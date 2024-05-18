Üzücü araştırma... Sarılmamızdan Hoşlanmıyorlar

Haberin Devamı

Çünkü hepimiz bir köpek gördüğümüzde sevgimizi abartılı şekilde göstermeye bayılırız. Pscyhology Today’de yayımlanan çalışma diyor ki köpekler, insanlar onlara sarıldığında strese giriyormuş.

Araştırma sırasında köpeklerine sarılan insanların olduğu 250 fotoğraf incelenmiş ve bu fotoğrafların yüzde 82’sinde en az bir stres belirtisi görülmüş.

İrlanda’nın Cork kentindeki Cork Pet Behaviour Centre’dan Elizabeth Ann Walsh başkanlığındaki çok uluslu araştırma ekibinin vardığı sonuçlar şöyle:

Araştırmacıların incelediği fotoğrafların yüzde 81.6’sında köpekler en az bir rahatsızlık, stres veya endişe belirtisi göstermiş. Fotoğrafların sadece yüzde 7.6’sı sarılmaktan rahatsız olmayan köpekleri gösteriyor olarak değerlendirilirken yüzde 10.8’de bu fiziksel temas biçimine karşı nötr veya belirsiz tepkiler görülmüş.

Haberin Devamı

Şimdi bu araştırma bir de videolu yapılmış.

Köpekler teknik olarak hızlı koşmayı hedefleyen canlılar. Yani stres ya da tehdit zamanlarında köpeklerin ilk savunma hattı dişleri değil kaçma becerileri. Davranış bilimcilere göre bir köpeği kucaklayıp hareketsiz hale getirip bu hareket tarzından mahrum bırakmak stres seviyesini artırabilir. Köpeğin kaygısını çoğaltabilir ve onu sonraki savunma hattı olan ısırmaya yöneltebilir.

Köpeklerdeki stres ve anksiyete belirtilerine bakalım, siz de gözlemlediğinizde köpeğinizin etrafında stres yaratabilecek faktörlere bakarak durumu toparlamaya çalışın. En uç nokta köpeğin dişlerini gösterdiği kısım.

STRES BELİRTİLERİ

Göz temasını kesmek için başını rahatsız eden şeyden başka yöne çevirmek, gözlerini tamamen kapatmak veya kısmen kapatmak, kulakları indirmek veya başın yan tarafına doğru kaydırmak, dudak yalama, yarım ay şeklindeki göz bu belirtilerin devamı.

Araştırmacılar, medya platformlarında köpeklerine sarılan insanları aratarak buldukları en popüler 80 videoyu incelemiş. Köpeklerin yüzde 68.25’inin insanla göz temasından kaçındığı ve başını sarılandan uzağa çevirdiği, yüzde 43.75’inin dudaklarını veya burnunu yaladığı, yüzde 81.25’inin göz kırptığı, yüzde 60’ının kulaklarını düzleştirdiği ve yüzde 42.5’inin nefes nefese kaldığı görülmüş.

Haberin Devamı

En kritik nokta şu. Videoların yüzde 67.5’inde köpekler kendisine sarılan insanı ısırıyor ya da ısırma hamlesi yapıyor. Bu da araştırmacılara göre köpeklerin bu durumdan rahatsız olduğunun en net kanıtı.

Üzgünüm ama köpeğinize sarılırken biraz dikkatli olmanız şart.

BU RENGİN SEBEBİ GENETİK MUTASYON

TUZLU meyan kökü rengi bir kürk Finlandiya’daki kedilerde görülüyor. Salmiak adı verilen bu rengi araştıran bilim insanları bu renkten sorumlu bir gen varyantı keşfetti. Bu kedilerin sırtlarındaki tüylerin sadece deriye yakın kısmı renkli. Her bir tüy uca doğru giderek beyazlaşıyor ve kuyruklarının uçları da genelde beyaz. Bu Fin mutasyonu olarak adlandırılan sıra dışı renk ilk kez 2007 yılında keşfedilmiş. Birçok evcil hayvan türünde çeşitli beyaz tüy desenleriyle ilişkili olan KIT genine çok yakın bir kromozom bölgesinde bir mutasyon bulan bilim insanları mutasyonun da köküne inmiş oldular. Araştırmacı ekibi “Bu kürkler yıllardır büyük hayranlık uyandırıyor. Artık bunun genetik bir açıklamasını bulmuş olmamız gerçekten heyecan verici” diyor.

Haberin Devamı

OKUR FOTOSU SEVİLMEYECEK GİBİ DEĞİL

Okurumuz Okşan Okandan, “Adı Topitoş. Kucaktan inmez, öper severiz. Ağzını burnunu avuçlayıp öperiz” notuyla kedisinin fotoğrafını iletmiş. Biz de kedileri böyle sıkıştırarak severiz. Arada kedimizden dayak yediğimiz oluyor ama bu sevgiye değer. Topitoş ve okurumuza uzun sağlıklı bir ömür diliyoruz. Sizden de kedinizin köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...