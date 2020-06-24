Uzun yıllar önce PlayStation 3 oyun konsolunu aldığımda en beğendiğim oyunların başında The Last of Us geliyordu. Bunun en önemli sebebi ise oyunun muhteşem grafiklerinden öte oyuncuları vuran farklı hikayesiydi. Şimdi oyunun ikincisi geldi ve ben aynı heyecanla ekranın karşısına geçtim. Ama bir oyun düşünün ki oynayanları da izleyenleri de ikiye bölsün.
The Last of Us Part 2: Dünyayı ikiye bölen oyun
Uzun yıllar önce PlayStation 3 oyun konsolunu aldığımda en beğendiğim oyunların başında The Last of Us geliyordu. Bunun en önemli sebebi ise oyunun muhteşem grafiklerinden öte oyuncuları vuran farklı hikayesiydi. Şimdi oyunun ikincisi geldi ve ben aynı heyecanla ekranın karşısına geçtim. Ama bir oyun düşünün ki oynayanları da izleyenleri de ikiye bölsün.
The Last of Us serisinin ilk oyununda dünya yeni bir felaketin eşiğine gelmiş ve herkes kaptığı hastalık yüzünden bilincini kaybederek birer canavara dönüşüyordu. Milyonlarca, hatta milyarlarca insanın bu şekilde dönüşüm yaşamasının ardından dünya düzeni yerle bir oluyor ve anarşi tüm dünyaya hakim oluyor.
Oyunda ise canlandırdığımız Joel ve Ellie ise kilit öneme sahipler. Ellie, tüm insanlardan farklı olarak enfekte olmayan ve hastalığa karşı bağışık olan bir küçük kız. Joel ile yolları kesişince de baba kız formatında onların macerasını takip etmek gerçekten de oldukça keyifliydi.
Oyunun ikinci bölümü ise geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Ama 500 TL gibi uçuk bir fiyata... Oyunu alanlar, YouTube ve Twitch gibi video platformlarından izleyenler ise ikiye bölündü. Oyunu ilk kez deneyimleme şansı bulan oyun otoriteleri oyuna tam not verirken, oyuncuların ise olumsuz yorumları ağırlık kazandı. Ancak olumsuz yorum yapanlar da kendi aralarında bölünüyor. Kimi oyunu karakterlerin cinsel tercihleri nedeniyle eleştirirken, kimi de ilk oyundaki heyecanı bulamadığını söylüyor.
Açıkçası yeni oyunu beğenmem için çok sebebim var. Oynanış olsun grafikler olsun, atmosfer olsun gerçekten de önemli bir eser. Uzun yıllardır beklediğime değecek kadar iyi bir oyundan söz ediyoruz. Ama eleştirilere katıldığım bir nokta elbette var. O da hikayenin pek albenisinin bulunmaması.
İlk oyunda Ellie ve Joel karakterlerine derinden bağlanmış ve onları baba kız yerine koyup çok sevmiştik. İkinci oyunda ise sevdiğimiz bu karakterlerin diğer yüzünü görüyor ve oynadıkça onlardan bir nevi uzaklaştırılmaya çalışılıyoruz. En azından yapımcıların bu hissi vermeye çalıştığını düşünüyorum.
Ben Ellie ile bir intikam mücadelesine girmeyi beklerken aslında oyunun bana bunu anlatmak istemediğini anlamam oyunu yarılamamla mümkün oluyor. İlk oyunun hikayesi sona erdiğinde muhteşem bir tat bırakmıştı; bu oyunda bir şeyler yarım kalmış gibi. Sanki final sahnesi daha farklı olabilirdi ya da oyunda hayat verdiğimiz karakterlerin seçiminde farklı bir yol izlenebilirdi.
En nihayetinde oyunu genel hatlarıyla sevdiğimi söylemeliyim. Öyle ki The Last of Us Part 2'yi bitirdikten sonra yeniden başladım ve o atmosferi yeniden deneyimlemek gerçekten de güzel. Ancak oyunun ilk hikayesine saplanıp kalmaya çalışanları fazlasıyla mutsuz edecek bir oyun olduğu da kesin.
Yani oyundan tam olarak ne beklediğiniz önemli. Last of Us gibi bir oyundan elbette sağlam bir hikaye bekliyorsunuz. Ancak senaristler bu kez çok farklı bir yola oyuncuları sürüklüyor ve öyle bir hikaye ki dünya bu oyunu haftalardır tartışıyor.
Videolardan izlediğiniz The Last of Us Part 2 ile oyunu birebir deneyimlemenin çok farklı tatlar olduğunu belirtmem gerekiyor. Oyunu izleyerek hikaye konusunda fikir sahibi olabilirsiniz elbette; ancak o atmosferi yaşamak için birebir oynamak şart.