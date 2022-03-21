Bütün yollar İzmir’e çıkar

GEÇTİĞİMİZ hafta İzmir’in tarihinde iki yeni sayfa daha açıldı.Birincisi ulaşıma açılarak Kınalı–Çanakkale–Balıkesir Otoyolu koridorunu devreye alan 1915 Çanakkale Köprüsü.İkincisi ise ilk başladığında 2021’de hizmete alınması planlanan ama çeşitli nedenlerle henüz yüzde 42’si gerçekleşen İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi.İngiltere, tarihinin en yüksek yurtdışı altyapı kredisi 2.3 milyar doları İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi’ne verdi.Böylece İzmir’in başkentle uzaklığını sadece 3.5 saate indirecek dev projenin önünde hiçbir engel kalmadı.
MARMARA’NIN İKİ YAKASI BİRLEŞTİ
İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Ege Bölgesi’nin kaderini nasıl değiştirdiğini yaşayarak görüyoruz.
Şimdi ise İzmir’i karadan Avrupa sınırına Edirne’ye kadar yakınlaştıran, Trakya ve Marmara’nın batısını komşu kapısı yapan proje devreye girdi.
Böylece Bursa–Balıkesir-İzmir arasında oluşmaya başlayan Türkiye’nin yeni sanayi aksı daha da genişleyecek.
Artık Kınalı-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu koridorunun Savaştepe’de İzmir-İstanbul Otoyolu’na bağlanılmasıyla Marmara Denizi’nin iki yakası bir araya gelecek.
Bir ucu İzmir’e, öbür ucu İstanbul’a çıkacak.
REFAH VE ZENGİNLİK GELECEK
Biraz da Çanakkale Köprüsü ile yükselen değer haline gelen güzergah üzerindeki yerleşim yerlerine bakalım.
Kınalı–Çanakkale–Balıkesir Otoyolu koridoru, İstanbul–Edirne Otoyolu’nun Kınalı-1 Kavşağı bölgesinden başlıyor.
Daha sonra Marmara Ereğlisi ve Çorlu arasından geçen koridor Tekirdağ il merkezinin kuzeyinden devam ediyor.
Malkara ve Şarköy’ü geçtikten sonra Evreşe’ye, ardından Gelibolu Yarımadası’na ulaşıyor.
Gelibolu’dan sonra otoyol, Sütlüce-Şekerkaya arasından 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ulaşıyor.
Köprüden sonra güzergâh Lapseki’den geçerek Çan’a ulaşıyor.
Ardından Yenice’den geçiyor, sonra Balya’ya ulaşıyor.
Balya’dan sonra otoyol Balıkesir Savaştepe’de Gebze–İzmir Otoyolu’na bağlanıyor.
Görüldüğü gibi hayli uzun bir güzergah üzerindeki yerleşim yerlerinde otoyola bağlantı yollarıyla yeni bir yaşam başlayacak.
Köprü ve otoyollar, tarım, tarıma dayalı sanayi, turizm başta olmak üzere ürünleri hızla büyük şehirlere ve ihracat limanlarına ulaştıracak.
Yolların güzergahındaki bölgelere refah ve zenginlik getirecek.
YÜKSEK HIZLI TRENLE ANADOLU YAKLAŞACAK
İzmir’i Ankara’ya sadece 3.5 saatte ulaştıracak yüksek hızlı tren ise geçtiği yerleri yeni cazibe merkezi yapacak.
İzmir ve Ankara arasında hızlı trenin duraklama yapacağı Manisa, Turgutlu, Salihli, Uşak, Afyonkarahisar, Emirdağ’da gar ve istasyonlar yapılacak.
Bu bölgelerde yaşayanlar için İzmir ya da Ankara’ya ulaşım çok kolay olacak.
İstasyonların olacağı yerlerde iş ve ticaret hacmi artacak, bu bölgelerin ekonomik değeri yükselecek.
İzmirlileri hızla Ankara’ya hızla ulaştıracak YHT, orada Konya ve Sivas gibi hızlı tren hatlarıyla buluşturacak.
Böylece İzmir’in bir günü bulan Doğu Anadolu, İç Anadolu bağlantıları saatlere inebilecek.
Bu yakınlaşma da hem İzmir, hem de bölge kentlerinin iş, ticaret ve turizm kapasitelerinde büyük potansiyeller yaratacak.
Bir de bunların üzerine İzmir–Antalya Otoyolu geldiğinde Trakya’dan Doğu Anadolu’ya, Akdeniz’den Marmara’ya bütün yollar İzmir’e çıkacak.
Bütün yollar İzmir’e çıkar
GEÇTİĞİMİZ hafta İzmir’in tarihinde iki yeni sayfa daha açıldı.Birincisi ulaşıma açılarak Kınalı–Çanakkale–Balıkesir Otoyolu koridorunu devreye alan 1915 Çanakkale Köprüsü.İkincisi ise ilk başladığında 2021’de hizmete alınması planlanan ama çeşitli nedenlerle henüz yüzde 42’si gerçekleşen İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi.İngiltere, tarihinin en yüksek yurtdışı altyapı kredisi 2.3 milyar doları İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi’ne verdi.Böylece İzmir’in başkentle uzaklığını sadece 3.5 saate indirecek dev projenin önünde hiçbir engel kalmadı.
MARMARA’NIN İKİ YAKASI BİRLEŞTİ
İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Ege Bölgesi’nin kaderini nasıl değiştirdiğini yaşayarak görüyoruz.
Şimdi ise İzmir’i karadan Avrupa sınırına Edirne’ye kadar yakınlaştıran, Trakya ve Marmara’nın batısını komşu kapısı yapan proje devreye girdi.
Böylece Bursa–Balıkesir-İzmir arasında oluşmaya başlayan Türkiye’nin yeni sanayi aksı daha da genişleyecek.
Artık Kınalı-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu koridorunun Savaştepe’de İzmir-İstanbul Otoyolu’na bağlanılmasıyla Marmara Denizi’nin iki yakası bir araya gelecek.
Bir ucu İzmir’e, öbür ucu İstanbul’a çıkacak.
REFAH VE ZENGİNLİK GELECEK
Biraz da Çanakkale Köprüsü ile yükselen değer haline gelen güzergah üzerindeki yerleşim yerlerine bakalım.
Kınalı–Çanakkale–Balıkesir Otoyolu koridoru, İstanbul–Edirne Otoyolu’nun Kınalı-1 Kavşağı bölgesinden başlıyor.
Daha sonra Marmara Ereğlisi ve Çorlu arasından geçen koridor Tekirdağ il merkezinin kuzeyinden devam ediyor.
Malkara ve Şarköy’ü geçtikten sonra Evreşe’ye, ardından Gelibolu Yarımadası’na ulaşıyor.
Gelibolu’dan sonra otoyol, Sütlüce-Şekerkaya arasından 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ulaşıyor.
Köprüden sonra güzergâh Lapseki’den geçerek Çan’a ulaşıyor.
Ardından Yenice’den geçiyor, sonra Balya’ya ulaşıyor.
Balya’dan sonra otoyol Balıkesir Savaştepe’de Gebze–İzmir Otoyolu’na bağlanıyor.
Görüldüğü gibi hayli uzun bir güzergah üzerindeki yerleşim yerlerinde otoyola bağlantı yollarıyla yeni bir yaşam başlayacak.
Köprü ve otoyollar, tarım, tarıma dayalı sanayi, turizm başta olmak üzere ürünleri hızla büyük şehirlere ve ihracat limanlarına ulaştıracak.
Yolların güzergahındaki bölgelere refah ve zenginlik getirecek.
YÜKSEK HIZLI TRENLE ANADOLU YAKLAŞACAK
İzmir’i Ankara’ya sadece 3.5 saatte ulaştıracak yüksek hızlı tren ise geçtiği yerleri yeni cazibe merkezi yapacak.
İzmir ve Ankara arasında hızlı trenin duraklama yapacağı Manisa, Turgutlu, Salihli, Uşak, Afyonkarahisar, Emirdağ’da gar ve istasyonlar yapılacak.
Bu bölgelerde yaşayanlar için İzmir ya da Ankara’ya ulaşım çok kolay olacak.
İstasyonların olacağı yerlerde iş ve ticaret hacmi artacak, bu bölgelerin ekonomik değeri yükselecek.
İzmirlileri hızla Ankara’ya hızla ulaştıracak YHT, orada Konya ve Sivas gibi hızlı tren hatlarıyla buluşturacak.
Böylece İzmir’in bir günü bulan Doğu Anadolu, İç Anadolu bağlantıları saatlere inebilecek.
Bu yakınlaşma da hem İzmir, hem de bölge kentlerinin iş, ticaret ve turizm kapasitelerinde büyük potansiyeller yaratacak.
Bir de bunların üzerine İzmir–Antalya Otoyolu geldiğinde Trakya’dan Doğu Anadolu’ya, Akdeniz’den Marmara’ya bütün yollar İzmir’e çıkacak.