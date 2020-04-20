Salgından sonra İzmir’in şansı

KORONA salgınının bitişini sosyal mesafe kısıtlamaları kalktığında anlayacağız.
Bir virüs salgınının dünyayı kasıp kavuracağını 5 yıl önce söyleyen Microsoft’un kurucusu Bill Gates’e göre hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulacak. Avrupa Birliği Başkanı, “Bu yaz için tatil planı yapmayın” uyarısında bulunup, sınırların eylüle kadar kapalı tutulmasını istiyor. Türk bilim insanları eski günlerin en az 1 yıldan önce geri gelemeyeceği görüşünde...
Ancak, normale dönüş süresi uzadıkça ekonomideki alarm çanlarının şiddeti artıyor. Tekstilden otomotiv yan sanayisine Ege ekonomisinde ağırlığı olan pek çok sektörde 2-3 aya kadar nakit akışı başlamazsa bazı kuruluşların dayanma gücünün tükeneceği bilgileri geliyor. Yine de 2021 yılına kadar dayanabilecekler için umut var. IMF tahminine göre 2020’de yüzde 5 küçülecek Türkiye ekonomisi 2021’de yüzde 5 büyüyerek kaybettiklerini geri alacak.
Ancak, turizm sektöründe durum biraz farklı. Gelecekte İzmir için eksiler de var, artılar da... İzmir’e geçen yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin yabancı, 750 bin yerli turist geldi. Yabancı turist ağırlıklı Antalya ve İstanbul’un aksine, İzmir’de iç ve dış turizm birbirine yakın. Bu yaz ve sonrası turizmde ezberler bozulacak. Çok yataklı, her şey dahil turizminin yerini küçük ve butik otellerin alacağını sektör yetkilileri Hürriyet EGE’ye açıkladı.
SAĞLIK TURİZMİ ÖNE ÇIKAR
Bu gelişme İzmir ve çevresi için belki bir fırsat... Küçük ve butik otellerin çoğunlukta, yerli turizmin payının büyük olduğu bölgede turizmin hayata dönüşü daha kolay olabilir. Bir başka avantaj ise termal kaynak zengini ve sağlık turizminde öne çıkan Ege’nin yeni hamleler yapma şansı... Salgın sonrası yerli ve yabancı turist, sağlık turizmi ağırlıklı konaklamayı tercih edecektir. Yeni yatırımlar ve mevcut tesislerin böyle bir yapıya dönüştürülmesi yeniden yükseliş döneminde avantaj sağlar.
BİRÇOK SEKTÖRÜN EKMEK TEKNESİ
Türkiye’ye nüfusunun yarısından fazla yabancı turist geliyor. Geçen yıl 52 milyon 700 bin turist gelip 34.5 milyar dolar döviz bıraktı. Turizm sadece oteller değil, havayollarından domates, peynir, havlu, yatak çarşafı üreticisine kadar onlarca sektör için ekmek kapısı. TEPAV’ın bir çalışması turizmin yarattığı değerler zincirinden doğrudan etkilenenler şöyle sıralanıyor:
* Seyahat hizmetleri: Acente, havayolu, çağrı merkezi, tur operatörleri.
* Ulaşım: Araç kiralama, otobüsler, taksiler, feribot ve diğer ulaşım araçları.
* Konaklama: Oteller, apartlar, misafirhane, butik otel, hostel.
* Yeme içme: Restoran, bar, kulüp, fastfood, seyyar lokanta, büfeler.
* El sanatları: Hediyelik dükkanları, zanaatkarlar, atölyeler.
* Turizm varlıkları: Kültür varlıkları, doğal kaynaklar.
* Turlar: Şovlar, turist rehberleri, paket turlar, spa, bakım merkezleri.
* Destek hizmetleri: Danışma, perakende, çamaşırhane, güvenlik, bankalar, interkafe.
* Dolaylı olarak zincirin içindekiler ise şunlar: Turizm tanıtım malzemeleri ve aktiviteleri yapanlar, iletişim ve medya, gümrük ve liman işletmeleri, tarımsal tedarikçiler, yem fabrikaları, üreticiler, saklama ve dağıtım, satış pazarlama, tekstil, yiyecek, inşaatçılar, mobilya ve ekipman, sanatçılar, kitap, broşür, levha, restorasyon, yönetim, bakım hizmetleri, ticari şirketler, toptancılar, teknoloji dükkanları, fabrikalar, benzin ve enerji istasyonları.
Salgından sonra İzmir’in şansı
KORONA salgınının bitişini sosyal mesafe kısıtlamaları kalktığında anlayacağız.
Bir virüs salgınının dünyayı kasıp kavuracağını 5 yıl önce söyleyen Microsoft’un kurucusu Bill Gates’e göre hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulacak. Avrupa Birliği Başkanı, “Bu yaz için tatil planı yapmayın” uyarısında bulunup, sınırların eylüle kadar kapalı tutulmasını istiyor. Türk bilim insanları eski günlerin en az 1 yıldan önce geri gelemeyeceği görüşünde...
Ancak, normale dönüş süresi uzadıkça ekonomideki alarm çanlarının şiddeti artıyor. Tekstilden otomotiv yan sanayisine Ege ekonomisinde ağırlığı olan pek çok sektörde 2-3 aya kadar nakit akışı başlamazsa bazı kuruluşların dayanma gücünün tükeneceği bilgileri geliyor. Yine de 2021 yılına kadar dayanabilecekler için umut var. IMF tahminine göre 2020’de yüzde 5 küçülecek Türkiye ekonomisi 2021’de yüzde 5 büyüyerek kaybettiklerini geri alacak.
Ancak, turizm sektöründe durum biraz farklı. Gelecekte İzmir için eksiler de var, artılar da... İzmir’e geçen yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin yabancı, 750 bin yerli turist geldi. Yabancı turist ağırlıklı Antalya ve İstanbul’un aksine, İzmir’de iç ve dış turizm birbirine yakın. Bu yaz ve sonrası turizmde ezberler bozulacak. Çok yataklı, her şey dahil turizminin yerini küçük ve butik otellerin alacağını sektör yetkilileri Hürriyet EGE’ye açıkladı.
SAĞLIK TURİZMİ ÖNE ÇIKAR
Bu gelişme İzmir ve çevresi için belki bir fırsat... Küçük ve butik otellerin çoğunlukta, yerli turizmin payının büyük olduğu bölgede turizmin hayata dönüşü daha kolay olabilir. Bir başka avantaj ise termal kaynak zengini ve sağlık turizminde öne çıkan Ege’nin yeni hamleler yapma şansı... Salgın sonrası yerli ve yabancı turist, sağlık turizmi ağırlıklı konaklamayı tercih edecektir. Yeni yatırımlar ve mevcut tesislerin böyle bir yapıya dönüştürülmesi yeniden yükseliş döneminde avantaj sağlar.
BİRÇOK SEKTÖRÜN EKMEK TEKNESİ
Türkiye’ye nüfusunun yarısından fazla yabancı turist geliyor. Geçen yıl 52 milyon 700 bin turist gelip 34.5 milyar dolar döviz bıraktı. Turizm sadece oteller değil, havayollarından domates, peynir, havlu, yatak çarşafı üreticisine kadar onlarca sektör için ekmek kapısı. TEPAV’ın bir çalışması turizmin yarattığı değerler zincirinden doğrudan etkilenenler şöyle sıralanıyor:
* Seyahat hizmetleri: Acente, havayolu, çağrı merkezi, tur operatörleri.
* Ulaşım: Araç kiralama, otobüsler, taksiler, feribot ve diğer ulaşım araçları.
* Konaklama: Oteller, apartlar, misafirhane, butik otel, hostel.
* Yeme içme: Restoran, bar, kulüp, fastfood, seyyar lokanta, büfeler.
* El sanatları: Hediyelik dükkanları, zanaatkarlar, atölyeler.
* Turizm varlıkları: Kültür varlıkları, doğal kaynaklar.
* Turlar: Şovlar, turist rehberleri, paket turlar, spa, bakım merkezleri.
* Destek hizmetleri: Danışma, perakende, çamaşırhane, güvenlik, bankalar, interkafe.
* Dolaylı olarak zincirin içindekiler ise şunlar: Turizm tanıtım malzemeleri ve aktiviteleri yapanlar, iletişim ve medya, gümrük ve liman işletmeleri, tarımsal tedarikçiler, yem fabrikaları, üreticiler, saklama ve dağıtım, satış pazarlama, tekstil, yiyecek, inşaatçılar, mobilya ve ekipman, sanatçılar, kitap, broşür, levha, restorasyon, yönetim, bakım hizmetleri, ticari şirketler, toptancılar, teknoloji dükkanları, fabrikalar, benzin ve enerji istasyonları.