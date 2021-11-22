Dizelciler çarpılacak

OTOMOBİLDEKİ en küçük vidanın yerini bile ezbere bilen Engin usta ile sohbet ederken söz elektrikli otomobillere geldi.“Motorcuların işi bitecek” dedi usta.
Urla Oto Sanayi Sitesi’nde yan yana dizilmiş dükkanlarda ekmeklerini kazanmaya çalışan esnafa baktım...
Egzozcu, karbüratörcü, yedek parçacı, benzinli-dizel otoların tamir ve bakım işleriyle uğraşan onlarca işyeri vardı.
Bu esnafın bir bölümünün 15-20 yıl içinde erimesi sürpriz olmayacak.
Eğer tahminler tutarsa Avrupa’da 5 yıla kadar elektrikli otomobil ile benzin ve dizel motorlu otoların fiyatları eşit hale gelecek.
Bu durumda otomobil alacaklar yakıt masrafı benzinli otodan yüzde 80 daha az olan elektrikli otoları tercih edecek.
Bu gelişmelerin Türkiye’ye de mutlaka yansıması olacak.
Hele ilk yerli Türk otomobilinin elektrikli olacağı düşünülürse Türkiye’de de elektrikli otoya geçiş tahminlerden çok daha hızlı olabilir.
İZMİR’DE 1.5 MİLYON ARAÇ
Zaten önceki hafta Glasgow’da sona eren iklim zirvesinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 33 gelişmiş ülkede 2035, diğer ülkelerde ise 2040 yılına kadar tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının hava kirletmeyen sıfır emisyonlu araçlar olması kararı alındı.
Türkiye’de 25 milyona yakın motorlu taşıt, 21 bin civarında da otomobil tamir-bakım işletmesi var.
Sadece İzmir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 1.5 milyonu geçiyor.
Hemen her ilçede, her semtte bu araçların tamir-bakım-yedek parça işlerini yaparak geçinen yüzlerce işyeri, binlerce çalışan bulunuyor.
UZMANLIK ALANI DEĞİŞMELİ
Bu işletmelerden uzmanlık alanı benzin ve dizel motor olanlar 15-20 yıla kadar sonlarının geleceğini görüp otomobilin başka alanlarında uzmanlaşmaya başlamalı.
Otomobil sektöründeki dönüşüm tahminlerden çok hızlı olacak gibi görülüyor.
Sadece elektrikli değil, örneğin Japonlar hidrojen yakıtlı otomobilleri geliştirmeye elektrikliden daha fazla önem veriyor.
Tabii eski kapılar kapanırken yenileri de açılacak.
Örneğin elektrikli otoların batarya değişim servisleri, akaryakıt istasyonlarının yerini alacak elektrikli oto şarj istasyonları gibi değişimleri yaşayacağız.
En az 100 bin elektrik şarj istasyonu olması gerektiği hesap ediliyor.
Bunlarda yeni kuşakların yeni işyerleri olacak.
Başta poşu, ağızda dolar
PİYASALARDA hareketli günler yaşanıyor.
Köy kahvelerinde bile başına poşusunu sarmış çiftçiler doların zeytin fiyatları üzerine etkisini tartışıyordu geçen hafta.
“Avrupa gübre kullanmak artık hayal” dedi bir çiftçi.
“Avrupa kullanmazsan ürünü unut” dedi bir başkası.
Mesele sadece fiyat değil.
Uluslararası piyasalarda yaşanan mal sıkıntısı da Egeli sanayicileri de canından bezdirdi.
EGİAD emtia piyasalarındaki krizi masaya yatırmış.
Sıkıntının uzun süre devam edeceği, 2022 ikinci çeyrekten itibaren piyasalarda hem enflasyonun, hem de durgunluğun bir arada yaşanacağı tahminleri dikkat çekici.
Belli ki önümüzdeki aylarda toplumun her kesiminde öncelik ekonomik olacak.
Dizelciler çarpılacak
OTOMOBİLDEKİ en küçük vidanın yerini bile ezbere bilen Engin usta ile sohbet ederken söz elektrikli otomobillere geldi.“Motorcuların işi bitecek” dedi usta.
Urla Oto Sanayi Sitesi’nde yan yana dizilmiş dükkanlarda ekmeklerini kazanmaya çalışan esnafa baktım...
Egzozcu, karbüratörcü, yedek parçacı, benzinli-dizel otoların tamir ve bakım işleriyle uğraşan onlarca işyeri vardı.
Bu esnafın bir bölümünün 15-20 yıl içinde erimesi sürpriz olmayacak.
Eğer tahminler tutarsa Avrupa’da 5 yıla kadar elektrikli otomobil ile benzin ve dizel motorlu otoların fiyatları eşit hale gelecek.
Bu durumda otomobil alacaklar yakıt masrafı benzinli otodan yüzde 80 daha az olan elektrikli otoları tercih edecek.
Bu gelişmelerin Türkiye’ye de mutlaka yansıması olacak.
Hele ilk yerli Türk otomobilinin elektrikli olacağı düşünülürse Türkiye’de de elektrikli otoya geçiş tahminlerden çok daha hızlı olabilir.
İZMİR’DE 1.5 MİLYON ARAÇ
Zaten önceki hafta Glasgow’da sona eren iklim zirvesinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 33 gelişmiş ülkede 2035, diğer ülkelerde ise 2040 yılına kadar tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının hava kirletmeyen sıfır emisyonlu araçlar olması kararı alındı.
Türkiye’de 25 milyona yakın motorlu taşıt, 21 bin civarında da otomobil tamir-bakım işletmesi var.
Sadece İzmir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 1.5 milyonu geçiyor.
Hemen her ilçede, her semtte bu araçların tamir-bakım-yedek parça işlerini yaparak geçinen yüzlerce işyeri, binlerce çalışan bulunuyor.
UZMANLIK ALANI DEĞİŞMELİ
Bu işletmelerden uzmanlık alanı benzin ve dizel motor olanlar 15-20 yıla kadar sonlarının geleceğini görüp otomobilin başka alanlarında uzmanlaşmaya başlamalı.
Otomobil sektöründeki dönüşüm tahminlerden çok hızlı olacak gibi görülüyor.
Sadece elektrikli değil, örneğin Japonlar hidrojen yakıtlı otomobilleri geliştirmeye elektrikliden daha fazla önem veriyor.
Tabii eski kapılar kapanırken yenileri de açılacak.
Örneğin elektrikli otoların batarya değişim servisleri, akaryakıt istasyonlarının yerini alacak elektrikli oto şarj istasyonları gibi değişimleri yaşayacağız.
En az 100 bin elektrik şarj istasyonu olması gerektiği hesap ediliyor.
Bunlarda yeni kuşakların yeni işyerleri olacak.
Başta poşu, ağızda dolar
PİYASALARDA hareketli günler yaşanıyor.
Köy kahvelerinde bile başına poşusunu sarmış çiftçiler doların zeytin fiyatları üzerine etkisini tartışıyordu geçen hafta.
“Avrupa gübre kullanmak artık hayal” dedi bir çiftçi.
“Avrupa kullanmazsan ürünü unut” dedi bir başkası.
Mesele sadece fiyat değil.
Uluslararası piyasalarda yaşanan mal sıkıntısı da Egeli sanayicileri de canından bezdirdi.
EGİAD emtia piyasalarındaki krizi masaya yatırmış.
Sıkıntının uzun süre devam edeceği, 2022 ikinci çeyrekten itibaren piyasalarda hem enflasyonun, hem de durgunluğun bir arada yaşanacağı tahminleri dikkat çekici.
Belli ki önümüzdeki aylarda toplumun her kesiminde öncelik ekonomik olacak.