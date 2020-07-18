Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Serhat DEMİREL>Köpekler vegan olabilir mi
"Serhat Demirel" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Serhat Demirel" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Serhat Demirel

Serhat Demirel

sdemirel@hurriyet.com.tr

Köpekler vegan olabilir mi

18 Temmuz 2020

Formula 1’de altı kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton geçen hafta köpeği Roscoe’nun ‘tamamen vegan’ ve ‘çok mutlu’ olduğunu açıkladı.

Hamilton, İngiliz Bulldog cinsi köpeğini bir süredir vegan beslediğini Instagram hesabından duyururken de “Vegan olduğu için tüyleri çok daha yumuşak, patilerindeki şişlikler indi, artık artrit ağrısı nedeniyle topallamıyor ve daha kolay nefes alıyor. Sonuçlardan ikimiz de çok mutluyuz” dedi.

İngiliz Bulldog cinsi köpekler solunum sorunları, kalp rahatsızlıkları ve bazı otoimmün hastalıklardan mustaripler. Bu örnekte olumlu sonuç alınmış görünüyor.

Köpekler vegan olabilir mi

Malum, veganlık söz konusu olunca, veganlar “Ama et yemeden yeterli protein alamazsınız” argümanıyla yıllardır karşı argümanlar sunarak mücadele ediyor.

Şimdi köpeklerini vegan yapmak isteyen kişilere geldi sıra. Peki gerçekten köpekler vegan olabilir mi?

Hayvan hakları kuruluşu PETA, ‘doğru planlama ve bakım’ sonucunda köpeklerin bitki temelli beslenmeyle sağlıklı yaşayabileceğini söylüyor. Köpekler genellikle vegan köpek mamasına takviye olarak eklenebilen iki amino asit, L-karnitin ve taurin takviyesiyle sağlıklı kalabiliyorlarmış. Vegan beslenen köpeklere en iyi örnek 2002’de dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Bramble isimli köpek. Border collie cinsi Bramble’ın vegan diyetindeki yiyecekler pilav, mercimek ve organik sebzelerdi.

Köpeklerde ve kedilerde vegan beslenme bir süredir devam eden bir tartışma. Bu konuya karşıt görüşlerle tekrar değineceğiz.

Köpekler vegan olabilir mi

HER GURULDAMA HAYRA ALAMET DEĞİL

Readers Digest’ten aktarıyorum. Her ‘guruldama’ iyiye işaret değilmiş. Kedinizin huyunu suyunu en iyi siz bilirsiniz. Ama normalden farklı bir guruldama var ve bu bir süredir devam ediyorsa, veterinere göstermenizde fayda var. Çünkü bir ağrı sonucu da bu sesi çıkarmaları mümkün.

Köpekler vegan olabilir mi

KEDİNİN BİR GÜNÜ

Kediler, günün 16-20 saatlik bölümünü uyuyarak geçiriyorlar. Şöyle düşünebiliriz: 7 yaşındaki bir kedi, hayatının 2 yılını uyanık geçiriyor. Peki uyanıkken ne yapıyorlar? Bu sürenin yüzde 30’unda tüylerini temizliyorlarmış. Yani yaklaşık 2 saat. Geriye kalan bölümde de sizi uykudan uyandıracak gürültüyü yapma, ortalığı dağıtma, yemek yeme, tuvalete gitme gibi işlerini yapıyorlar.

BEBEK SES TONUYLA İLETİŞİME DEVAM

Kedileriyle ‘bebek ses tonu’nda konuşanları yargılamamamız gerekiyor. Son araştırmalar gösteriyor ki, kediler insanlarla iletişime geçtiklerinde bebek seslerini, başka kedilerle iletişime geçtiklerinde yetişkin ses tonunu kullanıyormuş.

Köpekler vegan olabilir mi

KÖPEKLER DAHA İYİ ŞARTLARDA YAŞASIN DİYE

Biz onların sesini duyurmak için oturduğumuz yerden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama onlar yaz kış, gece gündüz demeden, takdir edilesi bir çabayla, isyan etmeden, köpekler daha iyi şartlarda yaşasınlar diye koşturuyorlar. Patiliköy, zor koşulları biraz hafifletmek için bugün sona erecek bağış kampanyasına yardımlarınızı bekliyor. 1 kg kuru mama 5 TL, yarım kilo konserve 4 TL. Detayları https://www.gunmamalari.com/patilikoy-mama-kumbarasi adresinde bulabilirsiniz.

Köpekler vegan olabilir mi

ŞANS’LA TANIŞIN

Okurumuz Tuğba Mollaoğlu, kedisi Şans’ın fotoğrafını “uykucu Şans” notuyla iletmiş.

X
Serhat DEMİREL Serhat DEMİRELTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Siyaset ve iş dünyası bu düğünde buluşacakMehmet ÜstündağSiyaset ve iş dünyası bu düğünde buluşacak18.07.2020
Yazarken ‘b’ ile ‘d’yi karıştırıyorsa...Ömür KurtYazarken ‘b’ ile ‘d’yi karıştırıyorsa...18.07.2020
Tecrit günleriMehmet SOYSALTecrit günleri18.07.2020
2020 yazında yanıt bekleyen 4 önemli soruUğur MELEKE2020 yazında yanıt bekleyen 4 önemli soru18.07.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.