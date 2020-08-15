Koronavirüste koku ve tat kaybı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı uzun süredir etkisi altına alan koronavirüsün etkilerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Bunlardan biri de: ‘Koku ve tat kaybı.’
Diğer belirtilerle birlikte görülebildiği gibi tek basına da ortaya çıkabilen tat ve koku kaybı, ‘koronavirüs negatife döndükten sonra’ geri gelmeyebiliyor.
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Son zamanlarda bazı hastalarda koku ve tat kaybı oldukça yaygınlaştı. Test negatife döndükten uzun süre sonra da tat ve koku alınamıyordu. Reading Üniversitesi’nden tat kimyası uzmanı Doç. Dr. Jane Parker ile Londra Üniversitesi’nden rinolog Dr. Simon Gane’in ‘The Conversation’da yayımladıkları makalede, solunum yollarında mukoz ve doku şişmesi sonucunda, burnun koku almasını sağlayan olfaktör yarığının tıkandığı belirtiliyor.
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Yapılan ilk değerlendirmeler, bazı COVID-19 hastalarında görülen bu durumun arkasında doku ya da mukozların şişmesinin yatıyor olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, koku ile tat duyularının birbiriyle yakından bağlantılı olduğunu ve koku duyusunun kaybolmasının tat almayı da etkileyebileceğini söylüyor.
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Bununla birlikte COVID-19 hastalarında görülen tat kaybının bundan mı kaynaklandığı yoksa ayrı bir nedeni mi olduğu ise henüz kesin olarak bilinmiyor.
COVID-19 VİRÜSÜ MUTASYONA MI UĞRADI?
Koronavirüsün koku kaybına neden olduğu biliniyor. Ancak COVID-19’un kendini genetik olarak değiştirdiği için koku kaybına daha çok neden olduğu vurgulanıyor. Koku kaybının kalıcı olabileceğinin de altını çiziliyor.
Vücudumuzda pek çok sinir dokusu var. Sinir zarar gördüğü zaman felç olur ve kendini yenilemez. Ama koku siniri diğer sinirlerden farklı olarak açıkta bir sinirdir. Uçları açıkta olduğu için olumsuz etkilere her zaman açıktır. Kendini yenileyebilir. Koku kaybını tedaviler sonrasında geri çevirme imkanı olabilir. Ama kalıcı olup kokunun kaybolması gibi durumlarla da karşı karşıya kalınabilir.
Bu belirtiler her hastada çıkmadığı gibi koronanın tek belirtisi de olabiliyor. Ani başlayan koku ve tat kayıplarına bu açıdan dikkat etmek gerekli. Koronadan korunmak içinse sosyal mesafeye dikkat etmek ve maske hâlâ önemini koruyor.
Koronavirüste koku ve tat kaybı
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı uzun süredir etkisi altına alan koronavirüsün etkilerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Bunlardan biri de: ‘Koku ve tat kaybı.’
Diğer belirtilerle birlikte görülebildiği gibi tek basına da ortaya çıkabilen tat ve koku kaybı, ‘koronavirüs negatife döndükten sonra’ geri gelmeyebiliyor.
* * *
Son zamanlarda bazı hastalarda koku ve tat kaybı oldukça yaygınlaştı. Test negatife döndükten uzun süre sonra da tat ve koku alınamıyordu. Reading Üniversitesi’nden tat kimyası uzmanı Doç. Dr. Jane Parker ile Londra Üniversitesi’nden rinolog Dr. Simon Gane’in ‘The Conversation’da yayımladıkları makalede, solunum yollarında mukoz ve doku şişmesi sonucunda, burnun koku almasını sağlayan olfaktör yarığının tıkandığı belirtiliyor.
* * *
Yapılan ilk değerlendirmeler, bazı COVID-19 hastalarında görülen bu durumun arkasında doku ya da mukozların şişmesinin yatıyor olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, koku ile tat duyularının birbiriyle yakından bağlantılı olduğunu ve koku duyusunun kaybolmasının tat almayı da etkileyebileceğini söylüyor.
* * *
Bununla birlikte COVID-19 hastalarında görülen tat kaybının bundan mı kaynaklandığı yoksa ayrı bir nedeni mi olduğu ise henüz kesin olarak bilinmiyor.
COVID-19 VİRÜSÜ MUTASYONA MI UĞRADI?
Koronavirüsün koku kaybına neden olduğu biliniyor. Ancak COVID-19’un kendini genetik olarak değiştirdiği için koku kaybına daha çok neden olduğu vurgulanıyor. Koku kaybının kalıcı olabileceğinin de altını çiziliyor.
Vücudumuzda pek çok sinir dokusu var. Sinir zarar gördüğü zaman felç olur ve kendini yenilemez. Ama koku siniri diğer sinirlerden farklı olarak açıkta bir sinirdir. Uçları açıkta olduğu için olumsuz etkilere her zaman açıktır. Kendini yenileyebilir. Koku kaybını tedaviler sonrasında geri çevirme imkanı olabilir. Ama kalıcı olup kokunun kaybolması gibi durumlarla da karşı karşıya kalınabilir.
Bu belirtiler her hastada çıkmadığı gibi koronanın tek belirtisi de olabiliyor. Ani başlayan koku ve tat kayıplarına bu açıdan dikkat etmek gerekli. Koronadan korunmak içinse sosyal mesafeye dikkat etmek ve maske hâlâ önemini koruyor.