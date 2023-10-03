Aile sağlık merkezleri yüksek kira mağduru

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Bünyesinde üç doktorun bulunduğu merkez kapanmak üzere. Çünkü kentsel dönüşüm kapsamına alınan hizmet verdikleri bina yıkılılıyor. ‘Ne var canım, başka bir binaya geçsinler’ demeyin. Öğrendim, mevcutta 6 bin 500 TL kira ödüyorlarmış. Yakın civarda benzer özelliklerde bir yer bakmışlar. Standartlara uygun en ucuz buldukları yerin kirası ise 40 bin TL civarındaymış. Mahallemizdeki Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan üç doktor bu kirayı ödeyemeyecekleri için eğer bir ay içinde başka bir çözüm bulunamazsa başka aile sağlık merkezlerine transfer olacaklar. Bizler de ya aile hekimlerimizin yeni atandıkları yerlere gideceğiz ya da yakınlarda başka aile sağlığı merkezlerine yöneleceğiz. Bu sorunu kişisel ya da lokal bir sorun olarak algılamayın. Aile sağlığı merkezlerinin sadece İstanbul’da 100’den fazla tahliye davası ile uğraştığını öğrendim. Bir tarafta az kira aldığını düşünen mülk sahipleri var diğer tarafta bulundukları yerlerden çıkmaları durumunda yeni kiralarını ödeyemeyecek durumda olan doktorlar.

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KAMU İNSAFLI ÖZEL TALEPKÂR

Aile hekimliği sisteminde aile sağlığı merkezi bünyesinde hizmet veren doktorlar sınıflarına göre devletten ödenek alıyorlar. Son aldığım bilgilere göre doktor başına alınan ödenek tutarı 10 bin TL ile 24 bin TL arasında değişiyor. Doktorlar bu ödeneklerle aile sağlığı merkezinin başta kirası olmak üzere personel maaşını, SGK giderini, temizliğini, demirbaşını, sağlık merkezi sarfiyatını, temizliğini vermek, aidat vs ekstra giderlerini de ödemek zorunda. Kamudan kiralanan mülklerin kirası ve artış oranları insaflı olduğu için genelde bir sıkıntı yaşanmıyor. Ancak özelden kiralanan mülklerle ilgili ciddi sıkıntı var. Çünkü merkezlerde çalışan doktorların ödenekleri ile kiralar arasında ciddi sıkıntı var.

100’Ü AŞKIN TAHLİYE DAVASI

Konuyu İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Esin Ayfer ile de görüştüm. Devletten aldıkları ödeneklerle elektrik, doğalgaz, personel vs masrafları karşıladıklarını belirten Ayfer, “Son artışlar nedeniyle aile sağlığı merkezlerinin kiralarında ciddi artışlar yaşandı. Özel mülk sahiplerinin istedikleri kiraları vermeyen birçok merkezimiz de davalık oldu. Sorun sadece Kadıköy’de değil Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece kısacası genelde yaşanıyor. Doktorlarımız sağlık hizmetinin yanı sıra 100’den fazla tahliye davası ile de uğraşıyor. Özellikle kiraların çok arttığı yerlerde yeni bir mülk bulmak neredeyse imkânsız hale geldi” diye konuştu.

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Sanırım Aile Sağlığı Merkezleri’ni kiraların dalgalanmasından en çok koruyacak gelişme bu hizmet için tahsis edilen kamu bina sayısının artması olacak. Kira sorununun çözülmesi hastanelerin üzerinden büyük yük alan Aile Hekimliği Sistemi’nin aksamaması için kritik önemde.

İSTANBUL TİCARETİNİN 29 BAŞKANI

İSTANBUL iş dünyasının 750 bin üyeli en büyük meslek örgütü İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) hayattaki başkanları, “İstanbul’da Ticaretin Başkanları” isimli kitap ve belgeselin tanıtımı için yarın İTO’da bir araya gelecekler.

Kitapta İTO’nun tarihi birikim ve tecrübesi, 1882’den bugüne kadar görev yapan 29 başkanının gözünden anlatılıyor. Kitap ve belgeselin tanıtımı İTO’nun Eminönü’ndeki merkez binasında düzenlenecek bir basın toplantısı ile gerçekleştirilecek. Etkinlikte İTO’nun mevcut Başkanı Şekib Avdagiç ile halen hayatta olan eski başkanları ve yakınları bulunacak.

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Dün kitaba şöyle bir göz atma şansı yakaladım. Çok güzel ve titiz bir çalışma olmuş.

Dersaâdet Ticaret ve Sanayi Odası’ndan günümüzün İstanbul Ticaret Odası’na uzanan 140 yıllık süreç 29 başkanın hayat hikâyesine paralel anlatılmış.





RESSAMDAN PORTRELER

Kitap yarın tanıtılacağı için fazla detay vermem doğru olmaz ama şunu da belirtmek isterim. Kitabın yazarı Mustafa Nadir Önay’ın sunumda verdiği bilgilere göre 140 yıllık süreçte 1’nci Dünya Savaşı, ardından gelen Kurtuluş Savaşı ve nihayetinde Cumhuriyetin ilk yılları... Bu yıllara ait bilgiler zaman zaman kesintiye uğramış. Bu yüzden dönemsel olarak bazı isimlere, bilgilere ulaşmak çok güç olmuş. Başta 30 başkanın adı tespit edilmiş ancak sadece bir çalışmada başkan olarak zikredilen Hacı Recep Bey’e ait bu bilgi doğrulanamamış ve bu yüzden eserde 29 başkan yer almış. Kitabı hazırlayanların en çok zorlandığı başka bir alan ise eski başkanların fotoğrafları olmuş. Burada da devreye ressam girmiş ve her bir başkanın portresi için çalışmış. Sonuçta İstanbul Ticareti için miraslık bir eser ortaya çıkmış.

Ellerinize sağlık...