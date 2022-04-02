Pandemi her şeyi kökünden değiştirirken bundan düğünlerin de bir dönem nasiplendiğini biliyoruz.
2020-2021 yılları, düğün planı yapıp kalabalıklarla buluşamayan çiftlerin hayal kırıklıklarıyla dolu. Fakat bu değişimin evcil hayvanların hayatını böyle değiştireceğini ben tahmin etmezdim doğrusu.
Olay çoğu trendin doğduğu ABD’de geçiyor. Dallas’ta yaşayan fitness koçu 37 yaşındaki Tara Helwig ve epidemiyoloji veri analisti 22 yaşındaki Makayla Wilson’ın Brüksel Griffonu cinsi köpekleri Twixie ve Cowboy beraber çok iyi vakit geçirince, köpeklerin ebeveynleri olarak ikiliyi evlendirme kararı alıyorlar.
Düğün, kız tarafı Twixie’nin evinin bahçesinde yapılıyor. Ve davetli olarak köpeklerin parklarda iyi anlaştığı diğer 40 Brüksel Griffonu köpek davet ediliyor. 37’si davete katılıyor. Görkemli düğünün maliyeti 25 bin dolar oluyor. İki aile bu faturayı bölüşüyorlar. Bu düğünlerden barınaklara da pay düşüyor elbette. Düğüne gelenler katılım ücreti ödüyor (25 dolar) ve bu para barınaklara yardım olarak gidiyor. Ve sonuç olarak, başlığı atan, bu köşenin sadık okuru gazetemiz yazarı Mehmet İren’in dediği gibi, “Bir yastıkta havlasınlar” temennileriyle insanlar ve davetli köpekler eğlenceli düğünden ayrılıyorlar.
Tamam, ABD’de her şey abartı, her şey hafzalamızın almayacağı boyutta ve çoğu konuda işin suyunu çıkardıkları konusunda hemfikiriz. Burada da kendi eğlencelerine köpekleri alet etmiş olma ihtimallerini aklımızın bir köşesinde tutabiliriz. Yine de insanların kedi köpekleriyle aile kurmasına, onlarla zaman zaman böyle aşırılıklara kaçmalarına ve tüm bu aşırılık içinde barınaklara yardım etmeyi hiçbir zaman ihmal etmemelerine saygı duyuyorum. Gülümseyerek izliyorum.
FENOMEN KEDİ MÜLTECİ OLDU
RUSYA’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle 3.5 milyondan fazla insan ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bu sayı her an artıyor. Yaşadığı topraklardan kopan kişiler elbette yanlarında can dostlarını da götürdüler. İç parçalayan, aralarındaki bağ nedeniyle ayrıca üzen görüntüler tüm dünya ajansları tarafından her gün servis ediliyor. Ülkesini terk etmek zorunda kalanlar arasında bir de Instagram fenomeni kedi Stepan var. Instagram’da 1.2 milyon, TikTok’ta da bir o kadar takipçisi olan tekir kedi, sanki barda oturup etrafı izliyormuşçasına görüntüleri nedeniyle fenomen oldu. Stepan, Rusya’nın şiddetli bombardımanı yüzünden evini paylaştığı Anna’yla beraber Harkiv’den ayrıldı. 13 yaşındaki tekir kedi, Anna’yla beraber Polonya’ya ulaştı. 9 bin doları aşan maddi yardımlar
ve insanların yardımı sonucunda Fransa’ya gitmeyi hedefliyor.
RAMAZAN VESİLESİYLE
İYİLİĞE yatkınlığımızın en üst seviyeye çıktığı ay olan ramazan geldi. Birkaç ezber konu var her ramazanda gündeme gelen: Birbirimize ne kadar tahammülsüz olduğumuzu tekrar görürüz ve yer yer ihtişamlı iftar sofralarını görüp “Ne gerek vardı?” deriz. Umarım, toplumsal barışı en yüksek olan ve tokun açın halinden en çok anladığı ramazan olur. Benim sizden isteğim şu: Barınaklarda, sokaklarda suya, yemeğe muhtaç kediler köpekler, sokak hayvanları var. Onları da ihmal etmeyin lütfen. Hayırlı ramazanlar.
İNSANLARIN YİNE ŞIMARASI GELMİŞ
POZİTİF bilimleri, insan hayatını uzatıp daha konforlu hale getirmek için kullanmak tabii ki çok güzel. Ama bunu yaparken, tüm dünyanın merkezine insanı koyup diğer canlıları ihmal etmek ya da yok saymak çok uzun süredir can sıkıcı bir hal almış durumda ve bu daha da kötüleşiyor. Bu sayfalarda okudunuz, ABD’li biliminsanları gen teknolojisine dayanarak, alerji yapmayan kedi üretmeye hazırlanıyorlar. İnsanların yaklaşık yüzde 15’i kedilere alerji gösterirken ve bunun çözümü o insanlarla kedileri aynı ortamda tutmamak kadar basitken, bir canlı türü daha insanların şımarıklığına maruz kalıyor. Pozitif bilimleri tüm dünya canlıları için hayırlı işler amacıyla kullansak daha iyi olacak sanki.
OKUR FOTOSU
MAHALLENİN KIYMETLİSİ
OKURUMUZ Oya Özdemir, köpeği Yoda’nın fotoğrafını şu notla paylaştı: “Adı Yoda. Gözleri nedeniyle ‘Baby Yoda’dan geliyor bu isim. Gözleri çok az görüyor. Maaile işimiz gücümüz onu sevmek. Bize her gün itinayla sevmeyi öğretiyor.” Yoda’ya sevgilerimizi yolluyoruz. Sizden de kedinizin, köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dunyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...
Bir yastıkta havlasınlar
Pandemi her şeyi kökünden değiştirirken bundan düğünlerin de bir dönem nasiplendiğini biliyoruz.
2020-2021 yılları, düğün planı yapıp kalabalıklarla buluşamayan çiftlerin hayal kırıklıklarıyla dolu. Fakat bu değişimin evcil hayvanların hayatını böyle değiştireceğini ben tahmin etmezdim doğrusu.
Olay çoğu trendin doğduğu ABD’de geçiyor. Dallas’ta yaşayan fitness koçu 37 yaşındaki Tara Helwig ve epidemiyoloji veri analisti 22 yaşındaki Makayla Wilson’ın Brüksel Griffonu cinsi köpekleri Twixie ve Cowboy beraber çok iyi vakit geçirince, köpeklerin ebeveynleri olarak ikiliyi evlendirme kararı alıyorlar.
Düğün, kız tarafı Twixie’nin evinin bahçesinde yapılıyor. Ve davetli olarak köpeklerin parklarda iyi anlaştığı diğer 40 Brüksel Griffonu köpek davet ediliyor. 37’si davete katılıyor. Görkemli düğünün maliyeti 25 bin dolar oluyor. İki aile bu faturayı bölüşüyorlar. Bu düğünlerden barınaklara da pay düşüyor elbette. Düğüne gelenler katılım ücreti ödüyor (25 dolar) ve bu para barınaklara yardım olarak gidiyor. Ve sonuç olarak, başlığı atan, bu köşenin sadık okuru gazetemiz yazarı Mehmet İren’in dediği gibi, “Bir yastıkta havlasınlar” temennileriyle insanlar ve davetli köpekler eğlenceli düğünden ayrılıyorlar.
Tamam, ABD’de her şey abartı, her şey hafzalamızın almayacağı boyutta ve çoğu konuda işin suyunu çıkardıkları konusunda hemfikiriz. Burada da kendi eğlencelerine köpekleri alet etmiş olma ihtimallerini aklımızın bir köşesinde tutabiliriz. Yine de insanların kedi köpekleriyle aile kurmasına, onlarla zaman zaman böyle aşırılıklara kaçmalarına ve tüm bu aşırılık içinde barınaklara yardım etmeyi hiçbir zaman ihmal etmemelerine saygı duyuyorum. Gülümseyerek izliyorum.
FENOMEN KEDİ MÜLTECİ OLDU
RUSYA’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle 3.5 milyondan fazla insan ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bu sayı her an artıyor. Yaşadığı topraklardan kopan kişiler elbette yanlarında can dostlarını da götürdüler. İç parçalayan, aralarındaki bağ nedeniyle ayrıca üzen görüntüler tüm dünya ajansları tarafından her gün servis ediliyor. Ülkesini terk etmek zorunda kalanlar arasında bir de Instagram fenomeni kedi Stepan var. Instagram’da 1.2 milyon, TikTok’ta da bir o kadar takipçisi olan tekir kedi, sanki barda oturup etrafı izliyormuşçasına görüntüleri nedeniyle fenomen oldu. Stepan, Rusya’nın şiddetli bombardımanı yüzünden evini paylaştığı Anna’yla beraber Harkiv’den ayrıldı. 13 yaşındaki tekir kedi, Anna’yla beraber Polonya’ya ulaştı. 9 bin doları aşan maddi yardımlar
ve insanların yardımı sonucunda Fransa’ya gitmeyi hedefliyor.
RAMAZAN VESİLESİYLE
İYİLİĞE yatkınlığımızın en üst seviyeye çıktığı ay olan ramazan geldi. Birkaç ezber konu var her ramazanda gündeme gelen: Birbirimize ne kadar tahammülsüz olduğumuzu tekrar görürüz ve yer yer ihtişamlı iftar sofralarını görüp “Ne gerek vardı?” deriz. Umarım, toplumsal barışı en yüksek olan ve tokun açın halinden en çok anladığı ramazan olur. Benim sizden isteğim şu: Barınaklarda, sokaklarda suya, yemeğe muhtaç kediler köpekler, sokak hayvanları var. Onları da ihmal etmeyin lütfen. Hayırlı ramazanlar.
İNSANLARIN YİNE ŞIMARASI GELMİŞ
POZİTİF bilimleri, insan hayatını uzatıp daha konforlu hale getirmek için kullanmak tabii ki çok güzel. Ama bunu yaparken, tüm dünyanın merkezine insanı koyup diğer canlıları ihmal etmek ya da yok saymak çok uzun süredir can sıkıcı bir hal almış durumda ve bu daha da kötüleşiyor. Bu sayfalarda okudunuz, ABD’li biliminsanları gen teknolojisine dayanarak, alerji yapmayan kedi üretmeye hazırlanıyorlar. İnsanların yaklaşık yüzde 15’i kedilere alerji gösterirken ve bunun çözümü o insanlarla kedileri aynı ortamda tutmamak kadar basitken, bir canlı türü daha insanların şımarıklığına maruz kalıyor. Pozitif bilimleri tüm dünya canlıları için hayırlı işler amacıyla kullansak daha iyi olacak sanki.
OKUR FOTOSU
MAHALLENİN KIYMETLİSİ
OKURUMUZ Oya Özdemir, köpeği Yoda’nın fotoğrafını şu notla paylaştı: “Adı Yoda. Gözleri nedeniyle ‘Baby Yoda’dan geliyor bu isim. Gözleri çok az görüyor. Maaile işimiz gücümüz onu sevmek. Bize her gün itinayla sevmeyi öğretiyor.” Yoda’ya sevgilerimizi yolluyoruz. Sizden de kedinizin, köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dunyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...