Turkcell, Togg ile dünyayı dolaşacak

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Bu sözlerin sahibi Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan. Erkan ile Turkcell’in davetlisi olarak geldiğimiz Kıbrıs’ta buluştuk. Erkan’ın şirketin 9 aylık bilanço sonuçlarını açıkladığı toplantıda Togg ile ilgili yukarıdaki sözleri hem dikkat çekiciydi hem de geleceğe ilişkin ipuçları verdi. Murat Erkan’a Togg’un konsolunda yer alacak uygulamaların aracın ithal edilmesi durumunda gittiği ülkelere entegre olup olmayacağını sordum. Cevabı şöyle oldu:

“Biz attığımız adımları sadece yerel olarak planlamıyoruz. Hep global olarak düşünüyoruz. Togg’un konsolunda yer alacak uygulamalarımız diğer ülkelere de entegre olacak. Togg’un seri üretime geçmesi, yurtiçinde satılmaya başlanması ve ithal edilmesi biraz daha zaman alacak. Togg’un dünya pazarlarında rekabetçi bir marka haline gelmesi durumunda ise Turkcell aracın gittiği ülkelerden müşteri de kazanacak. Kısacası Turkcell sadece ortak olarak değil önemli bir partner olarak da Togg’u sahiplenmiş durumda.”

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KONTRATLARIN ÖNEMİ

Mali sonuçlara gelirsek... Son dönemde Telekom şirketleri eskiden olduğu gibi süper gelir artışları olağanüstü kârlar açıklayamıyor. Bunun en büyük nedeni bu şirketlerin yaptıkları 1-2 yıllık kontratlar. Müşteriler ile yapılan kontratlar enflasyona paralel fiyat artışlarına engel oluyor. Bu nedenle de kar veya ciro artışları genellikle enflasyonun altında kalıyor. Murat Erkan’ın dün açıkladığı veriler Turkcell’in bu dönemdeki yatırımlarının önümüzdeki yıllarda katma değerli olarak bilançolara yansıma ihtimalini ortaya koyuyor. Turkcell her yıl 1 milyon yeni müşteri hedefini açıklamasına rağmen 2020 yılından bu yana 6 milyon net müşteri yakalamış ki çok önemli bir performans. Şirketin konsolide bazda toplam gelirleri, üçüncü çeyrekte geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 57 artışla 14.7 milyar TL’ye çıkmış. FAVÖK yüzde 49 artışla 6 milyar TL olarak gerçekleşmiş, üçüncü çeyrek karı da yüzde 68 artarak 2.4 milyar TL’ye ulaşmış.

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Murat Erkan en az fiyat artışı yapan sektörün Telekom olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

- “En tüketici dostu sektör bizim sektörümüz. Tüm bu gelir ve kar artışlarını fiyatları minumum artırmamıza rağmen sağladık.”





TOGG’UN 5G’SİNE TALİP

Turkcell Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deyimiyle Togg’un babayiğitlerinden, yani ortaklarından. Murat Erkan geçtiğimiz günlerde Togg’un banttan indirilmesinden gurur duyduklarını söyledi ve desteklerini sürdüreceklerini şöyle açıkladı:

- “Togg bir otomobil değil, akıllı cihaz. Togg anadan doğma elektrikli cihaz, biz de doğru öngörülerle e-mobiliteye ciddi yatırım yapıyoruz. Togg bizim ve ülkemizin gururu. Togg’un Gemlik yerleşkesinin 5G altyapısını yapmak istiyoruz, bu konuda gerekli yasal izinleri bekliyoruz.”

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Erkan, Türkiye’nin 5G’ye geçişi konusunda geç kalıp kalmadığı yönündeki soruyu, “5G için zamanlama çok önemli tabi ama ben gecikildiğini düşünmüyorum. Tüm dünyaya baktığımızda doğru zamanda doğru teknolojiye geçmek önemli” dedi.

VARANK TAM GAZ!

Yanındaki gazeteciye şöyle bir bakıyor. Boşta bulundukları bir anda aniden gaza basıyor ve şöyle diyor:

- “0’dan 100’e 4.8 saniye. O koltuğa yapışma hissi çok güzel değil mi? Nasıl güçlü müymüş? Bu bir otomobilden daha fazlası...”





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank en başından Togg’u sahiplendi, sürekli takip etti, gündemde tuttu. En son, aralarında CNN Turk’ten Fulya Öztürk’ün de bulunduğu bir grup gazeteci ile birlikte gerçekleştirdiği hız testi ile de dikkat çekti. Her ne kadar sosyal medyada kısmen tartışılsa da Bakan Varank’ın çok önemli bir tanıtıma imza attığını düşünüyorum. Bakan Varank “Togg zayıf, hızlı gitmez, performansı düşük” imajını yıkmakla kalmadı, Türkiye’nin yeni otomobilinin tam tersi bir güçte olduğunu da ortaya koydu.