Yeni İstanbul Park Abu Dabi olur mu

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İngiltere, Fransa gibi yıllardır bu yönetimi elinde tutan ülkelerin ardından Arap bir müslüman olarak görev üstlenmesi ilgi çekti. Sulayem deneyimli bir ralli sürücüsüdür ve motor sporları dünyasında tanınmış bir isimdir. 90’lı yıllarda Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nda yarışmış ve bu şampiyonada 14 kez şampiyon olmuş başarılı bir sporcu olarak bilinir. Ben Sulayem, motor sporlarına yönelik oldukça vizyoner adımlarıyla tanınıyor.







Sulayem motor sporlarının daha kapsayıcı hale gelmesi için daha çok genç ve farklı kökenden insanın katılımını teşvik eden projelere imza atıyor. Özetle bu dünyada oldukça saygın bir isim.

Abu Dabi’de bulunan Yas Marina ise hem bir yat limanı hem de dünya çapında ünlü Formula 1 pistine ev sahipliği yapan bir spor kompleksi. Yas Adası olarak bilinen bölgede yer alan Yas Marina, lüks bir yaşam tarzını ve motor sporlarının heyecanını bir araya getiren bir önemli bir nokta. Kasım ayının sonlarında gerçekleştirilen sezonun kapanış yarışına ev sahipliği yapan pist daima ilginin odağı olur. Hermann Tilke tarafından tasarlanıp 2009 yılında tamamlanan pist, olağanüstü tesisleri ve benzersiz tasarım özellikleri ile tanınıyor. Örneğin yarışlar sırasında güneşin batması halinde sorunsuz etkinliğin sorunsuz sürmesi için tam donanımlı aydınlatma sistemine sahip. Yas Adası’ndaki atraksiyon F1 pisti ile sınırlı değil. Su parkı, Ferrari World Abu Dabi Tema Parkı, Yas Mall adındaki AVM,Warner Bros. World Abu Dabi Tema Parkı ve Yas Plajı en başta gelen etkinlik alanları.







İHALE 2 NİSANDA

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FIA Başkanı Sulayem ile Yas Marina’yı bu yazının odağına almamın ise tek bir sebebi var: İstanbul Park. Yani Türkiye’nin İstanbul ilinin Tuzla ilçesinde, Akfırat mevkiinde bulunan dünya standartlarındaki Formula 1 yarış pisti...

İstanbul Park bir aydan kısa bir süre içinde, 2 Nisan 2024 tarihinde ihaleye çıkacak. Tesisin 30 yıllık yapım ve onarım karşılığı kiralanması için tahmin istenen minimum bedel ise 117 milyon 806 bin 367 dolar.

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İhale şartnamesine göre, İstanbul Park ihalesini kazanacak konsorsiyum sadece pisti işletmekle kalmayacak. Öncelikle Formula 1 yarışını hemen İstanbul’a getirmek zorunda. Yarışın yapılmadığı her yıl ceza ödeyecek. Ayrıca ihaleyi alan grup şartnamede belirtilen AVM, tema parklar, carting pistleri, roller coaster gibi etkinlik alanları inşa etmek zorunda. İşte bu noktada, ihale şartnamesinde temel alınan unsurlarda model olarak Abu Dabi’deki Yas Marina’nın baz alındığını söylemem gerekiyor. İhale sonrasında İstanbul Park yeni kimliğine büründüğünde marina haricinde Yas Adası’nın bir benzeri olacak. Dünyanın ilgi odağı F1 yarışlarıyla sınırlı kalmaksızın 365 gün etkinliklerin olduğu, tema parkları, AVM’si, eğlence ve eğitimleriyle yerli yabancı ziyaretçilerin vazgeçilmez noktalarından biri olacak. Hedef bu... Peki mümkün mü?

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TOSFED’TEN TAM DESTEK

Dün Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ile konuştum. Üçlertoprağı, ihale sürecini yakından takip eden bir isim. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem’e de eşlik etti. Bu ziyarete geleceğim ama öncelikle yeni İstanbul Park projesinin gerçekleşme olasılığını sorduğum Üçlertoprağı’nın görüşlerini paylaşayım. Üçlertoprağı, öncelikle Türk müteahhitlerin İstanbul Park’taki inşaat projelerini rahatlıkla yapabilecek kabiliyette olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

“İhalenin en önemli ayaklarından biri Formula 1’in Türkiye’ye geri dönüşü. İhaleye katılacaklara TOSFED olarak gereken desteği sağlayacağımızın sözünü verdik. FIA ve F1 nezdindeki bütün süreçlerde elimizden geleni yapacağız. Türkiye isterse 2026’da F1 İstanbul’a geri döner.”

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Üçlertoprağı’na Erdoğan, Sulayem buluşmasını da sordum. TOSFED’in onursal başkanı FIA Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Yazıcı’nın daveti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabulüyle Yazıcı’nın Marmaris’teki otelinde buluşmuşlar. Sulayem İstanbul’daki pistin çok ilgi çekici olduğunu, F1 pilotları tarafından çok sevildiğini söylemiş. Yarışların Türkiye’ye dönmesini kendilerinin de çok istediğini ifade etmiş.

İHALEYE KİMLER KATILACAK?

INTERCITY Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Hürriyet’e verdiği demeçte “Açıklanan ihale şartnamesi beklediğimizden çok daha zorlu şartlara sahip olmasına rağmen biz de ihaleye girmeye niyetliyiz. 11 yıldır gözümüz gibi baktığımız ve tüm dünyada yaptığımız işlerle öne çıkardığımız Intercity İstanbul Park tesisini 30 yıl daha işletmeye talibiz” demişti. Intercity’nin ihaleye hangi müteahhitlik grubuyla katılacağı henüz açıklanmadı. Ben iki önemli grubunun ihale süreciyle yakından ilgilendiğini ve konsorsiyum hazırlığında olduğu öğrendim. İhale kapalı zarf usulüyle olacak. Minimum teklif beklentisi yaklaşık 117 milyon dolar. İhaleyi kazanan grup 30 yıl boyunca ihale bedelini aylık taksitler halinde ödeyecek. Belirtilen zaman diliminde inşaat, tema park ve diğer projeleri bitirecek. En önemlisi, F1’i tekrar Türkiye’ye getirmek için anlaşma imzalayacak. F1 için ülkeler organizasyona 30-80 milyon dolar arasında bedel ödüyor. Hasılat ve sponsorluk gibi gelir paylaşım modelleri F1’e ödenecek bedeli azaltıyor ya da yükseltiyor. Pistin işletmecisi tesis kapsamındaki tüm projelerden gelir elde edecek. Ayrıca uluslararası firmalardan alınacak oldukça önemli sponsorluklar da gelir kalemine yazılacak.