İmparatorluk savaşları!

Dünyanın bir köşesinde hem de bu yüzyılda ilkel bir savaş yaşanıyor. Biliyorsunuz Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürüyor ve yaşananlar Putin’in yeni bir imparatorluk sevdası olarak da yorumlanıyor.
Dünyanın başka köşelerinde ise bambaşka imparatorluk savaşları yaşanıyor. Dünya devleri medya imparatorluklarını ele geçirmek, hakimiyet alanlarını genişletmek için hamle üzerine hamle yapıyor. Son bir haftada bu cephede yaşananlar oldukça dikkat çekici ve geleceğe dair önemli ipuçları sunuyor. İşte haber ve yorumlardan çıkardığım notlar...
AT&T İMPARATORLUĞU
AT&T Inc., dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketi, en büyük cep telefonu operatörü ve ABD’deki en büyük sabit telefon hizmeti sağlayıcısı. Merkezi Dallas ABD’de bulunan AT&T çok önemli bir hamle yaparak kendilerine ait WarnerMedia birimini reality TV devi Discovery ile birleştirme kararı aldı.
Birleşen iki şirketin ismi Warner Bros Discovery Inc. oldu ve yeni şirketin bugün itibariyle ABD Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayacağı açıklandı.
Son üç yıl içinde medya işkoluna
85 milyar dolar yatırım yapan AT&T Inc. bu işkolunu şirket bünyesinden ayırıp Discovery Inc. ile 43 milyar dolarlık satın alma için anlaşmaya varmıştı.
Bu yeni şirket, çatısı altında HBO’dan CNN’e, Cartoon Network’ten DC Comics’e kadar pek çok kanalı bünyesinde barındıracak.
Discovery Başkanı ve CEO’su David Zaslav yeni şirketi yönetmeye hazırlanıyor. İlgili anlaşma, Discovery’yi daha da dev hale getirecek AT&T’nin de yıllardır ertelediği devasa borcunu ödemesine olanak sağlayacak.
HBO Max ve Discovery Plus’ın içeriklerini birleştirmesi bekleniyor. WarnerMedia’nın popüler içerikleri ile Discovery’ninkiler de hesaba katılırsa devasa katalog 200’den fazla ülke ve bölgede görücüye çıkacak.
Bu birleşmenin Netflix için büyük bir tehdit oluşturacağını tahmin etmek ise güç değil. Dünyada rekabet iyice kızışacak. Bakalım Netflix’ten karşı bir hamle gelecek mi?
MUSK İMPARATORLUĞU
Dünyanın en zengin iş adamlarından Elon Musk, Twitter’ın en büyük ortaklarından biri oldu. Musk, 2.3 milyar dolara Twitter hissesi aldı. Bu aşamadan sonra en büyük ortak olarak şirketin yönetim kuruluna da atanması bekleniyor. Twitter CEO’su Agrawal yaptığı paylaşımda “Hoş geldin Elon!” yazsa da Twitter çalışanları ve bazı kullanıcılar çok da memnun değil. İşte gelişmeler...
Musk, Twitter’ın yüzde 9.1’lik hissesini satın aldığını açıklamadan bir hafta önce, 80 milyon takipçisine Twitter’ın ifade özgürlüğü ilkesine uyup uymadığı konusunda bir anket yapmıştı ve çoğunluk ‘hayır’ oyu vermişti. Twitter çalışanları bu popülist oylamadan hiç hoşlanmamış.
Musk’ın ılımlılık konusundaki görüşlerinin, Twitter’ı sağlıklı bir söylem yeri haline getirmek için yıllardır gösterilen çabaları zayıflatabileceğini, bu durumun, trollerin ve toplu saldırıların gelişmesine yol açabileceği düşünülüyor.
Trump’ın, Facebook ve Twitter’daki yasağının ardından Elon Musk, birçok insanın ABD teknoloji şirketlerinin ifade özgürlüğünde ‘fiili söz sahibi olması’ndan memnun olmayacağını tweet’lemişti. Musk’ın Twitter’ın politikasını değiştirmesi bekleniyor.
Bir kullanıcı “Elon’ın gerçekte ne kadar ifade özgürlüğü yanlısı olduğunu görelim” dedi. Başka bir kullanıcı ise “Elon, uçuşlarını takip eden çocuğun Twitter hesabını kapattırmak için 3 milyar dolar harcadı” yorumunda bulundu.
Musk, Twitter’ı kitleleri yönlendirmekte çok etkin kullanıyor. Tesla ve SpaceX şirketlerinin iletişimlerinin neredeyse tamamını bu kanal üzerinde gerçekleştiriyor. Musk’ın Twitter hamlesini, burayı önümüzdeki yıllarda gerek şirketleri gerekse kendisi için önemli bir algı kanalı olarak kullanacağına yoranlar da var.
Sözcü Adrian Zmora, yönetim kurulu üyelerinin Twitter’ın politikaları hakkında karar veremediklerini, ancak rehberlik etme ve geri bildirim sağlama konusunda hala büyük bir rol oynadıklarını ifade etmişti. Elon Musk’ın Twitter’ı SpaceX’e yükleyip Mars’a gönderecek hali yok. Belli ki ufak ufak ama ciddi dokunuşlara hazırlanıyor. Bakalım Musk sonrası Twitter ne maceralara kapılacak. Bekleyip göreceğiz...
İmparatorluk savaşları!
Dünyanın bir köşesinde hem de bu yüzyılda ilkel bir savaş yaşanıyor. Biliyorsunuz Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürüyor ve yaşananlar Putin’in yeni bir imparatorluk sevdası olarak da yorumlanıyor.
Dünyanın başka köşelerinde ise bambaşka imparatorluk savaşları yaşanıyor. Dünya devleri medya imparatorluklarını ele geçirmek, hakimiyet alanlarını genişletmek için hamle üzerine hamle yapıyor. Son bir haftada bu cephede yaşananlar oldukça dikkat çekici ve geleceğe dair önemli ipuçları sunuyor. İşte haber ve yorumlardan çıkardığım notlar...
AT&T İMPARATORLUĞU
AT&T Inc., dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketi, en büyük cep telefonu operatörü ve ABD’deki en büyük sabit telefon hizmeti sağlayıcısı. Merkezi Dallas ABD’de bulunan AT&T çok önemli bir hamle yaparak kendilerine ait WarnerMedia birimini reality TV devi Discovery ile birleştirme kararı aldı.
Birleşen iki şirketin ismi Warner Bros Discovery Inc. oldu ve yeni şirketin bugün itibariyle ABD Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayacağı açıklandı.
Son üç yıl içinde medya işkoluna
85 milyar dolar yatırım yapan AT&T Inc. bu işkolunu şirket bünyesinden ayırıp Discovery Inc. ile 43 milyar dolarlık satın alma için anlaşmaya varmıştı.
Bu yeni şirket, çatısı altında HBO’dan CNN’e, Cartoon Network’ten DC Comics’e kadar pek çok kanalı bünyesinde barındıracak.
Discovery Başkanı ve CEO’su David Zaslav yeni şirketi yönetmeye hazırlanıyor. İlgili anlaşma, Discovery’yi daha da dev hale getirecek AT&T’nin de yıllardır ertelediği devasa borcunu ödemesine olanak sağlayacak.
HBO Max ve Discovery Plus’ın içeriklerini birleştirmesi bekleniyor. WarnerMedia’nın popüler içerikleri ile Discovery’ninkiler de hesaba katılırsa devasa katalog 200’den fazla ülke ve bölgede görücüye çıkacak.
Bu birleşmenin Netflix için büyük bir tehdit oluşturacağını tahmin etmek ise güç değil. Dünyada rekabet iyice kızışacak. Bakalım Netflix’ten karşı bir hamle gelecek mi?
MUSK İMPARATORLUĞU
Dünyanın en zengin iş adamlarından Elon Musk, Twitter’ın en büyük ortaklarından biri oldu. Musk, 2.3 milyar dolara Twitter hissesi aldı. Bu aşamadan sonra en büyük ortak olarak şirketin yönetim kuruluna da atanması bekleniyor. Twitter CEO’su Agrawal yaptığı paylaşımda “Hoş geldin Elon!” yazsa da Twitter çalışanları ve bazı kullanıcılar çok da memnun değil. İşte gelişmeler...
Musk, Twitter’ın yüzde 9.1’lik hissesini satın aldığını açıklamadan bir hafta önce, 80 milyon takipçisine Twitter’ın ifade özgürlüğü ilkesine uyup uymadığı konusunda bir anket yapmıştı ve çoğunluk ‘hayır’ oyu vermişti. Twitter çalışanları bu popülist oylamadan hiç hoşlanmamış.
Musk’ın ılımlılık konusundaki görüşlerinin, Twitter’ı sağlıklı bir söylem yeri haline getirmek için yıllardır gösterilen çabaları zayıflatabileceğini, bu durumun, trollerin ve toplu saldırıların gelişmesine yol açabileceği düşünülüyor.
Trump’ın, Facebook ve Twitter’daki yasağının ardından Elon Musk, birçok insanın ABD teknoloji şirketlerinin ifade özgürlüğünde ‘fiili söz sahibi olması’ndan memnun olmayacağını tweet’lemişti. Musk’ın Twitter’ın politikasını değiştirmesi bekleniyor.
Bir kullanıcı “Elon’ın gerçekte ne kadar ifade özgürlüğü yanlısı olduğunu görelim” dedi. Başka bir kullanıcı ise “Elon, uçuşlarını takip eden çocuğun Twitter hesabını kapattırmak için 3 milyar dolar harcadı” yorumunda bulundu.
Musk, Twitter’ı kitleleri yönlendirmekte çok etkin kullanıyor. Tesla ve SpaceX şirketlerinin iletişimlerinin neredeyse tamamını bu kanal üzerinde gerçekleştiriyor. Musk’ın Twitter hamlesini, burayı önümüzdeki yıllarda gerek şirketleri gerekse kendisi için önemli bir algı kanalı olarak kullanacağına yoranlar da var.
Sözcü Adrian Zmora, yönetim kurulu üyelerinin Twitter’ın politikaları hakkında karar veremediklerini, ancak rehberlik etme ve geri bildirim sağlama konusunda hala büyük bir rol oynadıklarını ifade etmişti. Elon Musk’ın Twitter’ı SpaceX’e yükleyip Mars’a gönderecek hali yok. Belli ki ufak ufak ama ciddi dokunuşlara hazırlanıyor. Bakalım Musk sonrası Twitter ne maceralara kapılacak. Bekleyip göreceğiz...