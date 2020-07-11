Köpeğimizle yollara düşelim ama nasıl

Normalleşmede parka gitme sınırını aşıp yollara düşüp tatile çıkma eşiğini geçtik. Planlarını yapanlar gittiler bile. Gitmeyenler arasında kısıtlama olmazsa, Kurban Bayramı tatilinde yollara düşme hayalleri kuranlar olabilir. O zaman bu hafta, yollara düşme planı içerisindekilere yönelik önerileri paylaşayım.
Kediyle seyahat etmek kolay bir şey değil. O nedenle genelde tatile gidenler kedilerini evde bırakıp tanıdıklarından bakıcılık ricasında bulunurken, köpeği olanlar da ya köpek otellerine bırakıyorlar köpeklerini ya da yanlarına alıyorlar.
Önce köpekle yolculuk... Pandemi yüzünden insanlar toplu şekilde seyahat etmektense imkânlar elveriyorsa arabayla seyahat ediyorlar. Peki, köpeğinizle arabada seyahat nasıl olacak? Şöyle:
CAMDAN SARKMASIN
Köpeğinizin aracın içinde gezinmesine izin vermeyin. Hem dikkat dağıtmasının önüne geçersiniz, hem de istemeyiz ama olası bir kaza durumunda herkesin emniyette olması için önlem alırsınız.
Yola çıkmadan hemen önce yemek vermeyin. İdeal olanı, yola çıkmadan 3-4 saat önce hafif bir öğün.
Köpeğinizin camdan sarkmasına izin vermeyin, bu şekilde bir anda kendini dışarı atma riskini ortadan kaldırırsınız..
İlk kez yola köpeğinizle çıkacaksanız öncesinde alıştırma yapın. Böylece
vereceği tepkileri ölçme şansınız olur.
Rotanızı belirlerken, yolda durup köpeğinizin tuvalet ihtiyacını giderebileceği ve egzersiz yapabileceği noktalar olmasına dikkat edin.
Sık sık (2-3 saatte bir) mola verin. Köpeğin enerjisini atmasına olanak verin.
Köpeğinizin araç içi güvenliğini sağlamak için satılan hamak, emniyet kemeri ya da köpek koltuğu gibi aparatları alabilirsiniz.
KEDİNİZİ EVDE BIRAKABİLİRSİNİZ AMA BUNUN ŞARTLARI VAR
KEDİLER mekân değiştirmekten hoşlanmazlar, yeni bir yere gitmek, yolculuk yapmak, özellikle de kutunun içinde, kediniz için stresten başka bir anlam ifade etmez.
Bu nedenle çok uzun olmayan bir tatile giderken aslında en iyisi kedinizi evde bırakmak. Tabii bunu yaparken dikkat etmeniz gereken noktalar var.
Öncelikle 1-2 günlüğüne bile olsa evden uzaklaşıyorsanız, acil durumlar için mutlaka bir tanıdığınıza evin anahtarını bırakın.
Kedinizin temiz ve taze suyu nasıl sevdiğini biliyorsunuz. Evin farklı noktalarına mutlaka su dolu kaplar bırakın. Mama için de aynı tavsiye geçerli.
Siz evde yokken karnını doyurma konusunda kaygılanmaması için evin farklı bölgelerine birkaç kap dolusu su ve mama bırakın.
Kedinizin evde rahatça dolaşabilmesi önemli. Tatile giderken odaların kapısını kapatarak alanını daraltmayın. Kapıların önüne kapanmaması için ağırlık koyun ki kazara kendisini odaya hapsetmesin.
MAMA VE SU TAKVİYESİ YAPMALI
Kablo çiğnemek gibi bir alışkanlığı olmasa dahi, tüm fişleri prizden çekin.
Sizden ayrı kalmakla ilgili endişelerini azaltmak için uzmanların verdiği tavsiyelerden biri de giyilmiş bir tişörtünüzü yatağın üzerine bırakmanız.
Perdeleri mümkün olduğunca açık tutun, dışarıyı izleyerek vakit geçirmesi için önemli bir alışkanlık.
Kediniz için zehirli olabilecek bitkileri balkona çıkarın. Sivri cisimleri, yutabileceği küçük oyuncakları ortadan kaldırın.
Kediler 5 gün hiç sorun yaşamadan evde yalnız kalabilirler. Tabii evde yeteri kadar mama-su bulundurmanız ve güvenli bir ortam sağlamanız şartıyla. Yine de bir aile üyesinden ya da yakın bir arkadaşınızdan kedinizi bu süre içinde belli aralıklarla kontrol etmesini, tuvalet temizliğini ve mama-su takviyesi yapmasını isteyebilirsiniz.
ÜNLÜLER VE KEDİLERİ
KEDİLERE İNSANLARDAN DAHA İYİ DAVRANAN YAZAR
AMERİKALI yazar Mark Twain, insanın kediseverlikte ulaşmak istediği noktaya zamanında erişmiş. Aynı anda en fazla 19 kediye bakmış. Tatile gittiğindeyse ilginç bir yöntem izliyormuş: Oradaki barınaktan, tatili süresince kendine eşlik edecek kedi kiralıyormuş. Tatilini kedilerle yaptıktan sonraysa kiraladığı kedilerin hayatları boyunca masraflarının karşılanacağı kadar parayı bu koşulları yerine getirmeleri karşılığında barınağa ödüyormuş. Her fırsatta da kedilere insanlardan daha iyi davrandığını anlatıyormuş. Ne güzel.
OKUR FOTOĞRAFI
TOFİ’YLE TANIŞIN
OKURUMUZ Şule Tunacar, köpeği Tofi’nin fotoğrafını, “Çok kaprisli bir hanımdır. En büyük keyfi hep beraber gezmelere gitmektir. Fotoğrafta görüldüğü gibi arabaya kuruldu, gezintiye hazır” notuyla paylaştı. Tofi’ye iyi gezmeler diliyoruz.
TAKİP ÖNERİSİ
SATIN ALMA, SAHİPLEN
ÜZÜCÜ haber eksik olmuyor gündemimizden maalesef. Geçen hafta ünlülere satılan köpeklerin yetiştirilmesi amacıyla kurulan çiftlikler sosyal medyada en çok konuşulan ve tepki gören konulardan biriydi. O yüzden her hayvanseverin hemfikir olduğu konuyu yinelemekte fayda var: Satın alma, sahiplen! Bir hayvanın yaşam şartlarını daha iyi hale getirmek inanın size çok iyi hissettirecek. Kendilerini bu konuya adamış bir Instagram hesabı paylaşıyorum. Belki kedi sahiplenmek istersiniz, bu hesap da vesile olur. https://www.instagram.com/kedi_sahiplendirme/ adresinden geçmiş ilanlara bakabilir, hiç olmadı mama yardımında bulunabilirsiniz.
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...
Köpeğimizle yollara düşelim ama nasıl
Normalleşmede parka gitme sınırını aşıp yollara düşüp tatile çıkma eşiğini geçtik. Planlarını yapanlar gittiler bile. Gitmeyenler arasında kısıtlama olmazsa, Kurban Bayramı tatilinde yollara düşme hayalleri kuranlar olabilir. O zaman bu hafta, yollara düşme planı içerisindekilere yönelik önerileri paylaşayım.
Kediyle seyahat etmek kolay bir şey değil. O nedenle genelde tatile gidenler kedilerini evde bırakıp tanıdıklarından bakıcılık ricasında bulunurken, köpeği olanlar da ya köpek otellerine bırakıyorlar köpeklerini ya da yanlarına alıyorlar.
Önce köpekle yolculuk... Pandemi yüzünden insanlar toplu şekilde seyahat etmektense imkânlar elveriyorsa arabayla seyahat ediyorlar. Peki, köpeğinizle arabada seyahat nasıl olacak? Şöyle:
CAMDAN SARKMASIN
Köpeğinizin aracın içinde gezinmesine izin vermeyin. Hem dikkat dağıtmasının önüne geçersiniz, hem de istemeyiz ama olası bir kaza durumunda herkesin emniyette olması için önlem alırsınız.
Yola çıkmadan hemen önce yemek vermeyin. İdeal olanı, yola çıkmadan 3-4 saat önce hafif bir öğün.
Köpeğinizin camdan sarkmasına izin vermeyin, bu şekilde bir anda kendini dışarı atma riskini ortadan kaldırırsınız..
İlk kez yola köpeğinizle çıkacaksanız öncesinde alıştırma yapın. Böylece
vereceği tepkileri ölçme şansınız olur.
Rotanızı belirlerken, yolda durup köpeğinizin tuvalet ihtiyacını giderebileceği ve egzersiz yapabileceği noktalar olmasına dikkat edin.
Sık sık (2-3 saatte bir) mola verin. Köpeğin enerjisini atmasına olanak verin.
Köpeğinizin araç içi güvenliğini sağlamak için satılan hamak, emniyet kemeri ya da köpek koltuğu gibi aparatları alabilirsiniz.
KEDİNİZİ EVDE BIRAKABİLİRSİNİZ AMA BUNUN ŞARTLARI VAR
KEDİLER mekân değiştirmekten hoşlanmazlar, yeni bir yere gitmek, yolculuk yapmak, özellikle de kutunun içinde, kediniz için stresten başka bir anlam ifade etmez.
Bu nedenle çok uzun olmayan bir tatile giderken aslında en iyisi kedinizi evde bırakmak. Tabii bunu yaparken dikkat etmeniz gereken noktalar var.
Öncelikle 1-2 günlüğüne bile olsa evden uzaklaşıyorsanız, acil durumlar için mutlaka bir tanıdığınıza evin anahtarını bırakın.
Kedinizin temiz ve taze suyu nasıl sevdiğini biliyorsunuz. Evin farklı noktalarına mutlaka su dolu kaplar bırakın. Mama için de aynı tavsiye geçerli.
Siz evde yokken karnını doyurma konusunda kaygılanmaması için evin farklı bölgelerine birkaç kap dolusu su ve mama bırakın.
Kedinizin evde rahatça dolaşabilmesi önemli. Tatile giderken odaların kapısını kapatarak alanını daraltmayın. Kapıların önüne kapanmaması için ağırlık koyun ki kazara kendisini odaya hapsetmesin.
MAMA VE SU TAKVİYESİ YAPMALI
Kablo çiğnemek gibi bir alışkanlığı olmasa dahi, tüm fişleri prizden çekin.
Sizden ayrı kalmakla ilgili endişelerini azaltmak için uzmanların verdiği tavsiyelerden biri de giyilmiş bir tişörtünüzü yatağın üzerine bırakmanız.
Perdeleri mümkün olduğunca açık tutun, dışarıyı izleyerek vakit geçirmesi için önemli bir alışkanlık.
Kediniz için zehirli olabilecek bitkileri balkona çıkarın. Sivri cisimleri, yutabileceği küçük oyuncakları ortadan kaldırın.
Kediler 5 gün hiç sorun yaşamadan evde yalnız kalabilirler. Tabii evde yeteri kadar mama-su bulundurmanız ve güvenli bir ortam sağlamanız şartıyla. Yine de bir aile üyesinden ya da yakın bir arkadaşınızdan kedinizi bu süre içinde belli aralıklarla kontrol etmesini, tuvalet temizliğini ve mama-su takviyesi yapmasını isteyebilirsiniz.
ÜNLÜLER VE KEDİLERİ
KEDİLERE İNSANLARDAN DAHA İYİ DAVRANAN YAZAR
AMERİKALI yazar Mark Twain, insanın kediseverlikte ulaşmak istediği noktaya zamanında erişmiş. Aynı anda en fazla 19 kediye bakmış. Tatile gittiğindeyse ilginç bir yöntem izliyormuş: Oradaki barınaktan, tatili süresince kendine eşlik edecek kedi kiralıyormuş. Tatilini kedilerle yaptıktan sonraysa kiraladığı kedilerin hayatları boyunca masraflarının karşılanacağı kadar parayı bu koşulları yerine getirmeleri karşılığında barınağa ödüyormuş. Her fırsatta da kedilere insanlardan daha iyi davrandığını anlatıyormuş. Ne güzel.
OKUR FOTOĞRAFI
TOFİ’YLE TANIŞIN
OKURUMUZ Şule Tunacar, köpeği Tofi’nin fotoğrafını, “Çok kaprisli bir hanımdır. En büyük keyfi hep beraber gezmelere gitmektir. Fotoğrafta görüldüğü gibi arabaya kuruldu, gezintiye hazır” notuyla paylaştı. Tofi’ye iyi gezmeler diliyoruz.
TAKİP ÖNERİSİ
SATIN ALMA, SAHİPLEN
ÜZÜCÜ haber eksik olmuyor gündemimizden maalesef. Geçen hafta ünlülere satılan köpeklerin yetiştirilmesi amacıyla kurulan çiftlikler sosyal medyada en çok konuşulan ve tepki gören konulardan biriydi. O yüzden her hayvanseverin hemfikir olduğu konuyu yinelemekte fayda var: Satın alma, sahiplen! Bir hayvanın yaşam şartlarını daha iyi hale getirmek inanın size çok iyi hissettirecek. Kendilerini bu konuya adamış bir Instagram hesabı paylaşıyorum. Belki kedi sahiplenmek istersiniz, bu hesap da vesile olur. https://www.instagram.com/kedi_sahiplendirme/ adresinden geçmiş ilanlara bakabilir, hiç olmadı mama yardımında bulunabilirsiniz.
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...