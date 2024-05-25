Gece yeme sendromunu önlemenin 6 pratik yolu

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Göbek çevresinde başlayan yağlanma, yağ hücreleri büyük ve iç organlara yakın olduğu için metabolik hastalıklara yatkınlığı da artırır. Türkiye maalesef ki Avrupa'nın en obez ve en çok diyabet hastası olan ülke konumundadır. Bu hafta Diyetisyen Neslihan Aktepe ile gece yeme sendromunu, nedenlerini ve bu sendromu önlemenin çeşitli yollarını konuştuk.

Diyetisyen Neslihan Aktepe

*Son yıllarda gözlemlerime göre gece yeme sendromu giderek artıyor gibi... Ne dersiniz sizce de artıyor mu?

İlk olarak kontrol noktanız sabah uyandığınızda aç mı, yoksa tok mu güne başladığınızdır. Eğer siz güne tokluk hissi ile başlıyorsanız aman dikkat derim. Çünkü sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşantıda sabah uyandığınızda aç uyanmanız gerekli. Tok uyanmak gece yeme sendromunu ya da gece uyanmasanız bile akşam yemeğinden sonra sürekli atıştırıp sonra uyuduğunuzu gösterir. Sabah tok uyandığınızda kahvaltıyı atlarsınız ve direkt işe gidersiniz. Zamandan da tasarruf ettiğinizi düşünürsünüz... İş yerinde stres yaşıyorsanız da yeme saatiniz biraz daha uzar. Sonra bir anda acıktım dersiniz ve öğle yemeği ile başlangıç yaparsınız. Her şey iyi gibidir görünürde. Akşam evde saat biraz gecikir yemek hazırlamak için, işte o anda olanlar olur. Yemeye başlayınca durduramayız kendimizi. Yemekten sonra gelsin çayın yanına kuruyemişler, kekler, kurabiyeler… Tıka basa yedikten sonra bir anda uyanır ve mutfağa gideriz! Gece yeme sendromu başlamıştır...

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*Peki bu durum önlenemez mi?

Cevabım ‘tabii ki önlenir…’

GECE YEME SENDROMUNU ÖNLEYEN 6 ÖNERİ

1- Mutfağınızın kapısını kilitleyin. Evet yanlış okumadınız. Kilitleyin ve gece kolay bulamayacağınız bir yere anahtarı koyun. Ya da anahtarı evde yaşayan birisine teslim edin.

2- Kendinize sürekli "Gece yeme sendromu bitti" demeniz gerekli. Buna inanmak sizi başarıya götürür.

3- Eve geceleri sipariş verdiğiniz yerlerin telefonunu silin ve lütfen internette yemek sitelerini dolaşmaktan vazgeçin. Çünkü siz dolaştıkça önünüze reklam çıkacak. Görmek de sizi ikilemde bırakır. Bir bakmışsınız siparişler verilmiş. Hiç gerek yok bunları yaşamaya inanın. Silin gitsin. Sağlıktan ötesi yok ne de olsa...

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4- Masanın üstünde ya da buzdolabında sürekli atıştırmalıklar bulunmasın. Mis kokulu kurabiyeler, kekler ve sarmaları gördükçe yeme ataklarınız olur benden söylemesi...

5- Akşam saat 20:00’den sonra hiçbir şey yemeyin ve içmeyin. Hatta öyle ki bitki çayı bile içmeyin. Çünkü tuvalete gitmek için kalkıp alışkanlıkla tuvalet sonrası yine yolunuz mutfağa çıkabilir.

6- Sabah güzel bir kahvaltı yapmanın hayalini kurun. Bunu uygulamaya ilk başladığınızda zorlanıyorsanız kendinize kahvaltıda sevdiğiniz bir besinle mini bir ödül verebilirsiniz...

Gün geceden başlar... Nasıl yatarsanız güne öyle başlarsınız. Gece yeme sendromu bağışıklığınızı da düşürür. Sağlıktan öte bir şey yok. Şimdi başlayın, vazgeçmeyin devamı gelecektir. Sağlıkla kalın.