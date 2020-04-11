Gebelikte koronavirüs enfeksiyonu

Önceki hafta da belirttiğimiz üzere Covid-19 olarak adlandırılan koronavirüs tüm dünyada ve maalesef artık ülkemizde de son hızla yayılmaya devam ediyor.
Virüsün nasıl yayıldığını, hangi sistemleri etkilediğini ve yapısını yavaş yavaş öğreniyoruz. Ancak bilim dünyasının yeni karşılaştığı bir virüs olması dolayısıyla etkileri konusunda hâlâ soru işaretleri mevcut. Bunlardan en çok merak edileni de gebeleri nasıl etkilediği.
Covid-19 ile henüz çok az bilgimiz mevcut. Elimizdeki bilgiler her an güncellenebiliyor ve değişikliğe uğrayabiliyor. Ancak aylardır yapılan gözlemlerde gebelerin enfeksiyona daha açık olduğuna dair bir bulguya rastlanmadı. Ancak gebeliğin başında bir immunsupresyon olduğu ve hamilelerin her türlü hastalığa daha kolay yakalandığı bilinmektedir. Özellikle doğuma yakın zamanlarda grip enfeksiyonuna dahi daha açık olan ve bu sebeple önlem alması gereken gebelerin aynı kurallara uyması ve hijyene dikkat etmeleri yeterli.
KONTROLLER AKSATILMAMALI
Erken doğumla ilgili herhangi bir duruma sebep olmadığı bilinen Covid-19 sebebiyle, kontrolleri aksatmamak ve planlanan tarihlere uymak oldukça önemli. Kaldı ki kontrolleri aksatmak erken doğumlara sebep olabileceği için ayrıca bebek için daha büyük riskler de doğurabilir. Dünyada yapılan bir çok testte yeni doğmuş bebeklerde koronavirüse rastlanmadı. Sadece bir yayında Covid-19 bir anneden doğan bebekte, SARS-Cov-2 IgM antikoru bulunmuş ancak vaka sayısı az olduğu için bu bizim için yeterli bir kanıt değildir. Bu da demek oluyor ki şu anki bigilerimize göre korona, plasenta yoluyla bebeğe geçemiyor. Yani anne enfekte olsa bile bebeğe bulaşmıyor. Gerekli izolasyon sağlandıktan sonra annenin kontrolleri aksatmaması ve planlanan şekilde doğurması gerekiyor. Şimdiye kadar ülkemizde sadece 1 vakada kronik bronşit tablosu olan gebede Covid-19’aa bağlı anne ölümü bildirilmiştir.
HİJYEN KURALLARINA DİKKAT
Bir diğer merak edilen konu ise bebeği emzirmekle alakalı. Yine enfekte anneler ve bebekleri gözetim altında tutularak yapılan araştırmalarda anne sütünde herhangi bir virüse rastlanmadı. Demek oluyor ki, anne Covid-19 virüsüne sahip olsa bile bebek, gerekli hijyen kurallarına uyulduğunda bu virüse yakalanmıyor. Ancak virüs oldukça yayılmışken herkesten çok gebelerin bazı kurallara uymaları çok önemli. Bunlardan en önemlileri seyahat planlarını iptal etmek, hijyen kurallarına fazlasıyla dikkat etmek, dışarı çıkılması gerektiğinde izolasyon kurallarına uymak, dengeli ve düzenli beslenmek, vitamin desteklerini almak,dışarıdan söylemek yerine ev yemeklerini tercih etmek, sıvı alımına dikkat etmek ve ev içinde de olsa hareket etmeye dikkat etmek.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN KONTAKT DERMATİT
Vücudumuzun dış yüzeyine (cilt, ağız ya da genital) temas eden bazı maddelere karşı istenmeyen reaksiyonlara dermatit denir. Kontakt dermatit, alerjik ya da alerjik olmayan mekanizmalar ile ortaya çıkar. Klinik bulgular
alerjen temasından saatler ya da günler sonra görülmeye başlar. Alerjik kontakt dermatitte alerjenler (kimyasal maddeler ve proteinler), cilt içerisine yavaş yavaş girerek bağışıklık sistemimizin hücrelerini bölgeye çekmeye ve reaksiyon başlamasına neden olurlar. Koronavirus enfeksiyonundan dolayı zor günler geçirdiğimiz bu günlerde, ellerimizi veya vücudumuzu çok sık yıkadığımız ve hatta kolonya, dezenfektan gibi kimyasallarla sürekli haşır neşir olduğumuz aşikardır. Bir çoğumuzun özellikle ellerinde parmaklarında dökülmeler ve çatlaklarla görülen bu durum alerjik kontak dermatittir.
Alerjik kontakt dermatit tedavisinde kortizon (kortikosteroid) içeren merhemler ve nemlendiriciler kullanılabilir. Ultraviole ışınları da (PUVA), tedavide kullanılmaktadır. Nemlendiriciler cildin bozulmuş yapısını onarmak amacıyla kullanılmalıdır. Dermatit düzelse bile uzun süre devam edilmelidir.
Gebelikte koronavirüs enfeksiyonu
Önceki hafta da belirttiğimiz üzere Covid-19 olarak adlandırılan koronavirüs tüm dünyada ve maalesef artık ülkemizde de son hızla yayılmaya devam ediyor.
Virüsün nasıl yayıldığını, hangi sistemleri etkilediğini ve yapısını yavaş yavaş öğreniyoruz. Ancak bilim dünyasının yeni karşılaştığı bir virüs olması dolayısıyla etkileri konusunda hâlâ soru işaretleri mevcut. Bunlardan en çok merak edileni de gebeleri nasıl etkilediği.
Covid-19 ile henüz çok az bilgimiz mevcut. Elimizdeki bilgiler her an güncellenebiliyor ve değişikliğe uğrayabiliyor. Ancak aylardır yapılan gözlemlerde gebelerin enfeksiyona daha açık olduğuna dair bir bulguya rastlanmadı. Ancak gebeliğin başında bir immunsupresyon olduğu ve hamilelerin her türlü hastalığa daha kolay yakalandığı bilinmektedir. Özellikle doğuma yakın zamanlarda grip enfeksiyonuna dahi daha açık olan ve bu sebeple önlem alması gereken gebelerin aynı kurallara uyması ve hijyene dikkat etmeleri yeterli.
KONTROLLER AKSATILMAMALI
Erken doğumla ilgili herhangi bir duruma sebep olmadığı bilinen Covid-19 sebebiyle, kontrolleri aksatmamak ve planlanan tarihlere uymak oldukça önemli. Kaldı ki kontrolleri aksatmak erken doğumlara sebep olabileceği için ayrıca bebek için daha büyük riskler de doğurabilir. Dünyada yapılan bir çok testte yeni doğmuş bebeklerde koronavirüse rastlanmadı. Sadece bir yayında Covid-19 bir anneden doğan bebekte, SARS-Cov-2 IgM antikoru bulunmuş ancak vaka sayısı az olduğu için bu bizim için yeterli bir kanıt değildir. Bu da demek oluyor ki şu anki bigilerimize göre korona, plasenta yoluyla bebeğe geçemiyor. Yani anne enfekte olsa bile bebeğe bulaşmıyor. Gerekli izolasyon sağlandıktan sonra annenin kontrolleri aksatmaması ve planlanan şekilde doğurması gerekiyor. Şimdiye kadar ülkemizde sadece 1 vakada kronik bronşit tablosu olan gebede Covid-19’aa bağlı anne ölümü bildirilmiştir.
HİJYEN KURALLARINA DİKKAT
Bir diğer merak edilen konu ise bebeği emzirmekle alakalı. Yine enfekte anneler ve bebekleri gözetim altında tutularak yapılan araştırmalarda anne sütünde herhangi bir virüse rastlanmadı. Demek oluyor ki, anne Covid-19 virüsüne sahip olsa bile bebek, gerekli hijyen kurallarına uyulduğunda bu virüse yakalanmıyor. Ancak virüs oldukça yayılmışken herkesten çok gebelerin bazı kurallara uymaları çok önemli. Bunlardan en önemlileri seyahat planlarını iptal etmek, hijyen kurallarına fazlasıyla dikkat etmek, dışarı çıkılması gerektiğinde izolasyon kurallarına uymak, dengeli ve düzenli beslenmek, vitamin desteklerini almak,dışarıdan söylemek yerine ev yemeklerini tercih etmek, sıvı alımına dikkat etmek ve ev içinde de olsa hareket etmeye dikkat etmek.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN KONTAKT DERMATİT
Vücudumuzun dış yüzeyine (cilt, ağız ya da genital) temas eden bazı maddelere karşı istenmeyen reaksiyonlara dermatit denir. Kontakt dermatit, alerjik ya da alerjik olmayan mekanizmalar ile ortaya çıkar. Klinik bulgular
alerjen temasından saatler ya da günler sonra görülmeye başlar. Alerjik kontakt dermatitte alerjenler (kimyasal maddeler ve proteinler), cilt içerisine yavaş yavaş girerek bağışıklık sistemimizin hücrelerini bölgeye çekmeye ve reaksiyon başlamasına neden olurlar. Koronavirus enfeksiyonundan dolayı zor günler geçirdiğimiz bu günlerde, ellerimizi veya vücudumuzu çok sık yıkadığımız ve hatta kolonya, dezenfektan gibi kimyasallarla sürekli haşır neşir olduğumuz aşikardır. Bir çoğumuzun özellikle ellerinde parmaklarında dökülmeler ve çatlaklarla görülen bu durum alerjik kontak dermatittir.
Alerjik kontakt dermatit tedavisinde kortizon (kortikosteroid) içeren merhemler ve nemlendiriciler kullanılabilir. Ultraviole ışınları da (PUVA), tedavide kullanılmaktadır. Nemlendiriciler cildin bozulmuş yapısını onarmak amacıyla kullanılmalıdır. Dermatit düzelse bile uzun süre devam edilmelidir.