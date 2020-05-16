Kulak zarı delinmeleri ve tedavisi...

Daha önce de yazmıştım... Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle insanlarda neredeyse “hastaneye gitme korkusu” başladı.
Acil Servis’e başvuranların sayısı da ciddi oranda azaldı.
Yani bu dönemde insanlar, birçok sağlık problemini gözardı ediyor. Ancak dikkat! Bu korku ya da kaçış, daha sonrasında geri dönülmez hasarlara yol açabilir.
* * *
Özellikle salgın başladıktan sonra kulak-burun-boğaz hekimleri en riskli grup olduğu için birçok hastanede ayaktan muayene poliklinikleri de kapandı. Salgının bir nebze kontrol alınmasıyla birlikte bazı hastanelerde normal akış başladı.
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Bugünkü konumuz olan ve kulak-burun-boğaz acillerinin önemli bir kısmını kaplayan “kulak zarı delinmeleri” de ötelenmemesi gereken ve acil olarak teşhis ve tedavi gerektiren bir sağlık problemi.
* * *
Konuyla alakalı Ankara Liv Hastanesi’nin Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Taylan Gül’den bilgi aldım. Bakın neler anlattı:
HAYAT KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR
“Kulak zarındaki delinmeler birçok sebeple oluşabilmekte ve bu hastalıktan muzdarip olan kişilerin hayat kalitesini ciddi oranda düşürmektedir. Kulak zarı delikleri izole bir hastalık süreci olabildiği gibi daha komplike bir kulak hastalığının parçası olabilir. Hastalığın teşhisini müteakip yapılan tetkikler hastalığın boyutunu ortaya koyar ve yapılacak olan ameliyat belirlenir.
ERKEN TANI VE TEDAVİ ÖNEMLİ
Uzun süre sebat eden kulak zarı delikleri, kalıcı işitme kayıplarına ve aralıklı kulak akıntısına neden olabilmektedir. Kulak zarı deliklerinin tedavisi, girişimsel yani cerrahidir. Hastalık süreci zamanla ilerleyebilmekte ve mastoid kemik iltihabına yol açarak daha kolay şekilde yapılabilecek ameliyatı zorlaştırabilmektedir. Dolayısıyla erken tanı ve tedavi çok önemlidir.
DELİĞİN BOYUTU VE YERİNE BAĞLI
Sadece kulak zarı tamiri için yapılan cerrahi işlemin adı miringoplastidir. Miringoplasti ameliyatları uzun yıllardır değişik kesiler yoluyla(kulak arkası, kulak önü vb.) ve tamir için farklı materyaller(kas fasyası, kıkırdak, ven, yağ vb.) kullanılarak yapılmaktadır. Kulak zarındaki deliğin boyutu ve yeri de kesi ve kullanılacak materyal seçimini değiştirmektedir.
KESİ YAPILMADAN AMELİYAT VAR
Son yıllarda endoskopik yöntemler gelişmiş ve bu yöntemle ameliyatlar herhangi bir kesi yapılmadan tamamen kanal içinden yapılabilmektedir. Kliniğimde küçük kulak zarı delikleri için endoskopik yöntemle kulak zarına yağ uygulamasını tercih etmekteyim.
ORTA VE BÜYÜK BOYUTLAR İÇİN...
Orta ve büyük boyutlu zar delikleri içinse dayanıklılığı, enfeksiyona karşı direnci, daha düşük nüks riski çalışmalarla ortaya konmuş olan kulak kanalından alınmış kıkırdak materyalinin çit halinde hazırlanarak endoskopik olarak kulak zarı oluşturulduğu yöntemi tercih ediyorum.
AĞRI VE ŞİŞLİK ŞİKÂYETİ YOK
Her iki yönteminde başarı şansı oldukça yüksektir, ayrıca işlem yapılırken kulak etrafında ve dışında herhangi bir kesiye gerek kalmamaktadır. Bu ameliyatdan sonra normal yaşantıya dönüş hemen ertesi gün olmaktadır ve hastalarımızın ağrı, şişlik gibi şikâyetleri olmamaktadır.”
* * *
Evet... Doç. Dr. Taylan Gül’ün anlattıkları işte böyle.
Koronavirüs günlerinde de kulak sağlığımızı koruyalım ve herhangi bir şikâyetimiz olduğunda gerekli önlemleri alarak doktorumuza başvurmaktan çekinmeyelim.
Kulak zarı delinmeleri ve tedavisi...
Daha önce de yazmıştım... Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle insanlarda neredeyse “hastaneye gitme korkusu” başladı.
Acil Servis’e başvuranların sayısı da ciddi oranda azaldı.
Yani bu dönemde insanlar, birçok sağlık problemini gözardı ediyor. Ancak dikkat! Bu korku ya da kaçış, daha sonrasında geri dönülmez hasarlara yol açabilir.
* * *
Özellikle salgın başladıktan sonra kulak-burun-boğaz hekimleri en riskli grup olduğu için birçok hastanede ayaktan muayene poliklinikleri de kapandı. Salgının bir nebze kontrol alınmasıyla birlikte bazı hastanelerde normal akış başladı.
* * *
Bugünkü konumuz olan ve kulak-burun-boğaz acillerinin önemli bir kısmını kaplayan “kulak zarı delinmeleri” de ötelenmemesi gereken ve acil olarak teşhis ve tedavi gerektiren bir sağlık problemi.
* * *
Konuyla alakalı Ankara Liv Hastanesi’nin Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Taylan Gül’den bilgi aldım. Bakın neler anlattı:
HAYAT KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR
“Kulak zarındaki delinmeler birçok sebeple oluşabilmekte ve bu hastalıktan muzdarip olan kişilerin hayat kalitesini ciddi oranda düşürmektedir. Kulak zarı delikleri izole bir hastalık süreci olabildiği gibi daha komplike bir kulak hastalığının parçası olabilir. Hastalığın teşhisini müteakip yapılan tetkikler hastalığın boyutunu ortaya koyar ve yapılacak olan ameliyat belirlenir.
ERKEN TANI VE TEDAVİ ÖNEMLİ
Uzun süre sebat eden kulak zarı delikleri, kalıcı işitme kayıplarına ve aralıklı kulak akıntısına neden olabilmektedir. Kulak zarı deliklerinin tedavisi, girişimsel yani cerrahidir. Hastalık süreci zamanla ilerleyebilmekte ve mastoid kemik iltihabına yol açarak daha kolay şekilde yapılabilecek ameliyatı zorlaştırabilmektedir. Dolayısıyla erken tanı ve tedavi çok önemlidir.
DELİĞİN BOYUTU VE YERİNE BAĞLI
Sadece kulak zarı tamiri için yapılan cerrahi işlemin adı miringoplastidir. Miringoplasti ameliyatları uzun yıllardır değişik kesiler yoluyla(kulak arkası, kulak önü vb.) ve tamir için farklı materyaller(kas fasyası, kıkırdak, ven, yağ vb.) kullanılarak yapılmaktadır. Kulak zarındaki deliğin boyutu ve yeri de kesi ve kullanılacak materyal seçimini değiştirmektedir.
KESİ YAPILMADAN AMELİYAT VAR
Son yıllarda endoskopik yöntemler gelişmiş ve bu yöntemle ameliyatlar herhangi bir kesi yapılmadan tamamen kanal içinden yapılabilmektedir. Kliniğimde küçük kulak zarı delikleri için endoskopik yöntemle kulak zarına yağ uygulamasını tercih etmekteyim.
ORTA VE BÜYÜK BOYUTLAR İÇİN...
Orta ve büyük boyutlu zar delikleri içinse dayanıklılığı, enfeksiyona karşı direnci, daha düşük nüks riski çalışmalarla ortaya konmuş olan kulak kanalından alınmış kıkırdak materyalinin çit halinde hazırlanarak endoskopik olarak kulak zarı oluşturulduğu yöntemi tercih ediyorum.
AĞRI VE ŞİŞLİK ŞİKÂYETİ YOK
Her iki yönteminde başarı şansı oldukça yüksektir, ayrıca işlem yapılırken kulak etrafında ve dışında herhangi bir kesiye gerek kalmamaktadır. Bu ameliyatdan sonra normal yaşantıya dönüş hemen ertesi gün olmaktadır ve hastalarımızın ağrı, şişlik gibi şikâyetleri olmamaktadır.”
* * *
Evet... Doç. Dr. Taylan Gül’ün anlattıkları işte böyle.
Koronavirüs günlerinde de kulak sağlığımızı koruyalım ve herhangi bir şikâyetimiz olduğunda gerekli önlemleri alarak doktorumuza başvurmaktan çekinmeyelim.