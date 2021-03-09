Adımız Ayyaş

2020 yılında ‘Can Kenarım’, ‘Kalben’ ve ‘Gece’ isimli şarkılarını çıkartarak müzikal üretimine ara vermeden devam eden Murat Boz, şimdi 14'üncü single çalışması ‘Sevgilim’ ile 2021 defterini romantik bir çalışma ile açıyor

Sözlerini Yıldız Tilbe'nin yazdığı ‘Sevgilim’in müzik ve düzenlemesinde Devrim Karaoğlu’nun imzasını görüyoruz. İnsanın içine içine işleyen ve gayet efkarlı bir slow olan ‘Sevgilim’, Murat Boz’un tertemiz vokali ile pik yapmış.

İlk albümünden bu yana çıkardığı çalışmalarda slow şarkıları farklı yerde duran Boz’un bana kalırsa ilerleyen zamanlarda bu şarkılarını derlediği bir albüm hiç fena olmaz. Klip çekmediği slow ve mid tempolu şarkılar bu sayede tekrar değerlenmiş olur.

Yeni şarkı ‘Sevgilim’, romantik bir filmin soundtrack çalışmasının A1’i gibi vurucu bir iş olmuş. Boz’un pesinden tizine duyguyu dört dörtlük veren vokalinden söz etmeye gerek bile yok.

‘Sevgilim’e Murad Küçük'ün yönetmenliğinde çekilen ve çekimleri iki günde tamamlanan klip şarkıyı tamamlamış. Ben Murat Boz’un son yıllarda seçtiği şarkıları, denediği türleri ve bizden öğelerden kopmadan dünya müziğine yakınlaşmasını gayet başarılı buluyorum. Bu aralar yaydığı enerji yeniden doğmuş ve daha çok güçlenmiş gibi. Yeni yapacağı işleri ve çıkaracağı şarkıları bu varsayımdan hareketle merakla bekliyorum.