş Kalbine’ ile hareketli yaz şarkıları arenasında yerini aldı.
Sözü, müziği ve aranjesi son dönemdeki şarkılarda sık sık ismine rastladığımız genç müzisyen Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan şarkı Yüreyi’ye gayet yakışmış. Bu ikilinin iş birliğinin uzun soluklu olmasından yanayım. İlerleyen zamanlarda daha farklı işler çıkabileceğini düşünüyorum. Bence kimyaları çok iyi tutmuş.
Video klip çalışması Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekilen ‘Bomboş Kalbine’ , Sony Music Türkiye etiketi ile tüm dijital platformlarda ve YouTube’da yayında.
Yazsın bana
İrem Derici ile geçen gün beraberdik. Elinin altında dinleyici ile buluşmayı bekleyen fazlaca yeni şarkı var. Hepsi güzel isimlerden ve hit olma potansiyeli oldukça yüksek şarkılar.
Normal şartlarda bu şarkıların çıkışı için bir plan program yapılır. Söz konusu İrem Derici olunca ise her an her şey olabilir. Nitekim kendileri önümüzdeki günlerde yeni bir klip çekmeye karar verdi. 2018 yılında çıkan ‘Sabıka Kaydı’ isimli albümde yer alan Sinan Akçıl imzalı ‘ Yazsın Bana’ şarkısına çekilecek bu klip aslında İrem’in uzunca bir süredir aklındaydı.
Bu kararı ile ilgili ‘İçimde kaldı bu şarkı. ‘Sabıka Kaydı’ albümünün hit potansiyeli en yüksek hareketli şarkısıydı kesinlikle. Ve basiretim mi bağlandı ne oldu bilemiyorum, o dönem çekmedim gül gibi şarkıya klip. E madem bir geçiş dönemindeyiz, bu dönemi ‘Yazsın Bana’yla geçireyim. Hem tevekkeli değil, pandemi başladığından beri herkese “Birbirinize dm’den yürüyün” diyorum, e buyurun işte, ‘ “Yazsın bana, belki dönerim” ’ diyen Derici, hem şarkıya klip çekme nedenini açıkladı hem de mesajını evrene iletmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde klip toplantısı için yönetmen Murat Joker ile buluşan Derici, bakalım bizlerin karşısına bu klipte nasıl çıkacak.
Aslında bu Ezginin Günlüğü’nün yaptığı ikinci tribute albüm. Bir önceki çalışmada Sezen Aksu, Candan Erçetin, Feridun Düzağaç, Aşkın Nur Yengi, Levent Yüksel, Mirkelam, Gündoğarken, Bulutsuzluk Özlemi, Bülent Ortaçgil gibi isimler yer almıştı.
Geçtiğimiz günlerde yeni çıkan bu ikinci tribute albümde benim en sevdiğim yorumlardan biri olan Fikri Karayel’in payına düşen şarkı ‘ Düşler Sokağı’ video kliplendi. Sözleri Hüsnü Arkan , müziği Nadir Göktürk’e ait şarkının yeni düzenlemesi Kart’a ait. Parçada tuşlu çalgıları Semih Tuncer , elektrik gitarı Emirhan Pekdemir ve bas gitarı Şentürk Öztaş yazmış.
Fikri Karayel’in kendi tarzını şarkıya çok iyi uyarladığı çalışma geçtiğimiz günlerde yayınlanan video klip ile beğeni topladı.
Said Dağdeviren ve İdil Dizdar imzası taşıyan video klip, şarkının ruhuna uygun bir iş olmuş. Karayel’in klip performansı ise gayet başarılı. Kendisinin yer yer yaptığı dans figürleri bana Roisin Murphy’den keyifli rüzgarlar estirdi. Karayel’in kendine has figürleri tıpkı Roisin’in dansı gibi imza olur bana sorarsanız.
Ezginin Günlüğü ile ilgili Karayel; "Bence Ezginin Günlüğü naif sözleri ve melodileri ile hepimize güzel zamanları çağrıştırıyor. Mesajlar bence bu dönemde de eskisinden farklı değil. Ezginin Günlüğü gerçek duyguların ne kadar kalıcı olduğunu gösteriyor bizlere." demiş. Şarkının yeni jenerasyonla buluşmasında çok doğru bir seçim olduğunu düşündüğüm Fikri Karayel, bu video klip ile birlikte projedeki misyonunu bana göre başarı ile tamamladı.
Kırgınım Ona
Söz yazarı , besteci ve yıllar içinde katlanarak çoğalan izleyici kitlesi ile başarılı bir sahne adamı olan Berkay’ın yeni şarkısı “Kırgınım Ona” nokta atışı bir iş olmuş.
2 sene önce çıkardığı ‘Estrella’ albümünü konuşmak üzere buluştuğumuzda ondaki farklılığı kendi yüzüne de söylemiştim. Daha mutlu daha özgür bir Yasemin vardı karşımda. Bu durum onun müziğine yansırken, enerji değişikliği kendisini anlamaya hazır dinleyicisine direk geçiyordu. Yerinde sayıp ilk çıkan albüm tadında işler bekleyen ve yeniye kayıtsız şartsız kapalı diğer dinleyici kitlesi ise tarihin tozlu raflarında yerini alırken , Yasemin kaynayan kazanından farklı yemekler servis etmeye devam ediyordu.
Albüm sonrası çıkardığı ‘Rampa Stampa’ şarkısı ile tekrar şaşırtan ve ortaya müziğinin yanında video klip çalışması ile de farklı bir iş sunan Mori, belirli kalıplarda olmadan özgürce hikayesini anlatmaya devam etti. Hikayelerini anlatış biçimi aynı kalırken soundunu değişmesi yaptığı müziğin sürekli taze kalmasını sağlıyordu. Sevdiği türleri müziğinin içine ticari kaygı gözetmeden monte etmesi bu yüzden bana göre takdire şayan.
Bu keyifli yolculuk şimdi yeni şarkısı ‘ Beni bana bırak ‘ ile devam ediyor. Sözü ve müziği kendisine , düzenlemesi ise Serhat Şensesli’ye ait olan şarkı dinler dinlemez beni sardı.
Tüm bu kaos içinde kendine dönebilmenin , kendine kalabilmenin önemini dile getiren şarkının kademe kademe yükselen aranjesi dinlerken keyif veriyor. Video klip çalışmasında yine enerjilerinin çok iyi tuttuğuna inandığım Irmak Altıner ile çalışan Mori’nin şarkıyı dibine kadar yaşatan performansı yıldızlı 10 puan olmuş.
Özgür , mutlu ve müzik aşığı bir kadın Yasemin Mori. Her çalışmasının üzerine titremesi , görselinden sunumuna kurgusu için kafa patlatması fabrikasyon işlerin kol gezdiği şu ortamda aradığımız şeylerden. Her daim değişen , değişimini müziğine yansıtmaktan korkmayan Mori’nin bu alev alev yanan işlerinin tükenmemesi dileğiyle.
Gerek Yok
Çağrı Telkıvıran ile karantina sürecinde üretimi aksatmayan ve bolca şarkı yaptığını söyleyen Oğuzhan Koç’un düzenlemelerde Telkıvıran ile yakaladığı kimya çok iyi tutmuş. Daha önceki çalışmalarında da farklı lezzetleri dozunda bir şekilde şarkıların içine katan ikili ‘Kendime Sardım’ ile bu sistemi üzerine yeni soslar katarak başarı ile devam ettirmiş.
‘Kendime Sardım’ ilk dinleyişten sonra insanı yakalayan bir enerjiye sahip. Söz ve beste yağ gibi akıp giderken , şarkının yaza uygun, oturduğun yerde sallanmana imkan sağlayan düzenlemesi büyük bir artı. Hem batı hem bizden durumunu gayet güzel harmanlayan şarkının olmazsa olmaz kıvam Oğuzhan Koç nağmeleri ile birleşmesi ‘ Kendime Sardım’a farklı bir enerji katmış.
Şarkı kadar eğlenceli bir diğer şey ise video klip çalışması olmuş. Karantina döneminde hayalini kurduğumuz ama şartlar dolayısıyla gerçekleştiremediğimiz bir çok şeyi evinde yaşayan bir Oğuzhan Koç görüyoruz. Yönetmenliğini Mehmet Ali Ergin’in üstlendiği klip bu anlamda şarkıya çok yakışmış. Sosyal medyada şarkı için alternatif çekilen videolar ayrı bir eğlenceli olmuş. Yakında bunlardan bolca izleyeceğiz gibi gözüküyor.
Üretimi hem kendine yaptığı hem de diğer şarkıcılara verdiği şarkılarla devam ettiren Oğuzhan Koç, Temmuz ayında bir single daha çıkarmayı planlıyormuş. İçimden bir ses Temmuz ayındaki şarkıda temponun daha çok artacağı yönünde.
2012 yılında kendisiyle 16 yıl sonra çıkardığı ‘ Aşk çarpsın beni’ albümü vesilesiyle buluşmuş bu uzaklaşmayı ve hayatındaki yenilikleri uzun uzun konuşmuştum.
O zamanlar ortadan neden kaybolduğunu sorduğumda bana‘ 16 yıl müzik yapmayarak zaten unutulmayı göze almıştım. Bir tercih yaptım, iş hayatına atıldım. Her ne kadar müziğe dönmek istesem de olmadı. O kadar iyi bir şarkı ki ‘ Alışamadım’ üzerine çıkmam gerekiyordu. Bu da büyük bir baskı! Hayat bir tercih. O dönem başka bir hayatı tercih ettim.’ cevabını vermişti.
Sibel Bilgiç 90’lı yıllarda hafızalarımıza duru güzelliği ve ‘ Alışamadım’ video klip çalışmasında giydiği mavi kıyafet ile kazınmıştı. O dönem öyle popülerdi ki gece çıktığı yerleri tıka basa dolduruyordu. Böyle bir pozisyondayken her şeyi bırakmak cesur bir karardı.
2012 yılında çıkardığı ‘ Aşk çarpsın beni ‘ albümünden sonra tekrar iş hayatına dönen Sibel Bilgiç, 8 senenin ardından ‘ Diyemedim ‘ şarkısıyla şimdi yeniden aramızda.
Söz ve müziği Cengiz Tekin'e, düzenlemesi ise Alper Atakan'a ait çalışmayı özellikle rahmetli Ferdi Özbeğen’den dinleyip sevmiştik. Bu projeyi yapmaya ilk karar verdiklerinde Sibel Bilgiç’e şarkıyı Özgür Aras önermiş. İyi ki önermiş. Şarkı yeniden farklı bir düzenleme ile Bilgiç’e çok yakışmış.
Ateşten gömleği yeniden giydi
Dijital dünyada ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Özellikle son zamanlarda müzik dünyasında dengeler sosyal medyanın gündemi doğrultusunda şekilleniyor. Son zamanlarda buna en iyi örnek Ebru Yaşar’ın ‘ Ateşten Gömlek’ şarkısı oldu.
İlk olarak geçen sene Ekim ayında ‘ Sen ve ben ‘ şarkısını paylaşan Murat Başdoğan, Muraz adı altında devam ettiği solo kariyerinde bugüne kadar sahip olduğu müzikal birikimini, gezip gördüğü coğrafyalardan etkilendiklerini, eklektik bir anlayış ile bir araya getirip bunu şarkılarıyla dinleyiciye sunacağını açıklamıştı.
Şimdi ikinci single çalışması ‘’Yelkenler Fora’’ ile Muraz, bu yolculuğun yeni bir durağına götürüyor bizi. Tıpkı ilk çalışması ‘’Sen ve Ben’’ de olduğu gibi, ‘'Yelkenler Fora’’ nın da söz, müzik ve düzenlemesi Muraz’ın kendisine ait.
Bu şarkı ile dinleyiciyi bir yaz akşamı gün batımına götürmeyi ve o atmosferi yaşatmayı hedeflediğini söyleyen Muraz, beni gayet o ortama götürdü diyebilirim. Kademe kademe büyüyen şarkı sizi hayal edilen noktaya bir tüy gibi hafifçe bırakıyor. Akustik-elektronik tarzda olan ‘Yelkenler Fora’ya Cana Çankaya’nın trompeti eşlik etmiş. Şarkının kapak fotoğrafı Cem Talu, Hollanda’da çekilen video klip yönetmenliği ise Umut Uslu imzası taşıyor.
Muraz’ın şarkılarının tarzı , keşfe açık düzenlemeleri gerçekten çok keyifli. Sırada bekleyen şarkıları merakla bekliyorum. Bu solo yolculuğun diğer duraklarında daha başka neler dinleyeceğiz bakalım.
Popsav Online Müzik Festivali
Popüler Müzik Sanatı Vakfı (POPSAV), Youtube ile işbirliği yaparak bayramda üç gün sürecek ve yüze yakın sanatçının sesleriyle katkı sağlayacağı 1.Popsav Online Müzik Festivali’ni gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Yönetim Kurulu’nda; Metin Özülkü, Ferhat Göçer, Yonca Evcimik, Gökhan Türkmen, Hakan Eren, Zeliha Sunal, Baha Boduroğlu, Güliz Ayla ve Ömür Gedik gibi isimlerin yer aldığı Popsav, bu organizasyonun kusursuz işlemesi için geceli gündüzlü çalışıyor. Bu hummalı çalışmanın şu günlerde sonlarına gelinmiş.
Gelirinin tamamı korona salgınından dolayı işsiz kalan müzik emekçilerine, orkestra elemanlarına, sesçilere, ışıkçılara ve rodilere verilecek olan POPSAV Online Müzik Festivali, POPSAV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacakmış.
Dünya olarak yaşadığımız bu krizden en az hasarla çıkabilmek için umut ve hayallerimize hep birlikte sarılmamız gerektiğinin altını çizen Demir Demirkan , söz ve müziği kendisine ait yeni şarkısına dinleyicilerinin evden çektiği görüntüler eşliğinde bir video klip hazırlamış. Videoda Demir Demirkan şarkısını söylerken çevresinde oluşan karelerdeki sevenlerinin eşlik etmesi enerjiyi gayet güzel tamamlamış.
Demirkan, ‘Deli Hayaller’ şarkısı için; ‘Hepimizin 'Deli' diye nitelendirebileceği hayalleri var. Bu hayaller kendimizden daha büyük ve gerçekleştirilemez gibi gözükse de işin gerçeği, o hayalleri kurabiliyorsak gerçekleştirebiliriz de! Single’ın kapak tasarımında da betimlendiği gibi, küçücük kayığında herhangi bir kişi yıldızlı bir gecede umuduna güvenip koca bir okyanusa açılabilir. Bu dünyayı bu inanç ve cesaretle kurduk ve aynı umutlarla yaşatmaya devam edeceğiz.’ ifadelerini kullanmış. Karışık duygular yaşadığımız şu günlerde umut ve cesaret mesajları veren şarkıları dinlemek bir başka güç veriyor insana.
Şarkıcı Gonca Vuslateri
Seneler önce düşünürdüm Gonca Vuslateri şarkı söylese ne güzel olur diye. Garip bir şekilde kendisinden 80’li yılların Madonna’sının enerjisini alırım. Deli dolu oluşu , azimli kariyer adımları bana hep o zamanların Madonna’sını anımsatır. Koyu saçları ve kırmızı ruju ile ‘Like a Prayer’ dönemi Madonna’sına selam çakar adeta benim gözümde. Şarkıcı olarak onu görmeyi belki bu benzerliklerden ötürü daha çok istiyordum.
Bu isteğim onunda yapılacaklar listesinde olacak ki ilk olarak 2017 yılında “Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları”nda Tuna Kiremitçi ile “Sana Dair” şarkısında düet yaparak şarkıcılık serüveninin fitilini ateşledi. Ondan sonra solo olarak müzik adına bir çalışma gelmese de İstanbul’da sevdiği şarkıları seslendirdiği keyifli gece programları oldu.
Ve oyunculuktan sonra müzikte de adından söz ettirmesinin gerekliliğine inandığım Gonca Vuslateri’nin 2 senedir çekmecesinde duran ve kendisine Sezen Aksu tarafından hediye edilen “Hep Bi’Şey Eksik” isimli parçasının dinleyici ile buluşma vakti karantina günlerine denk geldi. Parçanın düzenlemesi geçtiğimiz ay ilk solo albümü ‘Epoch’u çıkaran ve severek dinlediğim Redd grubunun solisti Doğan Duru’ya ait.
“Hep Bi’Şey Eksik”, Gonca’nın üzerine çok güzel dikilmiş bir elbise. Sezen Aksu dokunuşu ve Doğan Duru’nun aranjesi öyle güzel iç içe geçmiş ki dinlerken müzikal bir filmin esaslı bir sahnesinde Gonca’yı dinliyoruz sanki. Kendisi oyuncu olmanın avantajlarını şarkıyı dinleyiciye yaşatarak fazlasıyla kullanmış.
Vipoda sayesinde yepyeni eserler dinleyici ile buluşacak, katılımcılarda eserlerini geniş kitlelere ulaştırma fırsatı bulacakmış.
Korona günlerinde birçok sektör dijitalde farklı işlere imza atmaya başladı. Müzikal açıdan amatör ve profesyonel tüm müzisyenlere açık olan Vipoda bakalım kimleri bizlerle buluşturacak ve neler dinleyeceğiz?
Saba ile ev canlı
Şu dönemde sosyal medyada en sevindiğim haber Saba Tümer’in sosyal medyadaki programıyla sahalara geri dönmesi oldu. Evinden yaptığı canlı yayınlar, önce instagram profilinde daha sonra youtube kanalında izleyici ile buluşuyor.
Yaklaşık 3 senedir program yapmayan Tümer, yakın çevresinin ısrarlarına dayanamayarak korona günlerinde evinden yaptığı ‘ Saba ile ev canlı’ programı ile öyle keyifli yayınlar yapıyor ki ‘ Oh be sonunda!’ dedirten samimi ve akıcı yayınlarla izleyicinin güzel zaman geçirmesini sağlıyor. Meğer ses tonunu , kahkahasını ve zeki sorularını ne çok özlemişiz.
Malum bu aralar sosyal medyada bir üst komşunuzun canlı yayın yapmadığı kaldı. Herkes birbirini konuk alıyor. Bitmek bilmeyen bir canlı yayın trafiğine şahit oluyoruz. Bir yerden sonra içerik hep aynı olduğu için bu yayınların çoğu izlenmiyor bile. Artık bıkkınlık yaratan bu keşmekeş içinde bir duayenin geri dönüşü gayet isabetli olmuş.
Ayla’nın sürprizi
Geçtiğimiz yıl ‘ Daha Bi Aşık’ albümü hakkında Ayla Çelik ile buluştuğumda bana üretiminin asla bitmediğinden , albüm çıktıktan sonra yeni şarkılara çoktan yelken açtığından bahsetmişti. Aynen dediği gibi oldu ve son albümünden daha fazla video klip beklenirken o yepyeni bir şarkı ile ters köşe yaptı.
Sözleri Ayla Çelik'e, bestesi Ayla Çelik ile Serdar Aslan'a ait olan ‘Ay Işığı’ isimli yeni şarkının düzenlemesinde Serkan Ölçer’i görüyoruz. Akdeniz havası aldığım şarkıyı dinlerken Ayla’nın vokali bu sefer bir başka dokundu.
Ayla anlattığı hikayeyi şarkının içine öyle güzel yerleştirip dinleyiciyi o atmosferin tam orta yerine bırakıyor ki , şarkı bittiğinde o adama gidip , ‘Üzme şu kızı! Bak seni ne özel seviyor.’ diyesi geliyor insanın.
Belli ki ‘ Ay Işığı’ Ayla için bir başka önem teşkil ediyor. Bunu şarkıyı bir an önce fazla beklemeden dinleyici ile paylaşmasından anlıyoruz.
‘Ay Işığı’nın video klip çalışması da göz alıcı olmuş. Fatih Ahmet Kaya yönetmenliğinde çekilen video klipte Ayla Çelik bir başka güzel gözüküyor.
Makyajından kıyafetine yeni tarz ona çok yakışmış. Lara Sayılgan imzalı fotoğraflara ise ayrı bir alkış. Bakalım Ayla bize bu kış neler hazırlamış? Hem kendine hem de başka şarkıcılara verdiği şarkıları teker teker çıkınca dinleyeceğiz. Hele İrem Derici’ye verdiği bir şarkı var ki. Of diyorum.
Bir başka Ertunç
Ertunç, uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ‘Derin Uykum’ şarkısını geçtiğimiz günlerde dinleyici ile paylaştı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesinde Ümit Kuzer’in imzası var.
Kariyerinde başarılı işlere imza atan Ertunç artık kontrolü tamamen eline almış bir şekilde karşımızda. Ben onu bu sefer daha özgür , daha ne istediğini bilen ve kendi işinin patronu olmanın rahatlığı ile içine sinen işleri yapmaktan mutlu birisi olarak gördüm.
İstese piyasanın gerektirdiği şekilde hareket edebilecekken o daha dünya müziğine yönelmiş ve istediği şarkıları söyleyip , kendi hikayelerini dinleyici ile paylaşma yolunu seçmiş. Ezber kalıplardan sıkılmış, daha özgür daha müzik merkezli işlere öncelik vermiş.
‘Derin Uykum’ ile müzikal kariyerinde yeni bir sayfa açtığı her halinden belli olan Ertunç’un bu seçimi bana göre gayet yerinde olmuş. Kendi söz ve müziğini yazan biri olarak bundan sonra sırada bekleyen şarkılarının bu yeni seçimler doğrultusunda nasıl olacağını bekleyip göreceğiz. Sevdiği ve dinlediği müziklerin harmanını şarkılarına yansıttığını söyleyen Ertunç , bu yüzden tarz konusunda çemberi geniş tutuyor.
‘Derin Uykum’a İlay Alpgiray yönetmenliğinde dünyaca ünlü özgürlüğün simgesi Side Antik Kenti ve Apollo Tapınağı’nda çekilen video klip çalışması da gayet güzel olmuş.
Pacha Mama
Bu haftanın yeni şarkı tavsiyesi Ezgi Alaş’tan ‘ Pacha Mama’. Genç yaşında uluslararası birçok yarışmada ülkemizi başarıyla temsil eden Ezgi’nin müzikal kariyerinin ilk çalışması olan Pacha Mama’da söz, müzik ve düzenlemede müzisyenliğine hayran olduğum Bora Uzer’in imzası var.
GTR Müzik etiketiyle geçtiğimiz günlerde yayınlanan şarkının kayıtları Bora Uzer’in yaşadığı ve müzik çalışmalarını oradan sürdürdüğü Meksika’nın Tulum şehrinde yapılmış.
Soul rüzgarlarını şarkı boyunca güçlü vokaliyle başarıyla estiren Ezgi’yi dinlerken kendinizi tropikal bir adada hamakta sallanıp, uçsuz bucaksız denize bakarken buluyorsunuz.
Peki Ezgi Alaş kimdir? 3 yaşında yeteneği ailesi tarafından fark edilen Ezgi piyanoya başlatılmış. İlkokulda çocuk korolarında yer alıp aynı zamanda bale eğitimi alan Ezgi, ortaokulda klasik piyano eğitimini ihmal etmemiş. Lise hayatı esnasında Hürriyet gazetesinin düzenlediği Genç Nota adlı liselerarası müzik yarışmasında 2 sene üst üste En İyi Kız Solist ödüllerini alarak dikkatleri üzerine çekmiş. Kısaca Polonya’da jazz masterclass’ına katılma hakkı kazanmasından tutun, Bilkent opera bölümünden sonra Yaşar Üniversitesi vokal bölümünü birincilikle bitirmesine Ezgi hep çok çalışkan bir müzik aşığı olmuş ve bu zamanlara gelmiş.
Uluslararası yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil eden Alaş, şimdi kariyerine Bora Uzer’le Türkçe ve İngilizce, müzik ve sahne çalışmalarıyla devam ediyor. Bora Uzer önderliğinde yaptığı bu ilk çalışma ‘Pacha Mama’ yurt dışı pazarında da umarım güzel yerlere gelir.
Ne tıklandınız be arkadaş
Biliyorsunuz benden çok fazla negatif yorum çıkmaz. Ama sanırım ufak ufak bu köşede sinirime dokunan konulara değineceğim.
İlk açılışı şu meşhur tıklanmalar konusuna ayırdım. Geçtiğimiz günlerde yeni çıkan bir şarkıya ait sosyal medya paylaşımının kısa sürede milyonlarca izlendiğini gördüğüm anda ‘ Yok artık!’ dedim. Yani daha 24 saat olmadan yurt dışında bile öyle bir izlenme görülmemiştir.
Acaba bunu bilerek mi yapıyorlar? Böyle bir hamlenin ne şarkıya ne de şarkıcıya faydası olmadığını hala anlayamadılar mı? Belki bir süre konuşulan ama sonrasında getirisi olmayan bir şeye dönüşen bu durumdan ne zaman vazgeçilecek?
Nitelik mi nicelik mi? tartışmasında benim tarafım belli. Ama üzülerek görüyorum ki izlenmelerin ve takipçi sayılarının yarıştığı , yüksek rakamların içeriğine bakılmaksızın pohpohlandığı çorba bir durumun içindeyiz. Bir umut belki rakamların değil iyi işlerin konuşulduğu sosyal medya düzenine geçilir diyelim.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle