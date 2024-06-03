Adana’daki zirveye damga vuran iki kelime... Üretim ve yatırım

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Kurucuların hepsi, Adana’da yaşayan Kayserili iş adamlarıydı. Amaçları bölgenin pamuk üreticilerine finansman sağlamaktı. Banka, 12 Nisan 1947 tarihinde “Adana-Kayseri Bankası” adıyla finans sektöründe yerini aldı. İki şehrin baş harfleri nedeniyle “Akbank” adıyla anıldı. Bu isim, aynı zamanda bölgede yetişen pamuğu temsil ettiği için seçilmişti. Akbank tek şube ile küçük bir mahalli banka olarak kuruldu.

İHRACAT ÜSSÜ

Özetle, Akbank için Adana, Adana için de Akbank çok önemli. Geçtiğimiz hafta Hürriyet ekibi olarak, Akbank tarafından düzenlenen ‘Birlikte Geleceğe Buluşmaları’nın ilki için Adana’daydık. HiltonSA otelinde düzenlenen etkinliğe Adanalıların çok büyük ilgi gösterdiğine şahit olduk. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür ve banka yöneticileri Türkiye’nin üretim gücünde önemli bir misyon üstlenen Adanalılarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini, tavsiyelerini paylaştı.

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Dile kolay... Adana’dan 169 ülkeye 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriliyor. Etkinlik süresince Adanalılardan en çok duyduğumuz kelimeler ‘üretim ve yatırım’ oldu. Adanalılar, üretimin hız kesmeden sürmesi, yatırımların artması için sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve dönüşümün anahtar kelime olduğunun farkındalar. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yeşil dönüşüme ayak uydurmak gerektiğini, hazırlanmak için ciddi bir AR-GE çalışması yürüttüklerini paylaştı.

Tüm bu dönüşümler için çok ciddi bir finansman desteği gerekiyor. Panelde bankacı dostlarımız ne tür destekler sağlayabileceklerini anlattılar. Kemerlerin biraz sıkıldığı, kredi almanın da vermenin de daha zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ancak Zeki Başkan’ın dikkat çektiği yeşil dönüşümü yapmak zorundayız. Karbon vergileri kapıda, dijitalleşme, yapay zeka aldı başını gidiyor. Geri kalma lüksümüz, şansımız yok. İhracat hedeflerine koşmak, sorunsuz büyümek istiyorsak deyim yerindeyse ‘kılçıksız’ yani modern ve kusursuz bir üretim dünyası kurmamız şart. Bunun için gereken yatırımlar adına pozitif ayrımcılığı her alanda hakkaniyetle uygulamayız. Adına teşvik, hibe ne derseniz deyin; bu dönüşüm için elimizdeki tüm imkanları kullanmak zorundayız. Umarım ekonomi yönetimimiz, yeşil dönüşüm, karbon iyileştirme, dijitalleşme vs yatırımlar için gereken kredilere pozitif ayrımcılık uygular. Bankalar bu yatırımlara çok daha rahat kredi verir.

ÖNEMLİ FIRSAT

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Akbank’ın düzenlediği bu toplantılar geleceği tartışmamız, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü odağımıza almamız için önemli bir fırsat. Emeği geçen, Türkiye’nin geleceğine katkı sağlamaya çalışan herkese teşekkürler.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür’ün şu önemli tespiti ile bitirelim: “Bu alandaki ortak çalışmalarımızın şirketlerimizi daha dirençli, daha rekabetçi hale getireceğine, ülkemizi de uluslararası arenada daha güçlü kılacağına eminiz.”