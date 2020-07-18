Formula 1’de altı kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton geçen hafta köpeği Roscoe’nun ‘tamamen vegan’ ve ‘çok mutlu’ olduğunu açıkladı.
Hamilton, İngiliz Bulldog cinsi köpeğini bir süredir vegan beslediğini Instagram hesabından duyururken de “Vegan olduğu için tüyleri çok daha yumuşak, patilerindeki şişlikler indi, artık artrit ağrısı nedeniyle topallamıyor ve daha kolay nefes alıyor. Sonuçlardan ikimiz de çok mutluyuz” dedi.
İngiliz Bulldog cinsi köpekler solunum sorunları, kalp rahatsızlıkları ve bazı otoimmün hastalıklardan mustaripler. Bu örnekte olumlu sonuç alınmış görünüyor.
Malum, veganlık söz konusu olunca, veganlar “Ama et yemeden yeterli protein alamazsınız” argümanıyla yıllardır karşı argümanlar sunarak mücadele ediyor.
Şimdi köpeklerini vegan yapmak isteyen kişilere geldi sıra. Peki gerçekten köpekler vegan olabilir mi?
Hayvan hakları kuruluşu PETA, ‘doğru planlama ve bakım’ sonucunda köpeklerin bitki temelli beslenmeyle sağlıklı yaşayabileceğini söylüyor. Köpekler genellikle vegan köpek mamasına takviye olarak eklenebilen iki amino asit, L-karnitin ve taurin takviyesiyle sağlıklı kalabiliyorlarmış. Vegan beslenen köpeklere en iyi örnek 2002’de dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Bramble isimli köpek. Border collie cinsi Bramble’ın vegan diyetindeki yiyecekler pilav, mercimek ve organik sebzelerdi.
Köpeklerde ve kedilerde vegan beslenme bir süredir devam eden bir tartışma. Bu konuya karşıt görüşlerle tekrar değineceğiz.
HER GURULDAMA HAYRA ALAMET DEĞİL
Readers Digest’ten aktarıyorum. Her ‘guruldama’ iyiye işaret değilmiş. Kedinizin huyunu suyunu en iyi siz bilirsiniz. Ama normalden farklı bir guruldama var ve bu bir süredir devam ediyorsa, veterinere göstermenizde fayda var. Çünkü bir ağrı sonucu da bu sesi çıkarmaları mümkün.
KEDİNİN BİR GÜNÜ
Kediler, günün 16-20 saatlik bölümünü uyuyarak geçiriyorlar. Şöyle düşünebiliriz: 7 yaşındaki bir kedi, hayatının 2 yılını uyanık geçiriyor. Peki uyanıkken ne yapıyorlar? Bu sürenin yüzde 30’unda tüylerini temizliyorlarmış. Yani yaklaşık 2 saat. Geriye kalan bölümde de sizi uykudan uyandıracak gürültüyü yapma, ortalığı dağıtma, yemek yeme, tuvalete gitme gibi işlerini yapıyorlar.
BEBEK SES TONUYLA İLETİŞİME DEVAM
Kedileriyle ‘bebek ses tonu’nda konuşanları yargılamamamız gerekiyor. Son araştırmalar gösteriyor ki, kediler insanlarla iletişime geçtiklerinde bebek seslerini, başka kedilerle iletişime geçtiklerinde yetişkin ses tonunu kullanıyormuş.
KÖPEKLER DAHA İYİ ŞARTLARDA YAŞASIN DİYE
Biz onların sesini duyurmak için oturduğumuz yerden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama onlar yaz kış, gece gündüz demeden, takdir edilesi bir çabayla, isyan etmeden, köpekler daha iyi şartlarda yaşasınlar diye koşturuyorlar. Patiliköy, zor koşulları biraz hafifletmek için bugün sona erecek bağış kampanyasına yardımlarınızı bekliyor. 1 kg kuru mama 5 TL, yarım kilo konserve 4 TL. Detayları https://www.gunmamalari.com/patilikoy-mama-kumbarasi adresinde bulabilirsiniz.
ŞANS’LA TANIŞIN
Okurumuz Tuğba Mollaoğlu, kedisi Şans’ın fotoğrafını “uykucu Şans” notuyla iletmiş.
Köpekler vegan olabilir mi
Formula 1’de altı kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton geçen hafta köpeği Roscoe’nun ‘tamamen vegan’ ve ‘çok mutlu’ olduğunu açıkladı.
Hamilton, İngiliz Bulldog cinsi köpeğini bir süredir vegan beslediğini Instagram hesabından duyururken de “Vegan olduğu için tüyleri çok daha yumuşak, patilerindeki şişlikler indi, artık artrit ağrısı nedeniyle topallamıyor ve daha kolay nefes alıyor. Sonuçlardan ikimiz de çok mutluyuz” dedi.
İngiliz Bulldog cinsi köpekler solunum sorunları, kalp rahatsızlıkları ve bazı otoimmün hastalıklardan mustaripler. Bu örnekte olumlu sonuç alınmış görünüyor.
Malum, veganlık söz konusu olunca, veganlar “Ama et yemeden yeterli protein alamazsınız” argümanıyla yıllardır karşı argümanlar sunarak mücadele ediyor.
Şimdi köpeklerini vegan yapmak isteyen kişilere geldi sıra. Peki gerçekten köpekler vegan olabilir mi?
Hayvan hakları kuruluşu PETA, ‘doğru planlama ve bakım’ sonucunda köpeklerin bitki temelli beslenmeyle sağlıklı yaşayabileceğini söylüyor. Köpekler genellikle vegan köpek mamasına takviye olarak eklenebilen iki amino asit, L-karnitin ve taurin takviyesiyle sağlıklı kalabiliyorlarmış. Vegan beslenen köpeklere en iyi örnek 2002’de dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Bramble isimli köpek. Border collie cinsi Bramble’ın vegan diyetindeki yiyecekler pilav, mercimek ve organik sebzelerdi.
Köpeklerde ve kedilerde vegan beslenme bir süredir devam eden bir tartışma. Bu konuya karşıt görüşlerle tekrar değineceğiz.
HER GURULDAMA HAYRA ALAMET DEĞİL
Readers Digest’ten aktarıyorum. Her ‘guruldama’ iyiye işaret değilmiş. Kedinizin huyunu suyunu en iyi siz bilirsiniz. Ama normalden farklı bir guruldama var ve bu bir süredir devam ediyorsa, veterinere göstermenizde fayda var. Çünkü bir ağrı sonucu da bu sesi çıkarmaları mümkün.
KEDİNİN BİR GÜNÜ
Kediler, günün 16-20 saatlik bölümünü uyuyarak geçiriyorlar. Şöyle düşünebiliriz: 7 yaşındaki bir kedi, hayatının 2 yılını uyanık geçiriyor. Peki uyanıkken ne yapıyorlar? Bu sürenin yüzde 30’unda tüylerini temizliyorlarmış. Yani yaklaşık 2 saat. Geriye kalan bölümde de sizi uykudan uyandıracak gürültüyü yapma, ortalığı dağıtma, yemek yeme, tuvalete gitme gibi işlerini yapıyorlar.
BEBEK SES TONUYLA İLETİŞİME DEVAM
Kedileriyle ‘bebek ses tonu’nda konuşanları yargılamamamız gerekiyor. Son araştırmalar gösteriyor ki, kediler insanlarla iletişime geçtiklerinde bebek seslerini, başka kedilerle iletişime geçtiklerinde yetişkin ses tonunu kullanıyormuş.
KÖPEKLER DAHA İYİ ŞARTLARDA YAŞASIN DİYE
Biz onların sesini duyurmak için oturduğumuz yerden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama onlar yaz kış, gece gündüz demeden, takdir edilesi bir çabayla, isyan etmeden, köpekler daha iyi şartlarda yaşasınlar diye koşturuyorlar. Patiliköy, zor koşulları biraz hafifletmek için bugün sona erecek bağış kampanyasına yardımlarınızı bekliyor. 1 kg kuru mama 5 TL, yarım kilo konserve 4 TL. Detayları https://www.gunmamalari.com/patilikoy-mama-kumbarasi adresinde bulabilirsiniz.
ŞANS’LA TANIŞIN
Okurumuz Tuğba Mollaoğlu, kedisi Şans’ın fotoğrafını “uykucu Şans” notuyla iletmiş.